MLB x《鬼滅之刃》史上最震撼人心的美國職棒大聯盟廣告

東京開幕戰即將登場，道奇對決小熊

MLB 2025 賽季的海外系列賽即將開幕，這次特別選在東京巨蛋舉辦，由「洛杉磯道奇隊」與「芝加哥小熊隊」展開精彩對決。

由於兩隊擁有多位知名日籍球星，如大谷翔平、山本由伸、今永昇太等人，這場賽事備受關注。特別是 3 月 18 日的首戰，將由山本由伸對決今永昇太，兩大強投正面交鋒，使門票開賣瞬間即吸引超過 30 萬人湧入購票，導致網站一度癱瘓。

MLB 攜手《鬼滅之刃》，宣傳動畫震撼登場

為迎接這場萬眾矚目的賽事，MLB特別與日本超人氣動畫《鬼滅之刃》展開跨界聯動。由ufotable（幽浮社）製作的宣傳動畫於 3 月 6 日正式公開，影片完美融合了《鬼滅之刃》的世界觀與棒球元素。動畫中不僅有道奇隊的Mookie Betts、小熊隊的Dansby Swanson亮相，大谷翔平、山本由伸、今永昇太等球星更是以動畫角色的方式登場，讓無數球迷驚嘆不已。

美國職棒大聯盟與知名日本動畫《鬼滅之刃》合作。圖/擷取自MLB youtube

球星化身動畫角色，球迷驚呼夢幻聯動

在這支動畫中，主角灶門炭治郎的師父「鱗瀧左近次」化身球評，解說比賽的激烈對決。最讓人驚喜的是，動畫中的大谷翔平竟然使出了《鬼滅之刃》標誌性的「全集中呼吸法」，畫面中他揮舞球棒時，球棒甚至像日輪刀般燃起熊熊烈焰，搭配熱血旁白：「打擊之呼吸，一式，壓倒性全壘打！」，氣勢驚人！這段畫面瞬間引爆話題，連海外球迷都忍不住驚嘆：「沒想到有生之年能看到 ufotable 繪製的貝茨！」

大谷翔平轉發影片，全球球迷熱議

這部宣傳動畫不僅在棒球圈掀起熱潮，就連大谷翔平本人也特別轉發至 IG 限時動態，引發更大關注。影片一出，立刻引來球迷熱烈討論：「這太帥了吧！」「比想像中還要逼真！」「沒想到會有大谷翔平使用『全集中呼吸』的一天！」「最像的還是高中時期大谷的投球動作！」等各種好評如潮的留言，讓這次的聯動成為話題焦點。

這次 MLB 與《鬼滅之刃》的聯動，不僅成功炒熱 2025 東京開幕戰話題，更為棒球運動與日本動漫文化的結合開創了全新可能性。透過這樣的跨界合作，球迷得以透過動畫體驗比賽的熱血氛圍。無論是動畫製作的精緻度，還是現實與虛構的巧妙融合，都展現出極高水準，為全球觀眾帶來前所未有的視覺震撼與娛樂享受。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》第一章台灣2025年8月8日2D及IMAX同步重磅上映。圖/木棉花