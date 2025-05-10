《失速機劫》萬呎高空密室逃脫 警察、證人、殺手困獸鬥

一萬英呎高空，一場貓捉老鼠的遊戲即將展開，這架飛機裡有人不是表面上的樣子……。奧斯卡金像獎最佳導演梅爾吉勃遜時隔9年強勢回歸！由《熊麻吉》《變形金剛系列》馬克華伯格、《紳士追殺令》《唐頓莊園》蜜雪兒道克瑞領銜主演的《失速機劫》（英文片名：Flight Risk），劇本來自於好萊塢最受歡迎劇本名單The Black List，The Black List獲選劇本所製成的電影至今已拿下逾50座奧斯卡金像獎，多為叫好又叫座的獎季常勝軍。本片於美國一上映即空降票房冠軍，是今年絕不能錯過的動作片！《失速機劫》5月23日全台上映。

過往以正派硬漢形象為人所知的馬克華伯格，這回在《失速機劫》中久違地挑戰惡棍角色！對此馬克華伯格表示自己非常享受其中：「我讀完劇本就愛上了，而且我已經將近30年沒有演過壞人。」說到馬克華伯格的反派經歷，得追溯至1996年與瑞絲薇斯朋上演對手戲的《致命的危機》（Fear），他在裡頭飾演一個偏執的精神病患。

「我反覆說著我有多喜歡《鬼店》裡的傑克尼克遜、《火線大行動》裡的約翰馬克維奇，還有勞勃狄尼洛演的《恐怖角》，這些都是我一直以來非常喜愛且嚮往的角色。」為了詮釋飛行員這個角色，馬克華伯格在外貌和口音上都下了不少功夫：「我想通過髮型和聲音來加強這個角色，讓他盡可能討人厭」。

預告裡出現的地中海禿頭造型讓大家瞠目結舌。更令人意想不到的是，馬克華伯格並非戴上光頭套和假髮，而是將自己頭頂的真髮直接理掉，留下兩側馬蹄形的頭髮，每天早上到片場新鮮現剃：「這樣我就能一整天都待在角色中。」但也表示回家妻子看到後嚇了一大跳：「她叫我滾開（笑），不過後來慢慢就習慣了。」

《失速機劫》。圖/車庫娛樂提供

如此接近方法派演技的態度，也讓馬克華伯格在殺青後向同組演員致歉：「我整個拍攝過程都沉浸在角色裡。沒拍攝時我要麼獨自躲在角落；要麼回到我的小化妝室。」不只與卡司私底下保持距離，上戲前後還會不斷挑釁和刺激其他演員：「我最後有道歉，因為我在鏡頭之外都不太參與他們，盡力維持在那種精神狀態中。」

對此，「初代猛毒」陶佛葛瑞斯透露在拍一場動作戲前，馬克華伯格還有先來關心他，葛瑞斯表示有穿護具所以沒問題，沒想到回家後發現自己全身瘀青，只能怪曾在多部電影中飾演拳擊手，並接受過武術訓練的馬克華伯格過於敬業，真實呈現了那輛飛機上最驚險火爆、高潮迭起的絕命衝突。《失速機劫》5月23日血機斑斑。

《失速機劫》。圖/車庫娛樂提供

《失速機劫》。圖/車庫娛樂提供

《失速機劫》。圖/車庫娛樂提供

《失速機劫》。圖/車庫娛樂提供

《失速機劫》。圖/車庫娛樂提供

《失速機劫》。圖/車庫娛樂提供

《失速機劫》。圖/車庫娛樂提供

《失速機劫》。圖/車庫娛樂提供

《失速機劫》。圖/車庫娛樂提供