《誰在看著我們》27人全裸上陣 小兵死後附體玩遍全球

雲翔導演新作《誰在看著我們》5月9日全台上映，27名演員為本片全裸上陣，葛民輝是少數沒有裸體的演員。他飾演的警察偵查非法分食過世大體的組織，涉及的題材大膽聳動，他卻認為「今時今日，任何事都有可能，隨時忽然變得合情合理」。另外，「國光女神」黃巧綸在片中與香港演員曾慶翔上演全裸床戲，竟是戴著防毒面具，背後其實影射了香港2019反送中運動。

葛民輝是香港影視歌三棲藝人，曾合作王晶、劉鎮偉及許鞍華等導演，他說最早透過美術指導張蚊老師口中談論並強烈推介，認識了雲翔導演的作品，認為他的作品想法非常大膽，風格鮮明，「視野總會帶著微量亂世洪流下的浪漫人性」。

《誰在看著我們》中，葛民輝飾演的警察假扮成記者，明查暗訪一間車廠正非法經營「屍房菜」組織，將客戶送來的大體，依照其遺願分解成不同部位，分給指定親友及其所愛之人。葛民輝認為：「這個題材在今時今日的世界，相信已經隨時忽然可以會變得十分正常的，任何事都有可能，或者開始接受。」

《誰在看著我們》葛民輝。圖/攝露士提供

「國光女神」黃巧綸在片中有一場與曾慶翔的全裸床戲。因為場景在香港樓房與天台，彼時煙霧瀰漫，猶如香港警方在反送中時期發射超過千枚催淚彈造成的廣泛影響，年輕人的生活籠罩在陰霾之中，就像黃巧綸的角色結束自己的生命。

黃巧綸和曾慶翔戴著防毒面具，全裸親密交纏。她坦言一開始非常害羞，但因為現場煙霧瀰漫，「有被煙嗆了幾下，結果大家笑出來，也就打破尷尬。我有從螢幕中確認導演拍的是唯美藝術感，而不是色情。」

《誰在看著我們》黃巧綸、曾慶翔。圖/攝露士提供

黃巧綸之所以接演，是因為曾聽過雲翔導演談論電影夢，「覺得這個人非常酷，就去試鏡了」，後來更發覺雲翔是想法很多，熱愛探索生命與世界的人，覺得跟自己想法相近。去年她跟隨雲翔導演登上鹿特丹國際影展，後來又去了巴西等國旅遊，不斷打開視野。

《誰在看著我們》由雲翔監製、編劇、導演，由劉宜豪、賀飛、蔡書綺、冬也、黃巧綸、譚正一、曾慶翔、梁祖基、丹尼爾·班傑明（Daniel Benjamin）、艾力克斯·阮（Eriks Nguyen）、尼奇·布恩亞力特（Nicky Bunyarit）等人共同演出。本片講述長官霸凌性侵的小兵，不幸絕望自盡，卻在死後迎來意想不到的「新生」，獲得附體能力，跟著不同宿主周遊世界。本片在台灣、香港、日本、泰國、西班牙等地取景，展開他奇幻又驚險的旅程。5月9日全台上映，更多資訊👉《誰在看著我們》官方FB

《誰在看著我們》黃巧綸、曾慶翔。圖/攝露士提供

《誰在看著我們》葛民輝。圖/攝露士提供

《誰在看著我們》黃巧綸。圖/攝露士提供

《誰在看著我們》曾慶翔。圖/攝露士提供

《誰在看著我們》。圖/攝露士提供