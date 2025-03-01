《臨時決鬥》古天樂x梁詠琪x伍允龍 退休拳王求翻身拳館竟成婆媽健身房

香港賀歲檔冠軍電影《臨時決鬥》由《九龍城寨之圍城》和《臨時劫案》的黃金團隊合作，全力打造的歡樂喜劇。由《臨時劫案》導演麥啟光執導，票房巨星古天樂和梁詠琪合作，聯手以《九龍城寨之圍城》爆紅的伍允龍、胡子彤、張文傑和天才童星「魚蛋妹」王尹菁，再加上周秀娜、王丹妮共同演出高品質之作！

眾人為了不同理由上了泰拳擂台，挑戰自我！這回是眾美女梁詠琪、王丹妮及周秀娜要接受一個月的泰拳特訓，古天樂則笑說：「我是退休拳王，所以不用辛苦特訓了！」

《臨時決鬥》集合去年香港話題大作的《九龍城寨之圍城》及《臨時劫案》團隊合作的動作喜劇，香港賀歲檔上映，成為票房冠軍，而台灣將於3月21日上映。古天樂再扮功夫高手，演出昔日的傳奇泰拳拳王，但現在只守著一間小小的拳館，但仍希望將泰拳發揚光大，而梁詠琪則扮演他的太太，曾是一線女星，但為家庭息影多年，正在力圖復出之路。

兩人10年前在電影《香港仔》中扮演夫妻，更從經典麻將賀歲電影《嚦咕嚦咕新年財》開始，一共合作了6次，再扮夫妻默契十足，一見面就互相讚美，古天樂說：「Gigi還是那麼漂亮，不知道是怎麼保持的。」梁詠琪大讚古天樂身材依然很精瘦、很Fit，「他在電影中都穿背心和短褲，我看得一清二楚，身材很好。」

《臨時決鬥》。圖/華映娛樂

《臨時決鬥》公佈的前導預告，可見到電影充滿各種有趣爆笑的情節，王丹妮扮演的廣告女強人要打情敵小三周秀娜，打到上擂台，看不慣師父古天樂保守的張文傑，也是想找師父單挑打一場，看似誇張，但實則是描述人要如何面對挑戰及轉變的心態，充滿勵志及歡樂的劇情，更有精彩的動作場面，娛樂性非常豐富。梁詠琪、周秀娜、王丹妮、胡子彤等人都為電影苦練泰拳一個多月，只有古天樂輕鬆笑說：「雖然還是有動作場面，但我不用特訓，因為我是退休拳王。」

《臨時決鬥》故事描述「鍾磊舍」由泰拳界的傳奇拳王鍾磊（古天樂 飾）創立，矢志培訓職業拳手，拳館經營困難，他仍努力堅持，為了生計，拳館漸漸成為婆婆媽媽減肥運動之地。廣告界女強人林雪（王丹妮 飾）發現男友外遇，小三竟是女拳王孫雅雲（周秀娜 飾），兩女決定上擂台分勝負，更透過直播鬧到全城皆知。

當林雪得知孫雅雲曾是鍾磊的徒弟後，便到鍾磊舍學拳，沒想到鍾磊的太太是女演員莫嘉莉（梁詠琪 飾），二人曾在拍廣時產生衝突。在鍾磊的嚴格訓練下，一直是人生勝利組的林雪感到前所未有的挫敗，更害怕失敗而想放棄。但在戰友的鼓勵下振作，決定為自己而戰，鍾磊受到她的影響，決定跟理念不同的大徒弟陳偉斌（張文傑 飾）來一場臨時決戰。《臨時決鬥》將於3月21日上映，更多資訊👉「華映娛樂」官方臉書粉絲團

《臨時決鬥》古天樂。圖/華映娛樂

《臨時決鬥》王丹妮。圖/華映娛樂

《臨時決鬥》周秀娜。圖/華映娛樂

《臨時決鬥》胡子彤。圖/華映娛樂

《臨時決鬥》張文傑。圖/華映娛樂

《臨時決鬥》梁詠琪、王尹菁、古天樂。圖/華映娛樂

《臨時決鬥》。圖/華映娛樂