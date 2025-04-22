《老公怎麼還不去死》小說改編 婚姻崩壞主婦聯手復仇超解氣

日劇《老公怎麼還不去死》(或譯《老公啊，你能去死嗎》)改編自丸山正樹的同名小說《夫よ、死んでくれないか》，由安達祐實、相武紗季、磯山沙也加主演。2025年4月7日東京電視台播出，是東京電視台繼《社會性抹殺丈夫的五種方法》、《摧毀丈夫的家庭》之後，「讓所有丈夫顫抖的系列」第三彈作品，再度以婚姻為主題，挑戰社會禁忌與人性邊界。台灣由 Hami Video 獨家跟播。

《老公怎麼還不去死》以黑色幽默和懸疑元素為核心，講述三位女性如何面對「渣男丈夫」並試圖重啟人生的故事。劇情聚焦於三位大學時期的老同學──甲本麻矢、加賀美璃子與榊友里香。

甲本麻矢（安達祐實 飾）：全職主婦，醫生丈夫出軌成癮，卻要求她像個母親一樣包容。

加賀美璃子（相武紗季 飾）：職場精英，律師丈夫沉迷賭博，將她視為自動提款機。

榊友里香（磯山沙耶香 飾）：家庭教師，教師丈夫控制欲極強，連她穿什麼顏色的內衣都要干涉。

三人經常聚會小酌，彼此傾訴婚姻生活中的不滿與壓力。步入30多歲，面對事業與情感的雙重瓶頸，她們開始懷疑當初為了「幸福」而選擇的婚姻是否正確。某個夜晚，友里香語出驚人地坦承：「我把老公殺了。」

《老公怎麼還不去死》融合婚姻現實、女性困境與懸疑推理，深刻描繪愛情與壓抑交織而成的情感糾葛，劇中涉及家庭暴力、自殺等敏感議題，既犀利又貼近生活，讓人聯想到美劇《絕望的主婦》，更令人不禁自問：究竟是從什麼時候開始，家不再是溫暖的避風港，而成了壓力與沉默的溫床？

三位被婚姻壓垮的女性，她們在無數個深夜中相互傾訴、療傷，從嘲諷丈夫到共謀殺夫，一步步踏入無法回頭的深淵。然而，在製造「意外」過程中，她們驚覺彼此的丈夫竟牽涉不為人知的秘密勾當。當「殺夫聯盟」意外對上「渣男兄弟會」，這場打著愛與自由名義的生存遊戲正式展開。

三位妻子為了奪回早已被婚姻吞噬的自我與幸福，選擇不再沉默。殺夫計畫已開啟，誰將率先出局？誰又能主導這場危險遊戲的結局？

《老公怎麼還不去死》。圖/擷取自Hami Video

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《老公怎麼還不去死》。圖/擷取自tv-tokyo.co.jp

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