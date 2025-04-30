《山忌 黃衣小飛俠》陳孝萱x陳如山 為子瘋癲對決深山詭影

由《紅衣小女孩》億萬票房團隊操刀、金鐘提名導演蔡佳穎執導的《山忌 黃衣小飛俠》，再公布兩位實力派演員加盟，以及四款深山迷霧中的角色動態海報！四分衛主唱「阿山」陳如山顛覆過往形象，飾演一位因愛子失蹤而陷入瘋狂的父親；金鐘視后陳孝萱則素顏憔悴出演神智恍惚的悲情母親，兩人為尋找在山中離奇消失的孩子，在片中展現精神崩潰的精湛演技！

以樂團「四分衛」主唱身份廣為人知的陳如山，近年參與多部影視作品，私下給人搖滾暖男形象的他，這回在《山忌 黃衣小飛俠》中為演出深山尋子的瘋狂父親，接受「咕嚕式」的表演特訓。在表演指導蔡嘉茵的引導下，參考《魔戒》角色咕嚕的動物性演繹，刻意削弱自我意識，展現精神崩潰的狀態。陳如山坦言：「第一次讀劇本時，光想到失去兒子就忍不住落淚，心裡也充滿恨意。」他還自爆，為揣摩中邪神情，曾對著家中貓咪練習，結果多次嚇得愛貓彈飛，意外開發出獨具風格的邪氣演技。

久未現身大銀幕的金鐘視后陳孝萱，將現實中的母親心境注入角色，她坦言：「為孩子付出一切的心情，是我真實的投射。」不僅不介意素顏上鏡，甚至配合劇組加強憔悴妝容。她還分享某次拍戲途中，在洗手間鏡中看到自己憔悴的模樣也嚇了一跳：「原來我看起來這麼可怕，難怪大家都說我很可憐。」私下其實超怕看恐怖片的她，這回為《山忌 黃衣小飛俠》首次挑戰靈異題材，卻意外精準拿捏角色驚悚氛圍，甚至被導演冊封為本片的「詭異擔當」。

談及選角原因，導演表示，陳如山平時親切、溫暖、知書達禮的氣質，反而強化這個他從幸福父親墜入瘋狂的戲劇反差；而陳孝萱豐富的表演經驗，也讓她瞬間進入絕望母親的角色狀態。兩人對角色的投入與形象的顛覆，都令他印象深刻。首次和金鐘視后合作飾演夫妻的陳如山，也忍不住佩服地說：「她上一秒還笑笑的，下一秒眼淚就掉下來，真是太厲害了！」

《山忌 黃衣小飛俠》。圖/威視電影提供

6月6日 一旦遇見祂，將迷失於山中…

嘉銘（劉以豪 飾）、玉欣（袁澧林 飾）和安偉（曹佑寧 飾）是大學登山社的好友。某次登山途中，他們意外迷失方向。儘管沿路綁上白布條作記號，卻不斷繞回原地，彷彿陷入無盡迴圈。慌亂之際，濃霧中隱約出現一個身穿黃色雨衣的身影，讓三人燃起希望。沒想到，詭異意象卻接連發生，真正的噩夢才剛剛開始……

《山忌 黃衣小飛俠》由文化內容策進院、合影視有限合夥、中華電信股份有限公司、中環國際娛樂事業股份有限公司、再現影像製作股份有限公司、聯合數位文創股份有限公司、紅衣小女孩股份有限公司聯合出品，電影將於6月6日全台上映，更多資訊👉《山忌 黃衣小飛俠》官方粉絲專頁

《山忌 黃衣小飛俠》陳孝萱素顏憔悴演悲母，一照鏡子嚇到自己。。圖/威視電影提供

《山忌 黃衣小飛俠》陳如山對著家中貓咪練習中邪神情，多次嚇得愛貓彈飛。。圖/威視電影提供

《山忌 黃衣小飛俠》陳如山化身深山尋子的瘋狂父親。圖/威視電影提供

《山忌 黃衣小飛俠》。圖/威視電影提供