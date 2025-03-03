《神鬼劫案：瞞天過海》退隱大盜「約翰屈伏塔」再出手 緋紅珍珠賭場成終極戰場

★ 《變臉》金球獎影帝約翰屈伏塔 再次驚爆大銀幕

★ 《迴路追殺令》《愛爾蘭人》製作團隊傾力打造

★ 《子彈列車》特效團隊最新力作

★ 《玩命再劫》《瞞天過海：13王牌》動作團隊再創劫盜經典

由影壇天王約翰屈伏塔（John Travolta）領銜主演，《子彈列車》團隊全新動作片，白色情人節就等這一部《神鬼劫案：瞞天過海》（英文片名：High Rollers）即將在台上映。本片劇情描述大盜梅森（約翰屈伏塔 飾）與同夥及女友戴克（吉娜葛森 飾）過著夢想中的優渥生活，直到戴克被梅森的死敵綁架，迫使他必須以一場高風險的賭場搶劫來拯救她，同時還得躲避聯邦調查局的追捕。《神鬼劫案：瞞天過海》3月14日全台上映。

本片是約翰屈伏塔時隔28年再度與其代表作《變臉》的卡司——吉娜葛森（Gina Gershon）搭檔，吉娜葛森於《變臉》中飾演恐怖分子卡斯特的妻子薩沙，與約翰屈伏塔飾演的聯邦探員艾契曾數次交手，該片在當年狂賣了2.45億美金，近期傳出正在開發續集。

這回《神鬼劫案：瞞天過海》中吉娜葛森化身約翰屈伏塔心愛的戀人，在被綁架後展現了剽悍無畏的一面，讓觀眾相當期待他們會擦出什麼新的火花。除上述演員外，也可以看見美國嘻哈天團Migos的人氣成員Quavo驚喜演出，IG坐擁2350萬粉絲的Quavo飾演約翰屈伏塔的同夥，展現不同於平時的一面。導演蘭道爾艾米特在採訪中表示：「能看到這麼多傳奇演員同框真的很瘋狂。」

《神鬼劫案：瞞天過海》。圖/車庫娛樂

《神鬼劫案：瞞天過海》在美國密西西比州南部取景拍攝，當地的緋紅珍珠賭場度假村（Scarlet Pearl Casino Resort）特別出借場地給劇組使用，對此導演艾米特表示非常感謝，並強調《神鬼劫案：瞞天過海》將是一部觀眾可以輕鬆享受、充滿樂趣的動作電影。預告片中展示了本片爾虞我詐的激烈場面，並稱賭場為「富人和名人的頹廢遊樂場」，令不少粉絲好奇片終將會出現什麼樣的對決。

《神鬼劫案：瞞天過海》劇情描述已退隱江湖的大盜梅森過著安逸的生活，這一切卻在女友戴克遭強擄走後變調，為了救回戴克，梅森被迫與夥伴們再幹一票，這回他們要去搶知名的緋紅珍珠國際賭場頂樓的保險箱，但最終目標似乎沒有原先想得這麼簡單…。《神鬼劫案：瞞天過海》3月14日與全美同步上映。

《神鬼劫案：瞞天過海》約翰屈伏塔。圖/車庫娛樂

《神鬼劫案：瞞天過海》。圖/車庫娛樂

《神鬼劫案：瞞天過海》。圖/車庫娛樂

《神鬼劫案：瞞天過海》。圖/車庫娛樂

《神鬼劫案：瞞天過海》。圖/車庫娛樂

《神鬼劫案：瞞天過海》。圖/車庫娛樂

《神鬼劫案：瞞天過海》。圖/車庫娛樂

《神鬼劫案：瞞天過海》盧卡斯哈斯。圖/車庫娛樂