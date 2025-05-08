《絕命終結站 血脈》等了25年就等她 最強阿嬤不只溫馨還很狂

琅琅悅讀／ 華納兄弟
《絕命終結站 血脈》。圖/華納兄弟提供
《絕命終結站 血脈》。圖/華納兄弟提供

暌違多年推出新作的經典片《絕命終結站 血脈》，作為該系列25週年紀念之作，日前該片社群評價解禁，海外首波好評出籠，觀眾熱議本片竟然出現25年來最強阿嬤，讓死神殺不死、更靠著一本「死亡本」讓一家三代保命多年，劇情超狂展開讓影迷直接為「全系列最佳」！

原來該角色為主角史黛芬妮的阿嬤，竟將歷年死神殺人手法全部整理在筆記本中，讓後代子孫能學習保命，可說是本系列首次出現能與死神對槓的超強主角，讓搶先觀影的觀眾驚呼「快聽阿嬤的話」！片商也搶搭本週母親節熱潮，5/9(五)、5/10(六)特別舉辦「搶先場」，觀眾不僅能提早觀賞新片《絕命終結站 血脈》，更有機會獲得限量「幸運硬幣」，保護家人免於被死神追殺的厄運。

經典恐怖片系列《絕命終結站》一向以出乎意料的精彩死法，備受影迷推崇，特別是像電扇、冰塊、除草機等看似無害的生活常見物品，在裡都能成死神索命的絕佳工具，沒想到自系列問世25年以來，新片《絕命終結站 血脈》竟首度出現一位能與死神抗衡的狠角色，主角的阿嬤不僅阻止了一場本該造成傷亡慘重的大，更分析了過去5集多位角色的死法，整理出死神的「死亡公式」幫助家人逃過死劫，可說是死神遇到的最強敵人。

而在系列電影中多次給予主角們提醒的「神秘驗屍官」，也將在新片《絕命終結站 血脈》再度現身，並向主角預告「規則改變了」，本片劇情將揭曉這位神祕角色的背後故事，為影迷解答這個苦等25年的最大彩蛋。

《絕命終結站 血脈》出現最強阿嬤，分析過去5集全角色死法，跟死神對槓。圖/華納兄弟提供

新片《絕命終結站 血脈》出現最強阿嬤，靠著死亡筆記本指引家人躲過死神追殺，導演亞當史坦、查克利普夫斯基則透露「其實我們做過一樣的事！」。原來兩人當初在提案時，真的將過去5部電影的各種死法逐一分析，把破百種死法整理成Excel表格，兩人表示「為了重啟《絕命終結站》系列電影，我們以資深粉絲的角度研究過去所有死亡橋段，並藉此打破規則、發想從未出現的新死法」，這些努力不僅讓兩位導演成功重啟這個經典恐怖片，更將這段過程完美融入劇情，成為角色抵抗死神的保命武器。

《絕命終結站 血脈》劇情描述大學生史黛芬妮飽受反覆出現的暴力惡夢所困擾，於是決定回到家鄉，尋找唯一可能打破這個循環的人，並拯救家人免於無法避免的可怕厄運。將於5月9日、10日舉辦搶先場，觀眾有機會獲得電影海報或幸運硬幣，現正熱賣中。電影將於5月14日(週三) 2D · IMAX · 4DX · MX4D · Atmos · Dolby Cinema 同步正式上映。

《絕命終結站 血脈》導演亞當史坦(左1)、查克利普夫斯基(左2)重啟經典恐怖片系列。圖/華納兄弟提供

《絕命終結站 血脈》主角靠著最強阿嬤給的「死亡筆記本」，幫助家人逃過死劫。圖/華納兄弟提供

《絕命終結站 血脈》。圖/華納兄弟提供

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
恐怖 筆記 電影 災難 IP

逛書店

牙齒保健全書：一輩子用得到的牙齒治療與保健家用寶典

NT$ 336

活用財報數字，掌握獲利邏輯：跟著金牌會計師，透視經營的資源與風險，養成最強生意腦

NT$ 350

出手吧！活著就要上C位：能力比你差，機會總是比你好？因為你沒有被人看見、聽到。高手讓我學到的變富、交友、處事最強法則。

NT$ 294

肩、頭、腰、脖痛完全消除！上班族痛點與疲勞根源一次找出，日本脊椎醫教你從體內放鬆的最強訣竅

NT$ 294

延伸閱讀

《星際寶貝：史迪奇》毛茸茸超Q好禮等你帶回家

《絕命終結站 血脈》等了25年就等她 最強阿嬤不只溫馨還很狂

《誰在看著我們》27人全裸上陣 小兵死後附體玩遍全球

《所以親親會消失對不對》菲律賓天后愛情路太坎坷 親親詛咒奇幻尋愛

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。