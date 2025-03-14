《命中註定那頭鵝》《火宅之犬》《96分鐘》《男公館》亮相香港國際影視展，拓展海外市場

《命中註定那頭鵝》、《火宅之犬》、《96分鐘》與《男公館》等四部臺灣新作，即將於亞洲影視產業盛會「香港國際影視展」（FILMART）亮相！文化內容策進院（文策院）將攜主創團隊與演員，於 3 月 18 日下午五點香港會議展覽中心舉辦「TAIWAN SPOTLIGHT SHOWCASE」臺灣星光發布會。

文策院也於 FILMART 設立臺灣館，向全球買家推廣最新的臺灣影視內容，協助業者拓展海外市場。此外，同時舉行的創投活動「香港亞洲電影投資會」（HAF）中，臺灣亦有一部企劃及六部臺灣國際合製企劃案入選，將向國際投資人爭取合作機會，拓展作品發展可能。

將於「TAIWAN SPOTLIGHT SHOWCASE」臺灣星光發布會中，向國際媒體與業界人士介紹的臺灣影視新作，包括今日 (14) 白色情人節上映的《命中註定那頭鵝》，演員林奕嵐與陳華將親臨現場；由《火神的眼淚》編導團隊打造的電影《火宅之犬》，聚焦兒少安置及兒少犯罪議題，范少勳與曾敬驊將搭擋現身；動作類型電影《96分鐘》以高鐵為背景，講述發生在臺北、高雄直達車上的炸彈危機，演員李李仁、姚以緹與王柏傑也將參與發布會；而融合黑色喜劇和懸疑元素的影集《男公館》，描述意外變身紅牌男公關的故事，李千娜與擔任製作人兼主演的陳奕等十位演員也將共同登場，為活動增添星光。

而在本屆「香港亞洲電影投資會」（HAF）中，於「發展中項目（IDP）」單元入選的作品，包含臺灣知名 MV 導演比爾賈的首部長片《靛藍少年》，以及臺灣與馬來西亞合製的《告別的年代》。「製作中項目（WIP）」單元則有 《腹喜》、《女孩不平凡》、《Moonglow》、《水釘鄉》及動畫項目《小蟲蟲大冒險》等臺灣與多國合製企劃入選，將於 HAF 進行提案，尋求後期製作資金、發行商及影展等合作機會。

《命中註定那頭鵝》，將於香港影視展「TAIWAN SPOTLIGHT SHOWCASE」臺灣星光發布會亮相。圖/文策院提供

市場展方面，今年臺灣館集結了 90 家業者，展示超過 250 部臺灣影視作品，涵蓋多元類型，包括引發社群熱議、展現臺灣夜市文化的實境綜藝節目《夜市王》；挑戰臺灣娛樂圈禁忌話題、改編自鏡文學暢銷小說的影集《死了一個娛樂女記者之後》；由三位金獎導演馮凱、蔡岳勲、陳冠仲聯手打造，邱澤、陳意涵、張軒睿主演的科幻懸疑影集《永生密碼一九七》；透過「性」探討婚姻與愛情，林依晨與言承旭主演的新劇《同棲散策》。

集結臺灣、日本、韓國、新加坡頂尖舞者的街舞競技節目《S+PLUS巔峰舞者》；「哈林」庾澄慶挑戰 1200 公里單車環島全記錄實境節目《騎吧！哈林小隊》；關注癌症議題，由曾寶儀監製並擔任敘事旁白的催淚紀錄片《交換禮物》；《紅衣小女孩》團隊恐怖新作《山忌 黃衣小飛俠》；以及改編自暢銷作家「晴菜」同名小說，由施柏宇、程予希、林子閎領銜主演的愛情電影《夏日最後的祕密》等作品，展現臺灣多元又豐沛的創作能量。

文策院董事長蔡嘉駿表示，文策院將持續推動臺灣影視內容與影人走向國際，也鼓勵參展業者與入選HAF的團隊把握機會，加深國際交流與合作，讓臺灣的精彩故事被世界看見。

臺灣館與「臺灣星光發布會 TAIWAN SPOTLIGHT SHOWCASE」獲文化部影視及流行音樂產業局支持舉辦，將於香港國際影視展向業界展示臺灣影視能量與人才。👉文策院「香港國際影視展」線上型錄

《火宅之犬》聚焦兒少安置及兒少犯罪議題，范少勳與曾敬驊將搭擋現身發布會。圖/文策院提供

動作電影《96分鐘》以高鐵為背景，講述發生在臺北、高雄直達車上的炸彈危機，演員李李仁、姚以緹與王柏傑將參與發布會。圖/文策院提供

融合黑色喜劇和懸疑元素的影集《男公館》，主演李千娜、擔任製作人兼主演的陳奕等十位演員將於活動登場。