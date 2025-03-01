《跳進部落的孩子》集資計畫開跑 紀錄排灣族生命之舞

耗時八年製作，世界知名的排灣族編舞家布拉瑞揚．帕格勒法首部紀錄片《跳進部落的孩子》，將於4⽉30日正式上映。製作團隊跟拍舞團多年，捨棄美學論述與傳記敘事，以布拉瑞揚與舞者們的原鄉為起點，記錄下共同生活的痕跡，除了將鏡頭回歸到「人」的狀態，更留下創作者的孤獨身影與迷惘痕跡，在這跳進部落的旅程中，喚醒著曾經是部落的孩子。

2025年正逢舞團十週年，電影也正式定檔於4月底在台上映，並於今2月27日中午12點起在「嘖嘖」網站展開募資，期盼透過群眾集資的方式，讓電影順利在台上映，詳情請上👉紀錄片《跳進部落的孩子》集資計畫

2016年，因為公益紀錄片計畫的緣故，摩登星球影業製作人曹盛彥與導演王政一認識了布拉瑞揚舞團，那是布拉瑞揚舞團成立的第二年，〈阿棲睞〉這部舞作才正式啟動，而紀錄片中的舞者們在這一年開始了他們在台東的舞蹈生活，團隊也跟著進入了舞團的生活與創作世界，生活片段與排練室中湧現的創造力，讓團隊向布拉瑞揚提出了長期拍攝紀錄片的想法。

《跳進部落的孩子》以布拉瑞揚與舞者們的原鄉為起點，記錄下共同生活的痕跡。圖/希望影視

《跳進部落的孩子》歷經八年光陰進行拍攝、記錄與製作，導演藉由舞者們的故事，引導觀眾看見的不只是關於夢想與舞蹈的動人之處，更是對自我認同的深刻探索，一場用舞蹈尋根的旅程。王政一導演：「在這部片裡有他們的勇敢與脆弱，也包裹著每個人在尋找歸屬時的迷惘，相信每個人都會看到自己關心的主題。也許透過這個故事，能用不同的角度審視自己的生命經驗，並在彼此的道路上找到共鳴與力量。」

本片故事圍繞布拉瑞揚舞團的創辦者布拉瑞揚，回到家鄉與部落原住民舞者共同創作、生活的歷程。在紐約的表演殿堂，布拉瑞揚舞蹈成就最⾼峰的時候他卻感到徬徨。當初他不顧父親的反對選擇舞蹈，為了跳舞他離開部落，遠離自己原住民的身分。回到台東後他遇到這群原住民舞者，他們⼀起在舞團創作、生活，舞者用獨特的身體找到舞台，尋找歸屬的布拉瑞揚則在他們身上看到希望，喚醒小時候曾經在部落生活的樣子。然而彼此對舞蹈的期待不同，舞團成員與氣氛的改變，讓布拉瑞揚的創作遇到瓶頸，而舞蹈也始終得不到父親認同。這個回到部落的孩⼦，面對期待與失望的起落，繼續帶著舞團前進…。

得知本片募資順利上線的消息，製作人曹盛彥也感動表示：「至今這部影片已走過將近十個年頭，真心感謝當時布拉瑞揚的支持與應許，以及所有願意投入製作的夥伴與舞者們。」並希望藉由募資計畫，讓更多人能有機會進戲院看到這個故事。本片於2月27日起影片發行募資，最新影片資訊👉「希望影視行銷」官方粉絲專頁

導演王政一首部紀錄長片《跳進部落的孩子》預計4月底上映。圖/希望影視

《跳進部落的孩子》世界知名排灣族編舞家布拉瑞揚首部紀錄片。圖/希望影視