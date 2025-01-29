《璀璨女人夢》從罪惡到救贖 大毒梟的性別轉變之旅

★ 坎城影展金棕櫚獎法國名導賈克歐迪亞，再度橫掃全球影展新作

★ 勇奪第37屆歐洲電影獎最佳歐洲電影、最佳導演、最佳編劇、最佳剪輯、最佳女演員5項大獎

★ 獲第77屆坎城影展評審團大獎、四位女主角同擒影后

★ 榮獲第82屆金球獎音樂／喜劇類最佳影片、最佳非英語電影、最佳女配角、最佳原創歌曲4項大獎

★ 為了成為夢想中「真正的自己」，你願意付出多大的代價？年度必看的跨越類型與性別電影！

★ 首位跨性別坎城影后 卡拉索菲亞賈斯康 X 金球獎最佳女配角柔伊莎達娜 X 人氣歌手賽琳娜戈梅茲 同台演出 細膩描繪女性追逐幸福的糾葛與衝突

同獲本屆金球獎音樂喜劇類最佳電影與最佳非英語電影的《璀璨女人夢》《Emilia Pérez》，將於3月7日在台上映。除了台灣，CATCHPLAY 亦取得了《璀璨女人夢》（Emilia Pérez）的香港發行權，將攜手香港片商高先電影，為港台影迷呈現這部橫掃全球影展的神祕之作。

電影《璀璨女人夢》（Emilia Pérez）描述一名懷才不遇的律師麗塔（柔伊莎達娜飾），接下了心狠手辣殺人不眨眼的販毒集團首腦「馬尼塔斯」（卡拉索菲亞賈斯康飾）委託，馬尼塔斯希望麗塔能協助他完成已計畫多年的秘密：成為一名真正的女性，不論是心靈或「身體」。於是，馬尼塔斯變成了艾蜜莉亞開始全新人生，展開與律師麗塔、前妻潔西（賽琳娜戈梅茲飾）和密友四人之間的命運糾葛。

《璀璨女人夢》。圖/CATCHPLAY

本片由坎城金棕櫚獎名導賈克歐迪亞Jacques Audiard 執導，首位獲得坎城影后的跨性別女星卡拉索菲亞賈斯康Karla Sofía Gascón、好萊塢票房女星柔伊莎達娜Zoe Saldana 與西洋小天后賽琳娜戈梅茲Selena Gomez等演員共同主演，除了在本屆坎城影展大放異彩，亦於歐洲電影獎、金球獎奪下多項大獎，成為本年度無法錯過的話題鉅作。

被稱為「英國奧斯卡」的英國電影學院獎（BAFTA）1月15日晚間公布入圍名單，《璀璨女人夢》（Emilia Pérez）獲得最佳電影、最佳改編劇本、最佳非英語電影、最佳導演、最佳女主角（卡拉索菲亞賈斯康）、最佳女配角（柔伊莎達娜與賽琳娜戈梅茲雙入圍）、最佳攝影、最佳剪輯、最佳妝髮、最佳原創配樂共11項大獎提名，成為大贏家。女主角卡拉索菲亞賈斯康得知後表示：「衷心感謝英國電影學院獎給予《璀璨女人夢》11項入圍的肯定，授予我最佳女主角的提名，這是我莫大的榮耀。」

本屆坎城影后卡拉索菲亞賈斯康再次以《璀璨女人夢》入圍英國電影學院獎（BAFTA）最佳女主角獎。圖/CATCHPLAY

近日因受加州洛杉磯野火侵襲，迫使多項國際影展入圍公布延期，女主角卡拉索菲亞賈斯康前日於《吉米今夜秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）接受訪問時，表達了對洛杉磯野火的關切，她說：「這場大火讓我感到心碎，那裡有許多人，許多朋友，以及許多失去家園、工作和生活方式的人。我想將我的愛送給每一位洛杉磯人，他們正經歷如此艱難的時刻，希望這場災難能早日得到控制。」另外，她也感性分享《璀璨女人夢》（Emilia Pérez）對她來說，不僅僅是一部電影，更是一個人人都可以欣賞的藝術，連結著每位觀眾，並且產生共鳴，她感性地說：「《璀璨女人夢》是我心目中最偉大的電影，因為這部電影會讓你看見真正的自己！」

《璀璨女人夢》（Emilia Pérez）除了拿下本屆坎城影展評審團大獎、四位影后之外，亦勇奪歐洲電影獎最佳歐洲電影、最佳導演、最佳編劇、最佳剪輯與最佳女演員等五項大獎，更在金球獎風光拿下音樂喜劇類最佳影片、最佳非英語電影、最佳女配角、最佳原創歌曲等四項大獎成為最大贏家。

西洋小天后賽琳娜戈梅茲(Selena Gomez)以《璀璨女人夢》入圍 英國電影學院獎（BAFTA）最佳女配角獎。圖/CATCHPLAY

柔伊莎達娜以《璀璨女人夢》入圍本屆奧斯卡最佳女配角獎。圖/CATCHPLAY

《璀璨女人夢》。圖/CATCHPLAY