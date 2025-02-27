台灣名導「林摶秋」的台語電影革命：《阿三哥出馬》《五月十三傷心夜》《丈夫的秘密》等打破時代界限

「我就不相信台灣人在台灣拍攝台語片，台語片不會興盛起來！」作為「謙記商行」與「大豹煤礦」的第三代，熱愛戲劇與表演藝術的林摶秋（1920-1998），在戰爭期間留學東京並接觸編導工作，累積一身的影劇經驗卻遇上二二八事件。他在戒嚴時期低調返鄉、接掌家業，但為了拍電影，他將自家牧場改建成片廠，積極推動台語片，還斥資開辦演員訓練班！國家影視聽中心三月主題節目「林摶秋與世界電影的輪舞曲」，讓影迷認識台灣傳奇名導林摶秋的一生，與其精彩的電影作品！

輪舞曲具有「人們圍圈舞蹈」、「反覆重複主題的音樂形式」等意涵。根據日本影評人山田宏一的說法，林摶秋電影不只效仿日本電影，更與世界各地電影的記憶結合，這些互相呼應的電影「宛如輪舞曲般」透過鏡頭、音樂、劇情，超越了時代、地域及語言彼此對話。

主題節目「林摶秋與世界電影的輪舞曲」的選片中，《五月十三傷心夜》（1965）就與牧野正博的《鴉片戰爭》（1943）、大衛葛里菲斯的《暴風雨中的孤兒們》（1921） 相連。《六個嫌疑犯》（1965）更讓人聯想到法國新浪潮的傑作《死刑台與電梯》（1958）與「驚悚大師」希區考克的《驚魂記》（1960）。

國家影視聽中心三月主題節目「林摶秋與世界電影的輪舞曲」。圖/國家影視聽中心

為栽培兒子繼承家業，林摶秋被家人送到東京留學，但自小就有戲劇魂的他卻選擇在日本進入戲劇與電影領域，先後在新宿座的紅磨坊劇團專職編劇，也在東寶電影公司擔任副導演，被《東京新聞》譽為「台灣本島人第一位劇作家」。他在旅日期間學習日本片廠制度，並開啟了日後使用日文、華文、台文等多種語文撰寫劇本的創作實力。

儘管回台後不久遇上二二八事件，林摶秋暫別與熱血文青們共同灌溉的劇場，履行繼承家業的承諾，但他從未忘記內心的戲劇夢，在1957年創立玉峯影業公司、建設湖山製片廠，並成立演員訓練班，培育了包括張美瑤在內的許多影人。林摶秋旅日所學的製片功力、積極推廣台語片的熱忱，秉持著「讓鄉下種田種得很辛苦的阿伯、阿嬸也看得懂」的創作精神，為台灣電影史寫下動人的篇章。

林摶秋執導的《五月十三傷心夜》描繪姊妹各自的戀愛與兇殺案件，與《鴉片戰爭》相互對照。圖/國家影視聽中心

國家影視聽中心三月主題節目「林摶秋與世界電影的輪舞曲」，由來自日本的台灣電影研究者三澤真美惠擔任策展人、學者石婉舜擔任顧問，將林摶秋的作品與世界經典相互對照，從劇情鋪陳、鏡位設計到剪輯手法，讓大家窺見這樣熱血的一代大師，早在半世紀以前就擁有與世界電影對話的創作能量。

本次主題節目將免費放映由影視聽中心數位修復、林摶秋執導的所有現存影片，包括《阿三哥出馬》（1959）、《丈夫的秘密（錯戀）》（1960）、《五月十三傷心夜》等等，也特別展示至今僅存劇本與劇照的《嘆烟花》（1959），與中途停拍的《桃花扇》（1960停拍）片段與史料，一窺這些未完成作品的可能面貌。策展人三澤真美惠也將在三月來台參與系列講座、映後座談，邀請觀眾跟著林摶秋電影的輪舞曲步，一起與世界共舞吧！更多資訊👉林摶秋與世界電影的輪舞曲

精彩刺激的《六個嫌疑犯》描繪私家偵探偵辦凶殺案。圖/國家影視聽中心

《鴉片戰爭》愛蘭（圖中）與盲妹麗蘭（圖左）這對姊妹受命運擺佈。圖/國家影視聽中心

《溜冰場》是喜劇宗師卓別林在默片時代最具代表性的作品之一。圖/國家影視聽中心

驚悚大師希區考克的《驚魂記》可對照林摶秋創作《六個嫌疑犯》鏡頭呈現手法。圖/Park Circus