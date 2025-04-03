《囍宴》李安經典新詮釋 再掀人生這場世紀大宴

導演：安德魯安《熱戀彩虹島》

卡司：楊伯文《魔法壞女巫》、莉莉葛萊史東《花月殺手》、陳沖《弟弟》、凱莉瑪麗陳《STAR WARS：最後的絕地武士》、韓基燦《在你視線停留的地方》、尹汝貞《夢想之地》

一部笑料百出的溫馨喜劇，描繪一群彼此選擇為家人的朋友，如何在家庭期待、酷兒身份與文化認同的衝突中，經歷各種意外與感動。

安琪拉與伴侶李因試管嬰兒療程屢屢失敗，卻無力負擔新的療程費用。而他們的好友珉，雖是跨國企業家族的隱藏繼承人，坐擁豐厚財富，卻因學生簽證即將到期而陷入困境。當他的男友克里斯拒絕求婚後，珉靈機一動，向安琪拉提出一樁交易——只要她願意與他假結婚，助他取得綠卡，他便資助李的試管嬰兒費用。

然而，他們原本打算低調進行的計畫，卻因珉的奶奶突然從韓國飛來探訪而徹底失控。這位精明的老夫人不僅對孫子的婚事半信半疑，還堅持要為他們辦一場盛大的傳統婚禮，讓這場「交易」瞬間變成一場盛大而混亂的囍宴。隨著婚禮逼近，兩對情侶的感情與關係也面臨前所未有的挑戰——當承諾、家人與自我認同交織在一起，他們是否能勇敢地面對內心真正的渴望？

這部充滿幽默與真摯情感的電影，集結了跨世代的傑出演員，包括楊伯文、奧斯卡提名演員莉莉葛萊史東、金馬獎影后陳沖、凱莉瑪麗陳、韓基燦，以及奧斯卡得主尹汝貞。

作為對李安導演1993年經典愛情喜劇《喜宴》的嶄新詮釋，本片以風趣幽默的筆觸，傳遞出一個動人的訊息——成為家人的真正意義，在於學會理解、接受與寬容。

《囍宴》。圖/環球影業UIP提供

《囍宴》。圖/環球影業UIP提供

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《囍宴》。圖/環球影業UIP提供

《囍宴》。圖/環球影業UIP提供