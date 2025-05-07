《第一夫人的逆襲》票房破2億 凱薩琳丹妮芙霸氣反擊總統老公

凱薩琳丹妮芙遭諷老派嚴肅《第一夫人的逆襲》優雅反擊賺2億

法國傳奇影后凱薩琳丹妮芙（Catherine Deneuve）最近在新片《第一夫人的逆襲》（Bernadette）中，飾演直言不諱的前第一夫人貝娜黛特·席哈克（Bernadette Chirac），不僅被總統丈夫與幕僚女兒冷落，更備受官邸員工嘲諷「老派嚴肅」，讓她決定展開最優雅的反擊。

有趣的是，凱薩琳丹妮芙對人物傳記超無感，卻在讀完劇本後大受震撼，在得知《第一夫人的逆襲》是齣喜劇後，馬上決定接演，並大讚導演莉亞多梅納克（Léa Domenach）「太會寫了！」。凱薩琳丹妮芙在片中不畏父權、捍衛自我的女力形象深植人心，不僅榮獲盧米埃電影獎最佳女主角大獎提名，更為該片優雅賺進2億台幣票房佳績。《第一夫人的逆襲》將於5月16日起全台上映。

《第一夫人的逆襲》劇情描述：輔佐丈夫成功當選、成為法國第一夫人的貝娜黛特（凱薩琳丹妮芙 飾），維持直言不諱的作風，卻被幕僚女兒打入冷宮，更聘請技術顧問來挽救「第一夫人」形象。貝娜黛特在一場官邸內部民調後，驚覺自己在民眾眼中「過時、嚴肅又酸不溜丟」，於是決定與顧問聯手，展開史上最優雅的反擊：不僅要打破父權，更要捍衛自己形象，為女性勇敢發聲。

凱薩琳丹妮芙在《第一夫人的逆襲》中，以幽默喜趣的表演令人莞爾，出色演技也獲【費加洛報】（Le Figaro）大誇「無可挑剔」，電影更被影媒及觀眾盛讚會讓人「笑著從電影院出來」。

《第一夫人的逆襲》凱薩琳丹妮芙直言不諱的作風，被幕僚女兒打入冷宮。圖/海鵬影業提供

總統老公被抓猴《第一夫人的逆襲》凱薩琳丹妮芙為女性發聲

有趣的是，凱薩琳丹妮芙在片中一場「第一夫人抓猴戲」令人驚艷。原來當英國黛安娜王妃在巴黎意外離世時，全法國媒體急需總統席哈克（米謝維耶莫茲Michel Vuillermoz 飾）的聲明，不料總統卻人間蒸發，最後終在第一夫人使出奪命連環Call之下，國安部門這才「找到」遠在義大利的總統，並意外撞見他與女星共度春宵的尷尬場面。

在電話另一頭的丹妮芙，聽聞丈夫被抓猴頓時心灰意冷，從此決定為自己而活、追尋真正的自我，一句「他不願聽我的？我會讓他聽到」，超霸氣的反擊宣言為自己、也為女性發聲，不僅法國雜誌【當代女性】（Femme Actuelle）盛讚丹妮芙展開一場「無比有趣的反擊」，【美麗佳人】（Marie Claire）更大讚該片充滿「幽默風趣又極致諷刺」。

凱薩琳丹妮芙從影超過一甲子，演過上百種角色，更斬獲超過43座國際大獎，包括坎城影展及柏林影展的終身成就獎，肯定她在影壇的天后地位。這次她在新片《第一夫人的逆襲》成功詮釋了法國前第一夫人貝娜黛特的形象大反差：從不苟言笑的冷淡性格，到真誠自然的萬人迷，丹妮芙巧妙詮釋真實人物與虛構角色之間的關係，不僅榮獲盧米埃電影獎最佳女主角大獎提名，更反擊成功創下法國2億台幣票房佳績，國際影媒紛紛盛讚她寶刀不老，是「史上最強第一夫人」。而這部輕鬆有趣的電影《第一夫人的逆襲》，將於5月16日起全台上映。

《第一夫人的逆襲》凱薩琳丹妮芙聽聞丈夫被抓猴心灰意冷，從此決定追尋真正的自我。圖/海鵬影業提供

法國【費加洛報】大讚凱薩琳丹妮芙在《第一夫人的逆襲》中「無可挑剔」。圖/海鵬影業提供

《第一夫人的逆襲》凱薩琳丹妮芙霸氣反擊為女性發聲。圖/海鵬影業提供

《第一夫人的逆襲》凱薩琳丹妮芙不畏父權、真誠自然的形象深入人心。圖/海鵬影業提供

《第一夫人的逆襲》凱薩琳丹妮芙飾演法國前第一夫人貝娜黛特席哈克。圖/海鵬影業提供

《第一夫人的逆襲》總統老公被抓猴，凱薩琳丹妮芙為女性發聲。圖/海鵬影業提供

《第一夫人的逆襲》。圖/海鵬影業提供