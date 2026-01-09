《垃圾世界》280年後的地下禁區 人工怪物崇拜人類女性

★ 幽默可愛、暗黑怪誕、失序癲狂的科幻末日烏托邦

★ 睽違四年 「垃圾頭」宇宙新篇章 發現人類存在的起點

★ 受《異形》×《養鬼吃人》啟發 打造血腥恐怖又歡樂的獨特世界觀

★ 導演×劇本×攝影×燈光×剪輯 堀貴秀 「一人」製作逐格動畫再次襲來

睽違四年，備受小島秀夫、奧斯卡金獎導演吉勒摩戴托羅讚譽的日本導演堀貴秀，推出最新動畫長片《垃圾世界》(JUNK WORLD)，結合科幻、動作、怪物、穿越時空等類型元素，逐格親手打造廢墟美學的後末日世界，影像風格獵奇又充滿黑色幽默，不僅入選多倫多國際電影節午夜瘋狂單元，更於香港亞洲電影節秒殺完售再加場！

《垃圾世界》故事講述，自「第三次停戰協議」簽訂後的280年，由於地面居住環境大量銳減，人類開始往地下開發，為了解決勞動力問題，創造與人類相似的人工生命體「馬里岡」。但它已失控，不斷擴張、繁衍複製，使地下世界儼然一座煉獄，它的爪牙盡情肆虐，步步反撲人類、進行叛變。

當人類與「馬里岡」調查隊潛入地底城市「卡普瓦」調查異變的真相，途中他們遭受「馬里岡」的狂熱教派襲擊，也發現他們對人類女性有著崇高的野性追求。多次來回交戰，激烈的攻防之中，調查隊還發現「次元扭曲」這個時空裂縫，難道這些是否都跟「馬里岡」的失控有關係，還是地底蘊藏了更多不為人知的秘密?

《垃圾世界》。圖/捷傑電影提供

繼一鳴驚人的「靠片」《垃圾頭》，新作前傳《垃圾世界》更深化獨特的末日世界觀，導演堀貴秀在訪談提及，片中大量的恐怖怪物靈感來自《異形》，但他追求的不只是視覺奇觀，更希望能讓觀眾感受到角色的內心情感。技術層面上，此次使用3D列印玩偶搭配手工上色，並加入3DCG動畫技術，使畫面趨於精緻細膩。雖然相較先前全手工捏製玩偶更輕鬆有效率，但導演笑著說，因為可以深入研究細節，反而更糾結，最後也沒節省多少時間。

《垃圾世界》於日本上映後便廣受影迷、影評讚賞，亦有許多台灣影迷引領期盼，本片將於1月23日全台戲院正式上映，日本官方授權週邊現正獨家熱賣中，更多預售票及電影資訊請洽「捷傑電影」官方社群。

