《射雕英雄傳：俠之大者》發布「鐵血丹心」主題曲 俠骨柔情磅礴而出

《射雕英雄傳：俠之大者》電影改編自金庸武俠小說，由徐克執導，肖戰、莊達菲、梁家輝、張文昕、巴雅爾圖、阿如那、蔡少芬、胡軍、吳興國、李晨等出演。

《射雕英雄傳：俠之大者》1月25日發布「鐵血丹心」特別預告，熟悉的旋律再次響起，由羅文和甄妮演唱的經典歌曲《鐵血丹心》瞬間將觀眾帶回那個金庸武俠的熱血江湖。這首歌不僅是60、70、80後的青春記憶，更是無數人心中的武俠夢象徵。

「鐵血丹心」音樂與畫面的完美結合

《鐵血丹心》歌曲中的男聲唱出俠者豪情，「猛風沙、野茫茫，射雕引弓塞外奔馳」，展現了郭靖為了理想與家國縱馬江湖的無畏氣概；女聲則將「應知愛意似是流水，斬不斷理還亂」的柔情娓娓道來，描繪了黃蓉聰慧靈動、深情款款的一面。小時候聽這首歌，只覺豪邁動聽，長大再聽，才懂歌中的每句詞都隱藏著金庸武俠的魂魄，讓人不禁回想起屬於那個時代的江湖夢。

《射雕英雄傳：俠之大者》。圖/擷取自微博

「鐵血丹心」預告完美詮釋俠骨柔情

伴隨著歌詞「依稀往夢似曾見，心內波瀾現」，預告片展現了一幅磅礴壯麗的江湖畫卷：郭靖（肖戰 飾）與黃蓉（莊達菲 飾）這對俠侶縱馬馳騁，從漠北草原到江南水鄉，經歷世事的滄桑與江湖險惡。他們以小風車作為信物，約定彼此無論面臨何種困難都永不離散，這份守護與承諾點燃了影片的情感核心。

而黃蓉在遭遇追殺時，華箏（張文昕 飾）毫不猶豫地挺身而出，展現了她堅強的俠女本色，及女孩之間惺惺相惜的友情。當華箏得知郭靖心有所屬，內心在愛慕與成全間掙扎，這段多層次的情感描寫為影片增添了豐富的戲劇張力。預告片首次揭露郭靖、黃蓉與華箏三人間的情感糾葛，既豪邁颯爽又唯美浪漫，完美詮釋了「俠骨柔情」這一核心主題。

《射雕英雄傳：俠之大者》。圖/擷取自微博

《射雕英雄傳：俠之大者》。圖/擷取自微博

《射雕英雄傳：俠之大者》。圖/擷取自微博

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