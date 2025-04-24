《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》李大叔30天環台挑戰 各路好友熱血支持

公共電視5月8日起將推出全新實境節目《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》，由公視與製作人方夢貞繼《阮三个》之後再度聯手打造，邀請來自星馬的李銘順和李銘忠兄弟。他倆在台灣戲劇領域成績亮眼，屢獲金獎肯定；可是從小到大，居然從未一起參加活動或比賽，這是他們首次合體的作品，化身機車騎士，耗時30天行遍全台。他倆歡迎大家準時收看：「這是我們兩兄弟第一次在螢幕上同框！充滿挑戰，多姿多彩！」公視5月8日起每周四晚間9點播出、公視+每周四晚間10點上架。

李銘順和李銘忠兄弟變身「歐吉桑騎士」，騎上機車從最北的富貴角出發翻山越嶺，一路經宜蘭抵達台中環山部落，再到梨山，以「切地瓜」路線踏足南投埔里、台南、高雄美濃、旗山、小港，又登上澎湖及小琉球，不但下海征服風帆，甚至把7層樓高的遊艇開上馬路。接著行至彰化、台東，最後回到台北，花費30天遊覽全台。

旅程中陸續加入驚喜嘉賓，洪都拉斯、林輝瑝、雷嘉汭、范少勳、施名帥、瑞莎、游安順、莊凱勛、白癡公主等人輪番相挺，他們各自陪伴「順忠」進行不同任務，節目也將一一揭曉他們花樣新奇的各式冒險之旅。

李銘順和李銘忠從小分開生活至今已35年，弟弟住吉隆坡，哥哥長住新加坡，不只從未聯手參加比賽或活動，就連一同旅行居然也是直到5年前才有第一次！

李銘順透露：「因爲我們住在不同地方，都沒有玩在一起，這是我們第一次合作做的事情。」李銘忠笑說：「我們沒試過聯手參加任何比賽，有機會應該可以嘗試，我想我應該是他的豬隊友，哈哈。」這番自白，彷彿預告他倆因《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》首度長時間緊密相處，將會引發一些磨擦與爭執。

《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》李銘順（左）、李銘忠。。圖/公視提供

睽違35年的手足之旅，李銘忠印象中不只生活上鮮少合體，連工作場合也是，他回憶：「大約10年前，第一次和老哥同場碰面，是在新加坡的亞洲電視大獎頒獎典禮，那次之後就沒在任何活動上碰過。直到加入凱渥，才有機會和老哥比較頻繁地公開出現。」

《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》即將問世，李銘順預告內容「充滿挑戰，多姿多彩」，要粉絲們準時收看。李銘忠則說：「我們兩位非本土人士，帶領觀眾橫跨東西南北去探索台灣不一樣的面貌和精彩，全新的『跨界口音』帶給觀眾不一樣的體驗。希望觀眾能關注不同行業的艱辛和輝煌，感受歐吉桑騎士的故事和信仰。」

《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》將於5月8日起，每周四晚間9點於公視13台播出；公視+、LINE TV，也將於5月8日起，每周四晚間10點播出。相關資訊可追蹤公視及👉《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》官方FB

《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》李銘順（右）、李銘忠。圖/公視提供

《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》李銘順（右）、李銘忠。圖/公視提供

《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》李銘順（右）、李銘忠。圖/公視提供

《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》。圖/公視提供