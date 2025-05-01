《她眼中的世界》從《Vogue》到希特勒浴缸 凱特溫絲蕾讓黎米勒復活

凱特溫絲蕾9年打造 《她眼中的世界》震撼重現希特勒寓所浴照

改編自傳奇女性攝影師「黎米勒」（Lee Miller）真人真事的電影《她眼中的世界》（Lee），即將在5月29日（週四）於台灣隆重獻映。本片刻畫曾擔任《Vogue時尚》雜誌模特兒的黎米勒，在二戰期間成為雜誌官方戰爭攝影師，並親赴戰場紀錄戰時女性肖像的經歷。「奧斯卡影后」凱特溫絲蕾（Kate Winslet）不僅擔綱主演，更扛下製片重責大任。

據悉，她在2015年時，恰巧買下一張黎米勒曾經使用過的桌子，讓她不經思考為何不曾有人替黎米勒留下任何一部電影，最終決定開啟這趟電影旅程，並耗時九年將電影搬上大銀幕！她運用長期累積的人脈，集結金獎幕後團隊，還邀來實力派演員同台飆戲，包括安迪山伯格（Andy Samberg）、亞歷山大史柯斯嘉（Alexander Skarsgard）、安德麗亞瑞斯波羅格（Andrea Riseborough）、瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）等人，共同打造這部震撼人心的鉅作。

值得一提的是，本片還將還原黎米勒最具代表性的攝影作品「在希特勒的浴缸裡」，這個場景也成為全片情感與歷史張力的巔峰。談起這個重點場面，凱特溫絲蕾也不經讚嘆：「那場戲極其震撼，令人難以置信！」

《她眼中的世界》凱特溫絲蕾（中間握手女性）透露巧合買到黎米勒舊桌，激發她花九年拍攝本片的初衷與熱情。圖/采昌國際多媒體提供

一張桌子讓凱特溫絲蕾拍出《她眼中的世界》 豪華金獎陣容齊聚

描繪黎米勒如何在二戰期間蛻變成戰地攝影師的《她眼中的世界》，由「奧斯卡影后」凱特溫絲蕾首度身兼主演與製片。本片製作契機源於2015年時，在一場拍賣中，凱特溫絲蕾恰巧買下一張黎米勒曾使用過的桌子，是當年黎與丈夫相識時，與朋友們一同共度時光、享用豐盛大餐時圍坐的地方，這讓凱特思考：「如果桌子會說話，它一定能述說無數精彩故事。

曾經有多少人圍坐在這張桌子旁，交流思想、分享經歷、創作作品、討論世界？」而黎米勒便是其中一員，可惜未曾有人為她留下任何一部電影，凱特進一步表示：「我知道，如果我不講述她的故事，那麼這個故事可能永遠不會被講述，而這讓我無法接受。」最終決定開啟這趟電影之旅，耗時九年將電影搬上大銀幕。

《她眼中的世界》。圖/采昌國際多媒體提供

確立電影內容之後，她也運用在演藝圈長期累積的人脈，請到曾於《王牌冤家》（Eternal Sunshine of the Spotless Mind）合作過的艾倫庫羅絲（Ellen Kuras）擔綱導演，也集結堅強又優秀的金獎幕後陣容，包含曾以《戰地琴人》（The Pianist）榮獲法國凱薩獎的攝影師帕維爾愛德曼（Pawel Edelman）；兩度榮獲奧斯卡肯定的音樂家亞歷山卓戴斯培（Alexandre Desplat）；奧斯卡金獎服裝設計師麥可歐康諾（Michael O'Connor）；《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）藝術指導傑瑪傑克森（Gemma Jackson）等人，共同打造黎米勒當年那段驚心動魄的二戰歲月。

尤其本片更集結堅強演員陣容，包括《荒唐分局》（Brooklyn Nine-Nine）安迪山伯格、《北方人》（The Northman）亞歷山大史柯斯嘉、《致蕾絲莉》（To Leslie）安德麗亞瑞斯波羅格、《玫瑰人生》（La Vie En Rose）瑪莉詠柯蒂亞等獎項經歷豐厚的實力派演員共同演出。

《她眼中的世界》凱特溫絲蕾演繹傳奇女攝影師黎米勒真實人生。圖/采昌國際多媒體提供

《她眼中的世界》還原黎米勒諷刺代表作 安娜溫圖引薦「她」拍攝

值得一提的是，《她眼中的世界》更震撼重現黎米勒諷刺歷史瞬間的最具代表性攝影作「在希特勒的浴缸裡」。凱特溫絲蕾認為本片有責任且必須非常細緻還原該場景，確保敘事內容盡可能貼近真實，她表示：「因為那是黎米勒最具代表性的影像之一，我們必須非常細緻地還原她當時為何會出現在那個場景當中。

這是我們在整部作品中最感責任重大的部分之一，確保敘事內容盡可能貼近真實，反映她當時可能的情感與思緒。」拍攝該場景時，她更在《Vogue時尚》雜誌總編安娜溫圖（Anna Wintour）的引薦下，請到當代傳奇攝影師「安妮萊柏維茲」（Annie Leibovitz）還原這張照片，憶起這場重點場面的拍攝過程，凱特溫絲蕾也不經讚嘆：「那場戲極其震撼，令人難以置信！」

《她眼中的世界》。圖/采昌國際多媒體提供

這部由凱特溫絲蕾耗時九年打造，轟動入圍金球獎、英國奧斯卡、英國獨立電影獎等重要獎項的電影《她眼中的世界》，即將在5月29日（週四）於台灣隆重獻映。本片劇情描述1930年代末期，隨著希特勒勢力崛起，二戰陰影籠罩歐洲之際，曾是時尚圈寵兒的黎米勒（凱特溫絲蕾飾演），與愛人若蘭（亞歷山大史柯斯嘉飾演）來到倫敦，並受聘成為英國《Vogue時尚》雜誌攝影師。

然而，她不願只是為時尚按下快門，她對女性攝影師所受到的種種限制感到不滿，更看到納粹踐踏人道的卑劣行為，讓她毅然放下華服與聚光燈，在雜誌編輯兼好友奧黛麗（安德麗亞瑞斯波羅格飾演）的支持下，扛起相機，走進戰場最前線。她透過相機記錄下戰爭的殘酷，冒生命危險捕捉到歷史真相，從滿目瘡痍的戰場，到希特勒寓所中的震撼一幕，她用影像為無聲者發聲，讓世界無法再轉身不看…。5月29日（週四）上映。

《她眼中的世界》。圖/采昌國際多媒體提供