《小城故事》數位修復版驚豔義大利 白景瑞三部電影征服遠東影展

國家影視聽中心再度率團前往義大利遠東影展！今年由客家公共傳播基金會贊助修復的《小城故事》（數位修復版）入選影展「經典修復單元 」(Restored Classics)，進行國際首映；策展單位更為臺灣電影規劃「白景瑞導演特別專題」（Tribute to PAI Ching-jui）世界首映中心最新修復的三部經典：《寂寞的十七歲》（1968）、《今天不回家》（1969）與《再見阿郎》（1970）。現場觀眾反應熱烈，隨著大銀幕劇情鼓掌、大笑，台灣電影備受喜愛！

義大利烏迪內遠東影展創辦於1999年，被譽為「亞洲類型電影進軍歐洲的重要橋梁」。持續推動片源保存與修復，也提供資源支持，關注亞洲經典影片之保存與再現。遠東影展為國家影視聽中心重要國際合作夥伴，自2018年起，已連續八年選映中心修復作品。今（2025）年臺灣共有九部片入選遠東影展，而影視聽中心的電影就佔有四部，展現高度信任與合作默契。

國家影視聽中心董事長褚明仁親自出席遠東影展，展現十足誠意。他於映前向國際觀眾介紹臺灣經典、中心修復成果，首先提到影視聽中心剛結束三月的館慶活動，和台灣觀眾一起見證李行導演經典名作《小城故事》的世界首映，一個月後就能來到義大利和各位再次分享喜悅，實在備感榮幸！

此外更揭露《小城故事》修復工程的艱辛：「它是中心歷年來自主修復影片中，最棘手的一部！」《小城故事》的拷貝素材保存狀況不佳，除了有常見的汙漬、髒點與刮痕，全片還佈滿樹枝狀黴斑，造成畫面嚴重閃爍及變色；此外膠卷更有酸縮、變形的問題，在整飭階段就讓同仁傷透腦筋。褚董事長同時提及此片記錄了台灣走向現代化的縮影，電影畫面成為歷史切片，觀眾可以一窺台灣逐步成為世界產業核心的歷程。

白景瑞導演曾在義大利求學，今年遠東影展策畫「白景瑞導演特別專題」別具意義。（國家影視聽中心提供）

此外褚明仁董事長也進一步說明今年「白景瑞導演特別專題」的難能可貴。三部放映作品除為國家影視聽中心最新的修復成果發表，白景瑞導演本身也與義大利有著深厚淵源：「白景瑞導演曾在義大利求學，其作品更深受義大利新寫實主義影響，此次重返義大利與全球觀眾分享，意義非凡！」現場觀眾尤其反應熱烈，笑聲不斷，尤其對白景瑞的視覺風格讚不絕口，讚嘆台灣在彼時就有如此前衛的影像作品問世。

有趣的是，白景瑞與大學同窗李行私交甚篤，但兩人的作品風格卻大相逕庭。白景瑞的創作在商業考量、個人敘事與嚴格的電檢制度中來回拉扯，其作品正是戒嚴體制矛盾的縮影，反映出當年臺灣影像創作的時代氛圍。影視聽中心盼能透過電影作品和國際影人交流，透過臺灣經典好片為文化發聲，持續在世界影壇發光發熱！更多資訊👉國家電影及視聽文化中心官網

2025年臺灣共有九部片入選遠東影展，而影視聽中心的電影就佔有四部。（Photo：FEFF Luca Chiandoni）

遠東影展現場觀眾對台灣電影讚不絕口。（Photo：FEFF Luca Chiandoni）。圖/國家電影及視聽文化中心提供

今年義大利遠東影展策展單位更為臺灣電影規劃「白景瑞導演特別專題」。圖為《再見阿郎》劇照。（國家影視聽中心提供）

《小城故事》（數位修復版）於義大利遠東影展進行國際首映。（國家影視聽中心提供）

《小城故事》左起：林鳳嬌、鍾鎮濤、葛香亭、歐弟、李允中、江明(國家影視聽中心提供)

國家影視聽中心再度率團前往義大利遠東影展！（Photo：FEFF Luca Chiandoni）