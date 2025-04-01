《鬼才要回家》清明節最強驚悚喜劇 8萬元刮刮樂等你來刮

越越南影史最賣座恐怖喜劇《鬼才要回家》（英文片名：The Ancestral Home）將於4月2日在台上映，本片自從2月21日在越南上映以來，持續受到當地影迷支持，目前越南票房已突破2420億越南盾（約3.14億台幣），正式闖進越南影史十大賣座電影！更勝去年在亞洲各地引發風潮的韓國恐怖片《破墓》！清明節連假期間，台灣影迷可以帶著家人進到電影院，體驗本片讓人又驚又笑又哭的獨特魅力！《鬼才要回家》將於4月2日清明連假全台大銀幕感動上映。

繼電影《重裝制裁》推出現金刮刮樂後，全台刮出許多大獎，造成廣大回應，還有許多人曬出刮刮卡中獎的結果，除了【重裝制裁 現金刮刮樂】持續發送外。從4月2日起，凡購買《鬼才要回家》電影票1張，憑電影票即可至原購票影城兌換領取【鬼才要回家 現金刮刮樂】1張，數量有限，送完為止。

本次準備了3萬張現金刮刮樂，最大獎8萬元。每間戲院配量在數百到數千張不等，全台灣北中南更有多間戲院準備了上千張刮刮樂要送給觀眾，包含台北樂聲影城2700張、台中站前秀泰影城1200張、台中文心秀泰1200張、台南南紡威秀影城1100張、高雄夢時代秀泰影城1200張。希望讓影迷在清明連假，相約親朋好友觀賞好電影，還能享受享受額外的驚喜，有機會將豐厚獎金帶回家。本次活動全台共有64間戲院參與，每間戲院分配的刮刮卡數量不同，歡迎至官方活動網頁或FB粉絲專頁查看詳情！

《鬼才要回家》現金刮刮樂全台64間戲院發送 最大獎8萬元等你帶回家。圖/車庫娛樂提供

《鬼才要回家》是導演黃立的第二部劇情長片，他在受訪時透露，自己撰寫本片劇本時受到了奧斯卡最佳影片《寄生上流》的啟發。「我剛開始寫劇本的時候，覺得這部片光是講親情是不夠的。我希望這部片隨著劇情發展，變得越來越黑暗。」黃立說：「我之前看過韓國電影《寄生上流》，覺得非常有趣。我剛開始看這部片時，以為這只是一部普通的喜劇，但隨著劇情發展，它變得越來越緊張和黑暗。從那時起，我就有了想拍一部類似電影的念頭。」《鬼才要回家》最後也確實安排了不輸《寄生上流》的逆轉結局，值得台灣影迷期待！

《鬼才要回家》故事描述與家人關係疏遠的美仙（方美芝 飾）是一名Z世代的網紅，不相信鬼神之說的她，為了拍攝時下最流行的超自然影片，回到她的家族世居的祖厝，結果意外見到在她小時候過世的哥哥嘉明（黃立 飾）的鬼魂，為了讓嘉明能夠安心去投胎，美仙必須協助他完成遺願：阻止家人們把祖厝賣掉……《鬼才要回家》將於4月2日清明連假全台大銀幕感動上映。

《鬼才要回家》。圖/車庫娛樂提供

《鬼才要回家》。圖/車庫娛樂提供

《鬼才要回家》。圖/車庫娛樂提供

《鬼才要回家》。圖/車庫娛樂提供

《鬼才要回家》。圖/車庫娛樂提供

《鬼才要回家》。圖/車庫娛樂提供

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