《璀璨女人夢》奧斯卡新里程碑！柔伊莎達娜：我是移民父母的驕傲孩子

即將於3月7日(五)在台上映的年度最具話題性的熱門電影《璀璨女人夢》（Emilia Pérez），實力派女星柔伊莎達娜（Zoe Saldaña）在獲頒本屆奧斯卡金像獎最佳女配角寶座後，名導詹姆斯卡麥隆也獻上祝福，他形容：「我曾與許多奧斯卡獲獎演員合作過，柔伊的表演無可挑剔，她的表演水平堪比那些奧斯卡獲獎演員，我很高興看到柔伊被公認為世界級的演員，她的獲獎感言深刻提醒了作為移民家庭為美國、好萊塢所做出的貢獻」。

柔伊感性地說：「我的祖母於1961年來到這個國家，我是移民父母的驕傲孩子，他們懷揣夢想，秉持尊嚴，憑藉勤勞的雙手奮鬥，而我，是第一位獲得奧斯卡獎的多明尼加裔美國人，我知道我也絕不會是最後一個。能夠因為這個角色獲獎，並且在片中用西班牙語演唱和對話，如果我的祖母還在，她一定會感到無比欣喜」。

隨後柔伊也在個人社群興奮分享：「獲得這個獎項真的像夢一樣不真實！能夠與這些才華橫溢的女性並列已經是莫大的榮耀，而能夠憑藉《璀璨女人夢》這部對我意義非凡的作品獲獎，更讓這一刻格外特別。這段旅程對我來說極具個人意義，我由衷感謝所有支持、相信並與我一同投入其中的人，感謝美國影藝學院的肯定，感謝我的同行們帶來的無限靈感。我將永遠珍惜這一刻！」

《璀璨女人夢》柔伊莎達娜演繹她在片中的代表歌曲〈El Mal〉拿下本屆奧斯卡最佳原創電影歌曲。圖/CATCHPLAY

而電影《璀璨女人夢》亦以由柔伊莎達娜演繹她在片中的代表歌曲〈El Mal〉拿下本屆奧斯卡最佳原創電影歌曲，這場驚艷全場視覺與感官的極致饗宴，由柔伊飾演的律師麗塔站在桌上起舞，揭露墨西哥菁英階層的偽善，透過極具動感的舞蹈與鏡頭運動，營造出緊張感十足、最終達至情感宣洩的戲劇高潮。

柔伊莎達娜表示：「這場戲實在太釋放了，活在麗塔（Rita）這個角色裡真的很難，因為她內心真正的想法和感受，她沒有艾蜜莉亞（Emilia）的勇氣說出口。所以她崇拜艾蜜莉亞，渴望變得更像她。儘管她害怕艾蜜莉亞，但內心深處還是希望自己能像她一樣。」而她也透露這場有大量的肢體動作與舞蹈的戲更是耗時了六個月才順利拍攝完成，她坦言：「《El Mal》這場戲的準備過程既刺激、又精彩，也讓人害怕，拍攝結束後好幾天，我的背、手肘和脖子都需要冰敷，但我做到了！我真的熱愛這場戲的每一個細節。」

電影《璀璨女人夢》（Emilia Pérez）描述一名懷才不遇的律師麗塔（柔伊莎達娜飾），接下了心狠手辣殺人不眨眼的販毒集團首腦「馬尼塔斯」（卡拉索菲亞賈斯康飾）委託，馬尼塔斯希望麗塔能協助他完成已計畫多年的秘密：成為一名真正的女性，不論是心靈或「身體」。於是，馬尼塔斯變成了艾蜜莉亞開始全新人生，展開與律師麗塔、前妻潔西（賽琳娜戈梅茲飾）和密友四人之間的命運糾葛。3月7日華麗上映。

《璀璨女人夢》柔伊莎達娜（Zoe Saldaña）獲本屆奧斯卡金像獎最佳女配角獎。圖/CATCHPLAY

《璀璨女人夢》柔伊莎達娜（Zoe Saldaña）獲本屆奧斯卡金像獎最佳女配角獎。圖/CATCHPLAY

《璀璨女人夢》柔伊莎達娜（Zoe Saldaña）獲本屆奧斯卡金像獎最佳女配角獎。圖/CATCHPLAY

《璀璨女人夢》。圖/CATCHPLAY