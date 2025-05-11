《怒女》酒醒驚見屍體 最美女偶像「朴芝妍」的黑暗復出之路

演員後輩死在我家，但我什麼都不記得了！驚悚鉅獻《怒女(暫譯)》（Wannabe）(화녀)，由《界限》製作團隊攜手《夜半鬼哭聲》劉永宣導演精心打造，「T-ara」成員朴芝妍、《焦急羅曼史》宋枝恩、《還有明天》金睿意等演員精彩共演！《怒女(暫譯)》故事敘述秀妍（朴芝妍 飾）曾是一名當紅女演員，卻因酒駕意外而暫停演藝活動，休息一段時間後，當她努力東山再起時，民眾對她的反應卻很冷淡，經紀公司更安排讓演員後輩佳英（金睿意 飾）與她同住，面對後起新秀佳英，秀妍感到很不舒服同時也很嫉妒她所擁有的機會，於是又開始碰了酒精。

某天晚上，喝醉酒的秀妍睡醒後，竟發現佳英身上插著菜刀、倒臥在血泊中，究竟佳英是在爭吵的最後被秀妍殺害，還是意外……秀妍都完全不記得了，她很擔心若被發現這件事，自己將無法重拾演員這個身分，因此她下定決心要掩蓋這件事……

《怒女》海報中可看到朴芝妍飾演的「秀妍」，一頭亂髮、憤怒的眼神，彷彿被不安與怒氣包圍的她變得瘋狂，似乎將引爆一連串的事件！此外，有「最美女偶像」之稱的朴芝妍這次在《怒女》中突破形象，有多場血腥粗暴的動作場面，本作在韓國被列為限制級（台灣輔15級），引起許多觀眾討論，他們都對於朴芝妍充滿爆發力的情緒演技以及奮不顧身的動作場面驚豔不已！驚悚鉅獻《怒女(暫譯)》5月16日（五）在臺上映！

《怒女》金睿意在本作中飾演演員後輩。圖/車庫娛樂提供

「Secret」前成員宋枝恩扮演朴芝妍的神祕粉絲藏有祕密！

朴芝妍以偶像團體「T-ara」成員身分出道，以出色的外型和獨特的舞臺魅力被稱為「最美女偶像」，後來她藉由《學習之神》、《血之期中考2》、《夢想高飛》、《屍控江南》等作以演員身分展現更多變的樣貌！這次她在《怒女》中飾演女演員「秀妍」一角，這是她第一次挑戰驚悚作品，將展現和以往截然不同的強烈樣貌！另外，偶像團體「Secret」出身的宋枝恩，在本作中飾演「秀妍」的死忠粉絲，但卻藏有不能說的祕密；金睿意則飾演和「秀妍」同住的新銳演員「佳英」，將展現個性十足的演技。

劉永宣導演表示：「《怒女》就像是在描繪一場可怕的惡夢般的作品，如果從頭看到尾的話，會感受到芝妍演員的強烈存在感，而且也會發現芝妍演員的演技真的很好！」另外，對於會接演《怒女》的原因，朴芝妍表示：「驚悚作品一直是我想挑戰的類型，為了展現好的演技，我也費盡苦心。」回想拍攝《怒女》時的情況，朴芝妍表示：「《怒女》在夏天時拍攝，工作人員和演員都努力對抗炎熱，雖然很辛苦，但拍攝過程很愉快，而且能久違地透過本作和觀眾見面，真的很開心又期待！」驚悚鉅獻《怒女(暫譯)》5月16日（五）在臺上映！

《怒女》「T-ara」芝妍揭露演藝圈殘酷真相。圖/車庫娛樂提供

《怒女》芝妍大展血腥粗暴動作戲。圖/車庫娛樂提供

《怒女》「Secret」前成員宋枝恩扮演芝妍的神祕粉絲藏有祕密。圖/車庫娛樂提供

《怒女》朴芝妍。圖/車庫娛樂提供

《怒女》朴芝妍。圖/車庫娛樂提供

《怒女》導演認為本作就像是在描繪一場可怕的惡夢般的作品。圖/車庫娛樂提供

《怒女》朴芝妍。圖/車庫娛樂提供

《怒女》朴芝妍。圖/車庫娛樂提供

《怒女》朴芝妍。圖/車庫娛樂提供

《怒女》朴芝妍。圖/車庫娛樂提供