《無憂渡》播放量破50億 任嘉倫求婚宋祖兒「夜半CP」甜進心坎

由任嘉倫、宋祖兒領銜主演的玄幻懸疑劇《無憂渡》描述在人妖共存的世界，捉妖師和陰陽眼少女攜手探案的過程，緊湊又不落俗套的劇情，加上中式恐怖氛圍感拉滿，開播以來話題不斷飛漲，截至2025年4月24日，該劇播放量突破50億，在愛奇藝站內熱度峰值突破9500，穩坐全球14個國家和地區的熱播榜冠軍，兩位主角最近也合體造勢，任嘉倫應劇迷要求，重現劇中單手抱宋祖兒的救美名場面，並爆料悲情分手戲背後不為人知的拍攝趣事。

古裝奇幻劇《無憂渡》改編自半明半寐所著小說《半夏：月下燈黑，夜幕降臨第五百紀事》，由《仙劍奇俠傳3》、《步步驚心》等多部經典古裝劇的導演林玉芬執導，融合志怪元素與情感敘事，以單元劇形式展開，任嘉倫飾演的捉妖師「久宣夜」跟宋祖兒飾演的陰陽眼少女「段半夏」，因調查一起離奇妖異命案而結識，在一次次的危機中，兩人逐漸建立起信任，也悄然萌生情愫。

《無憂渡》播出後，熱搜話題不斷，「碧玉回春」單元點出容貌焦慮及貪婪的代價，劇中吃了能回春的碧玉梨，更引起不少討論，劇中宋祖兒為了破案把自己當誘餌，在子時三刻心驚膽顫的對著鏡子唱童謠、削梨，雖然任嘉倫及時趕來救下她，但碧玉梨的陰影卻如影隨形，她感覺到處都有人追著她喊「吃梨吧！」源源不斷滾出的梨子就像詛咒一樣躲也躲不掉，不少劇迷看完後都笑稱，現在開冰箱看到梨就害怕，短時間內不敢吃了。

在《無憂渡》中首度跟宋祖兒合作的任嘉倫透露，兩人第一次見面是在春晚的觀眾席，那時候雖然戴著口罩沒有交談，但是在劇組見面後，就有了熟悉感，對起戲來很順暢，他說：「祖兒開拍前總會說我不知道該怎麼演，我還沒準備好，但是一旦開演，簡直像是開了外掛一樣，我有被她的木偶妖伍娘演技驚艷到。」宋祖兒則笑稱，本來以為嘉倫哥會每天坐在拍攝現場研讀劇本再喝點熱茶，像老幹部那樣，後來才發現他也挺愛開玩笑，而且少年感滿滿。

《無憂渡》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

除了各種玄幻劇情外，「夜半CP」任嘉倫、宋祖兒的情感也持續升溫，在「醍醐海市篇」中，兩人進入畫中世界，任嘉倫想到第二天畫中世界會重新開啟，宋祖兒不會再記得他，於是鼓足勇氣對她告白，壓抑在心裡許久的感情終於得到了釋放。

沒想到兩人從畫中世界出來後，宋祖兒恢復記憶，更想起他的告白，直白地說出「你喜不喜歡我？要不要跟我在一起？你必須給我個答案」，話還沒說完，任嘉倫霸氣吻上她，搭上滿天煙火，甜度爆表。

不過隨之而來的河邊分手戲，也讓不少劇迷看了跟著揪心，一聊起這場任嘉倫、宋祖兒就笑開懷，任嘉倫說：「因為我們在影視城旁邊拍戲，旁邊的景區每天都有表演，放各種很嗨的音樂，我們拍著悲傷的分手戲，正好祖兒轉身的鏡頭就卡在歌曲『呀！！」的節奏點上，我們全都忍不住大笑。」宋祖兒附和表示，她那時臉上掛著淚水，很想忍著但真的憋不住，花絮中更可見到她笑到跪地，只好重拍。

隨著《無憂渡》熱播，任嘉倫、宋祖兒近來也忙著合體為劇集造勢，日前在線下宣傳活動上，任嘉倫更重現劇中他英雄救美，單手抱起宋祖兒的帥氣名場面，惹來全場尖叫，宋祖兒則是臉紅害羞到不敢抬頭。在最新預告中，任嘉倫深情求婚，對宋祖兒說出「我可以用我的性命發誓，如果你願意嫁給我，我必定一生一世真心相待，所以妳願意相信我，願意嫁我為妻嗎？」與此同時，他的身世謎底也將揭曉，令劇迷期待不已，一集比一集更精彩的《無憂渡》正在愛奇藝國際站獨家熱播。

《無憂渡》任嘉倫、宋祖兒。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《無憂渡》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《無憂渡》任嘉倫、宋祖兒領銜主演。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《無憂渡》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《無憂渡》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《無憂渡》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《無憂渡》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《無憂渡》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《無憂渡》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《無憂渡》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《無憂渡》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《無憂渡》任嘉倫、宋祖兒領銜主演。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《無憂渡》任嘉倫、宋祖兒領銜主演。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《無憂渡》任嘉倫、宋祖兒領銜主演。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《無憂渡》。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《無憂渡》任嘉倫、宋祖兒領銜主演。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《無憂渡》任嘉倫、宋祖兒領銜主演。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《無憂渡》任嘉倫、宋祖兒領銜主演。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《無憂渡》任嘉倫、宋祖兒領銜主演。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供

《無憂渡》任嘉倫、宋祖兒領銜主演。圖/iQIYI愛奇藝國際版提供