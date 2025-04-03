《囍宴》李安經典新詮釋 再掀人生這場世紀大宴

琅琅悅讀／ 環球影業UIP
《囍宴》。圖/環球影業UIP提供
《囍宴》。圖/環球影業UIP提供

導演：安德魯安《熱戀彩虹島》

卡司：楊伯文《魔法壞女巫》、莉莉葛萊史東《花月殺手》、陳沖《弟弟》、凱莉瑪麗陳《STAR WARS：最後的絕地武士》、韓基燦《在你視線停留的地方》、尹汝貞《夢想之地》

一部笑料百出的溫馨，描繪一群彼此選擇為家人的朋友，如何在家庭期待、酷兒身份與文化認同的衝突中，經歷各種意外與感動。

安琪拉與伴侶李因試管嬰兒療程屢屢失敗，卻無力負擔新的療程費用。而他們的好友珉，雖是跨國企業家族的隱藏繼承人，坐擁豐厚財富，卻因學生簽證即將到期而陷入困境。當他的男友克里斯拒絕求婚後，珉靈機一動，向安琪拉提出一樁交易——只要她願意與他，助他取得綠卡，他便資助李的試管嬰兒費用。

然而，他們原本打算低調進行的計畫，卻因珉的奶奶突然從韓國飛來探訪而徹底失控。這位精明的老夫人不僅對孫子的婚事半信半疑，還堅持要為他們辦一場盛大的傳統婚禮，讓這場「交易」瞬間變成一場盛大而混亂的囍宴。隨著婚禮逼近，兩對情侶的感情與關係也面臨前所未有的挑戰——當承諾、家人與自我認同交織在一起，他們是否能勇敢地面對內心真正的渴望？

這部充滿幽默與真摯情感的，集結了跨世代的傑出演員，包括楊伯文、提名演員莉莉葛萊史東、陳沖、凱莉瑪麗陳、韓基燦，以及奧斯卡得主尹汝貞。

作為對導演1993年經典喜劇《喜宴》的嶄新詮釋，本片以風趣幽默的筆觸，傳遞出一個動人的訊息——成為家人的真正意義，在於學會理解、接受與寬容。

《囍宴》。圖/環球影業UIP提供

《囍宴》。圖/環球影業UIP提供

《囍宴》。圖/環球影業UIP提供

《囍宴》。圖/環球影業UIP提供

《囍宴》。圖/環球影業UIP提供

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
喜劇 李安 電影 假結婚 奧斯卡 愛情 金馬獎 影后

逛書店

【實證醫學 完整解析】糖尿病緩解心法：從減藥到停藥！肉菜冷飯定時定量飲食，讓你穩血糖、降三高、減體重！

NT$ 385

存在催眠治療

NT$ 476

窮查理的普通常識（紀念典藏版）：巴菲特50年智慧合夥人查理．蒙格的人生哲學

NT$ 350

買房人生課：看過1000間房子，也梳理人生百態，濃縮15年買屋經驗，實戰女神邱愛莉的42個精煉心法大公開！

NT$ 315

延伸閱讀

《囍宴》李安經典新詮釋 再掀人生這場世紀大宴

《真・武士傳YAIBA》青山剛昌30年經典復活 鐵劍劍氣衝天

4月必看10部片單：《吸血鬼：諾斯費拉圖》《蜚語》《惡童無懼》《劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK》等精彩不斷

《366日》日本國寶級帥哥「赤楚衛二」來台 可愛值爆表

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。