《臨演人生》臨時演員不是人？無名配角這次終於成為主角

曾榮獲台北國際勞工影展最佳長片、入選2023布魯塞爾獨立電影節與英國金斯頓影展等國內外影展的紀錄片《臨演人生》，由獨立紀錄片導演伍心瑜耗時七年拍攝紀錄，為她首部推上院線的作品，同時也是首部以臨時演員做為主角的紀錄片。紀錄著張可韓、石聖龍、蔡孟婕三位臨時演員，讓觀眾一窺這群在鏡頭前身為無名英雄的世界，紀錄他們的日常生活與演出過程，宛如真實版的《喜劇之王》。

《臨演人生》將在2月28日全台上映，電影預告中三位臨時演員張可韓、石聖龍、蔡孟婕，儘管背景、性別、年齡各異，卻同樣因對表演的熱愛，選擇投入這條充滿未知的道路，無懼艱辛與挑戰。片中真實呈現他們在追夢路上時遇到的困境，臨時演員不僅需面對漫長的等待，還有角色的不確定性，甚至就算是到了片場都無法預測能否入鏡，同時還得考量到家庭與經濟的壓力，這些鏡頭背後的故事展現他們為了夢想而堅持逐夢的決心與勇氣。先前公開的電影海報由知名漫畫家莊永新創作，將三位臨演的形象臨摹成其飾演過的角色服裝，他們乘坐著車奔馳在蜿蜒的道路上，象徵他們在追夢之路上的堅持與熱情。

獲選台北國際勞工影展最佳長片的《臨演人生》，2月25日導演伍心瑜與被攝者張可韓攜手出席台北首映會，與觀眾分享拍攝歷程與幕後故事。圖/辣四喜

導演伍心瑜分享，過去紀錄的對象多關注於原住民和更生少年，這次拍攝臨時演員的題材更多了處境相似的同理心。作為影視工作者的一份子，她更能體會他們對工作的熱情，與不被家人所理解和祝福的狀態。她提到，在拍攝臨演們和家人互動的過程中，如同回看自己與家人之間的關係，那種倔強不聽勸卻又渴望得到肯定的複雜心情。

「我們不缺告訴世人『努力就能成功」的勵志電影，更缺的是這些努力掙扎浮出水面，反客為主，證明自己的平凡，也不平凡的框外人生。」她希望透過《臨演人生》，讓觀眾看見鏡頭背後那些不被看見的臨演們，他們的努力與堅持，正是每一份工作背後不為人知的真實寫照。

紀錄片《臨演人生》由伍心瑜導演費時七年完成，本片記錄當代三位不同背景的臨時演員，對照出台灣與中國兩地之間近年來影視產業的消漲。導演以平行的視角，紀錄著鏡頭背後默默奮鬥的臨時演員們，讓這群在影視產業裡的無名英雄站上聚光燈，捕捉他們在不被看見的一面，也希望觀眾能將目光放置於鏡頭之外，關於臨演們的真實人生。《臨演人生》於2月28日上映。更多資訊👉《臨演人生 The Extra's Journey 》官方臉書

《臨演人生》孟婕不僅背負著對表演的熱愛，還有來自不同性別、年齡與家庭的現實壓力。。圖/辣四喜

《臨演人生》臨演蔡孟婕說她享受在演戲中扮演不同角色。圖/辣四喜

《臨演人生》石聖龍（龍哥）因對表演充滿熱愛決定中年轉職。。圖/辣四喜

《臨演人生》石聖龍從臨演開始接表演工作，以「最年長實力新人」出道。。圖/辣四喜

《臨演人生》專職接案的臨演張可韓，從小就盼望能和甄子丹同台拍戲。圖/辣四喜

《臨演人生》北上打拼的石聖龍除了接演臨演外，同時開著計程車應對變化無常的工作時程。圖/辣四喜

《臨演人生》北上追尋演員夢的孟婕，下班後網路直播活動也成為生計來源之一。。圖/辣四喜

《臨演人生》張可韓不曾放棄演員夢，在家時也會自行拿家具練習武打動作。圖/辣四喜

《臨演人生》。圖/辣四喜