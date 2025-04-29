《聖夜：惡魔都市》馬東石x徐玄 最狂最甜驅魔天團出動

馬東石率領《犯罪都市系列》團隊打造的恐怖動作鉅獻《聖夜：惡魔都市》將於4月30日(三)與韓國同步上映，目前在韓國的預售率領先將同天上映的《雷霆特攻隊*》，位居第一！《聖夜：惡魔都市》融合了動作奇幻元素，展現了更強烈的爆發力，將讓觀眾感到更痛快，馬東石表示：「像《犯罪都市》那樣懲罰罪犯的電影必須保有現實一點的部分，但在《聖夜：惡魔都市》中則能更盡情地打擊惡魔和罪犯，讓人感到更痛快」！

許多韓國記者也紛紛掛名推薦本作，「體育韓國」毛申晶記者表示：「蘊含超強動作的痛快恐怖電影誕生！」、「HERALD POP」李美知記者：「將撕裂春天戲院的馬東石恐怖鉅獻！」、「OSEN」延輝善記者：「在馬東石的精彩動作戲中，加上恐怖奇幻元素，產生更強烈的快感！」

會請徐玄參演《聖夜：惡魔都市》全因《捍衛任務：復仇芭蕾》秀英的一句話？！

徐玄在《聖夜：惡魔都市》中飾演一名強大的驅魔師，將展現不同以往的模樣。2007年以偶像團體「少女時代」成員出道的徐玄，後來也以演員身分參演《月之戀人—步步驚心：麗》、《私生活》、《解禁男女》、《魔咒的戀人》等作，展現精彩的演技，這次主演電影《聖夜：惡魔都市》也備受關注。

對於正式的大銀幕出道作，徐玄表示：「在觀賞本作時，我還心想這是真的嗎？不論是聲音或畫面，都讓我覺得果然還是該在電影院看電影啊！」但徐玄也坦言：「第一次在大銀幕上看到自己的模樣，有點提心吊膽呢。詮釋和自己個性不同的角色雖然會尷尬、覺得有點擔心，但身邊的人都說很好看，讓我有了勇氣。孝淵姐來試映會後也說嚇了一跳，她說電影真的很可怕，也覺得很好看！」徐玄透露出道將近20年的時間，在以「少女時代」成員身分活動時，很少有機會能展現內心多變的模樣，所以當她收到《聖夜：惡魔都市》的邀約時，真的覺得很感激！

而對於會請徐玄參演本作的原因，馬東石透露和近期確定以《捍衛任務：復仇芭蕾》進軍好萊塢的「少女時代」成員秀英有關，馬東石表示：「之前不曾和徐玄演員合作過，但在和秀英合作《38師機動隊》時，曾聽她說過徐玄的事，她說徐玄不太吃對身體有害的食物，真的是很正直的朋友呢！就像《犯罪都市》的尹啟相、《犯罪都市2》的孫錫求、《犯罪都市3》的李浚赫一樣，像那樣的人在飾演和自己完全不同的角色時，會產生強大的力量吧！」動作恐怖鉅獻《聖夜：惡魔都市》本週三4月30日與韓國同步上映！

《聖夜：惡魔都市》。圖/車庫娛樂提供

徐玄《惡魔都市》演到全身都痛！感謝馬東石提供美食補身 驚呼差點變胖！

《聖夜：惡魔都市》除了有精彩動作戲之外，恐怖驚悚的情節也將令觀眾提心吊膽，在本作飾演驅魔師的徐玄坦言其實她很怕看恐怖電影，但她表示：「我真的很喜歡這個故事，劇本真的很有趣。拍攝現場也真的很棒，都讓我差點忘了這是部恐怖作品，真的拍攝得很幸福！」徐玄為了本作除了費盡苦心背誦古代語咒語之外，在詮釋驅魔場面時也讓她精神上感到很辛苦，她表示：「原本演戲時只會在那個瞬間時投入其中，拍完後能馬上調整自己的開關，所以在精神上不會覺得累，但這次拍戲時必須不停地大喊，在體力方面感到很疲憊，頭也很痛。但也因為那麼地投入，就變得很符合那個場面所需的狀態，反而對演技很有幫助！」

而對於身兼本作製片的馬東石，徐玄則感激地說：「本身也是演員的馬東石前輩，他非常了解演員需要的是什麼，所以非常照顧大家。」徐玄在本作中有許多需要用力的場面，她表示：「從頭部、脖子到肩膀都很痛，但幸好馬東石前輩有在劇組安排了體能團隊，讓我能維持最好的狀態。另外，對於演員、工作人員而言，飲食真的很重要，劇組提供的餐點真的很棒，我每次都很期待午餐時間！」徐玄也笑說因為餐點很棒而差點變胖了，但在拍攝時又變瘦了！另外，對於和馬東石對戲的感想，徐玄表示：「在對戲時我也很依賴他，受到了一些刺激。而且有趣的場面比想像中還多，跟著馬東石前輩的演技，我的反應也變得不一樣了，希望之後還有機會再合作！」

徐玄想演殺人魔！婉拒裸露戲！透露理想型：像我一樣的男生！

出道近20年的徐玄表示在出道後經歷了許多事，內在也因此獲得許多磨練，在演技部分她則希望能挑戰更多戲路，她表示：「在歷經許多事後，我的人生已經沒有什麼可怕的事物了。我目前還有許多未展現的面貌，因此很希望能透過演技讓大家看看。」徐玄說她也想挑戰像殺人魔那樣強烈的角色，但也害羞地說：「除了裸露戲之外，其他都可以！」有明確地畫好自己的底線。徐玄還透露自己的座右銘是「最後的勝者是善良的人」，她表示：「希望自己能不被動搖，維持自己人生的重心，堂堂正正地活下去。在演技方面，比起硬要展現自己有所變化的一面，我更想讓大家看到我自然地隨著作品變化的模樣。」

另外，對於宛如家人的「少女時代」成員們，徐玄表示：「她們都不是強勢的姐姐們，都很善良。我從小學5年級就認識姐姐們了，她們都對我很好，到現在還是把我當成小孩。」徐玄笑說自己現在如果和成員們碰面，就會馬上變回老么，她說：「我也30幾歲了，個性也變得更成熟了，但只要一和姐姐們碰面，就會變成以前那樣。人生中很難得能遇見這樣的人們，而且還是7個姐姐，真的很開心！」而對於理想的對象，徐玄坦言：「我的眼光真的滿高的，我想遇見像我一樣的男生。我對於自己至今的人生很有自信，因此也想遇見這樣的男生。」動作恐怖鉅獻《聖夜：惡魔都市》本週三4月30日與韓國同步上映！

《聖夜：惡魔都市》徐玄。圖/車庫娛樂提供

《聖夜：惡魔都市》徐玄。圖/車庫娛樂提供

《聖夜：惡魔都市》徐玄。圖/車庫娛樂提供

《聖夜：惡魔都市》。圖/車庫娛樂提供

《聖夜：惡魔都市》。圖/車庫娛樂提供

《聖夜：惡魔都市》。圖/車庫娛樂提供

《聖夜：惡魔都市》。圖/車庫娛樂提供

《聖夜：惡魔都市》。圖/車庫娛樂提供

《聖夜：惡魔都市》。圖/車庫娛樂提供

《聖夜：惡魔都市》。圖/車庫娛樂提供