《劇場版派遣女醫X FINAL》米倉涼子華麗回歸 X醫生起源揭祕

國民醫療劇金字塔，揭開「大門未知子」的起源祕辛！

專長是手術、興趣是手術。討厭成群結黨、討厭權威、討厭束縛，以專業醫師執照與扎實養成醫術為武器，勇於挑戰白色巨塔封建體系的「大門未知子」，又名為「X醫生」。立於國民醫療劇金字塔頂端的戲劇作品《派遣女醫X》，從2012年10月開播以來，透過每集必定會出現的經典台詞「我，絕不失敗」而蔚為話題，並熱播長達七季，以及一部特別版。自2012年開播以來，收視率節節飆升，最高一季的平均收視率更高達23%。每當推出全新一季，必定造成觀眾討論與轟動話題，也幾乎登上該年度收視率冠軍寶座，更在2013年榮獲東京連續劇獎「作品類優秀獎」肯定。

隸屬於神原名醫介紹所，並輾轉在各大醫院的女主角大門未知子，總是披著醫師白袍、腳踩高跟鞋，露出修長美腿，穿梭在白色巨塔當中；只要看到病患絕對不袖手旁觀，就算再怎樣困難、甚至是被其他醫生認為不可能成功的手術，她都會保證「我，絕不失敗！」對於醫療行為之外的雜事，則一律直言「我不幹！」不過拿起手術刀拯救無數生命的她，等下班回歸到日常生活之後，貪吃、呆萌、打麻將總是成為手下敗將的反差形象，也讓她的另類魅力深植在觀眾心中。

《劇場版派遣女醫X FINAL》。圖/采昌國際

本作不同於其他醫療作品，會在緊張的過程當中，適時帶出幽默輕鬆氛圍，同時也以高規格的拍攝水準，忠實呈現緊張高壓的醫療現場，並透過角色病徵，向觀眾傳達不少專業醫療知識；除了醫療手術過程，也呈現醫院當中爾虞我詐的派系鬥爭，每集觀賞後都將獲得滿滿收穫。如今，那句熟悉的台詞：「不屬於特定醫院的自由醫生，那匹孤狼醫生回來了！」透過時隔三年，第九度回歸的大門未知子，這回卻不是出現在劇集當中，而是現身在電影院大銀幕，透過全系列最新章、也是最終章的《劇場版派遣女醫X FINAL》(Doctor-X the movie)華麗登場！

本片一樣由詮釋12年大門未知子的米倉涼子擔綱主演，並集結田中圭、內田有紀、今田美櫻、勝村政信、鈴木浩介、遠藤憲一、岸部一德、西田敏行等過去劇集的固定班底共同演出，而這也是西田敏行演藝生涯的最後謝幕之作。此外，電影版更加盟全新角色，由染谷將太飾演全系列當中最大、最壞也最強大的敵人「神津比呂人」，並分飾雙胞胎弟弟「神津多可人」。人氣偶像團體「浪花男子」成員西畑大吾則飾演住院醫生；曾獲橫濱電影節、電影旬報、每日電影獎、日本電影影評人大獎影帝肯定的綾野剛，則飾演知曉大門未知子過去的人物。

也因此，這回劇場版所要描繪的劇情主軸，就是過去劇集若有似無，卻始終沒有明確提及的大門未知子的過去，並將揭露「X醫生」的真相，讓本片可說是「第0集」。大門未知子這回更將面臨最大考驗，陷入不同於以往的危險境地，冒著可能被撤銷醫師執照的風險進行禁忌手術。

《劇場版派遣女醫X FINAL》。圖/采昌國際

除了幕前星光熠熠的演出陣容，本片幕後也集結原班人馬共同打造，劇本由中園美保撰寫，導演則依然是田村直己。負責過全系列作品的黃金班底再度聯手，將呈獻給觀眾最原汁原味的《派遣女醫X》。不僅如此，本片還找來人氣歌姬Ado演唱，搭配YOASOBI成員Ayase創作詞曲的主題曲〈Episode X〉，更是讓人沉浸其中。

本片上映後也是叫好叫座，不僅空降日本首日票房冠軍，更持續勇破百萬觀賞人次，一度攻佔日本年度真人電影開片票房第三名，就連日本最大的影視口碑網站「Filmarks」也開出4.1分超高評價，觀眾紛紛大讚：「前面笑爆，後面哭爆！」這也讓本片可說是全系列的集大成之作，勢必將登上醫療電影金字塔的嶄新頂點！

《劇場版派遣女醫X FINAL》。圖/采昌國際

陷入危機的日本醫療現場，一群獨來獨往的自由醫生出現了

《劇場版派遣女醫X FINAL》故事講述，當今的日本，白色巨塔已然崩壞，本該是拯救生命的醫療體制，也被迫迎來弱肉強食的時代。在陷入危機的日本醫療現場，一群獨來獨往的自由醫生出現了，他們就像獨行俠般，不受體制牽絆，一如這位美麗性感的天才外科醫生大門未知子（米倉涼子飾演），她討厭成群結黨、討厭權威、討厭束縛，專業醫師執照與扎實養成的醫術，是她的唯一武器。

這回，大門為了拯救某國總統的生命而離開日本。同時，才華洋溢且精通政商界的神津比呂人（染古將太飾演），被任命為東帝大學醫院的新院長；而他的雙胞胎弟弟多可人（染古將太分飾），則是一家有資金支持的醫療設備製造商執行長。比呂人徹底合理化醫院改革的作風，導致醫護人員紛紛請辭。這時，大門被過往的同事森本（田中圭飾演）找回，並與比呂人一拍即合。不過當比呂人見到未知子的恩師神原晶（岸部一德飾演）時卻臉色大變。另一方面，森本也前往廣島吳市，試圖一探大門神秘的過去…。電影2月21日上映。

《劇場版派遣女醫X FINAL》。圖/采昌國際

《劇場版派遣女醫X FINAL》。圖/采昌國際

《劇場版派遣女醫X FINAL》。圖/采昌國際

《劇場版派遣女醫X FINAL》。圖/采昌國際

《劇場版派遣女醫X FINAL》。圖/采昌國際

《劇場版派遣女醫X FINAL》。圖/采昌國際

《劇場版派遣女醫X FINAL》。圖/采昌國際

《劇場版派遣女醫X FINAL》。圖/采昌國際