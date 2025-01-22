《相思令》Angelababy撅嘴瞪眼演技進步？翻身之路任重道遠

《搶來的新娘》小說，作者席絹

《搶來的新娘》是席絹於1994年出版的言情小說，也是「石氏系列」作品中的第三部及最後一部。

故事講述，聰明世故、嬌俏絕俗的君綺羅，她第五次喬扮男裝，帶領商旅沿絲路至西夏經商。本以為一切將順利如常，但這一次命運卻對她開了玩笑。她遭遇契丹男子耶律烈的劫持，並成為了他的女奴。這部小說以君綺羅的遭遇為背景，探索了命運的無常與愛情的轉折。

《搶來的新娘》作為90年代言情小說的代表作之一，充滿了當時盛行的狗血情節和甜虐交織的愛情描寫。無論是男扮女裝的誤會，還是霸道搶親的情節，都讓人感受到那個時代言情小說特有的魅力。對於熟悉古早言情套路的讀者來說，這部作品既是回憶滿滿的經典，也是不斷被改編和傳承的源泉。

《相思令》。圖/擷取自讀墨電子書

《相思令》改編自席絹創作的小說《搶來的新娘》。由楊穎（Angelababy）、宋威龍領銜主演，任豪、白冰可、姚弛豫、王奕婷等演出的古裝愛情劇。1月20日播出。

故事講述了擁有兩重身份的焱南城邦君家長女君綺羅、君非凡（楊穎 飾）在一次跟隨父親行商過程中，被北泫城邦玄部首領玄烈（宋威龍 飾）劫掠，兩人帶著各自不同目的一起北上，過程中兩人彼此試探又相互防備，一起經歷生死，從命定相遇到虐心絕別，雙強「鬥愛」的精彩故事由此展開。

《相思令》。圖/擷取自微博

Angelababy一點進步，眼睛飽含淚水

本劇開播迅速登上熱度榜榜首。官方微博充滿著楊穎（Angelababy）粉絲自豪感的留言及支持。

在《相思令》中，楊穎的表現有所進步，這一次她在劇中參與外景拍攝，不再只是依賴棚內拍攝，顯示出她對角色的投入和改變。此外，楊穎在劇中的吃飯戲也顯得更加真實。最後，她演戲時不會只有乾瞪眼了，現在瞪眼的同時也能做到飽含淚水。

《相思令》。圖/擷取自網路視頻

《相思令》。圖/擷取自網路視頻

《相思令》。圖/擷取自微博

《相思令》。圖/擷取自微博

小編吐槽開始，雙木頭對決？

楊穎（Angelababy）的演技與她之前的角色幾乎沒有太大區別。驚訝時瞪眼、悲傷時皺眉，情緒爆發時過於做作，無法打動人心。

楊穎的造型也引起了不少爭議。由於她的身形偏瘦，穿上男裝後看起來顯得頭部過大，搭配精緻的濃妝，整體造型與角色設定產生了強烈的違和感，難以讓人信服。

男主角宋威龍的古裝造型意外地削弱了他的顏值光環，遠不如以往現偶劇裡那般清新自然，同時，他的演技也未能擺脫長期以來的批評，情緒表達僵硬，難以引起共鳴。

兩位演員雖然在流量與知名度上吸引了足夠的關注，但卻被觀眾調侃為「木頭的對決」。他們在情感交流和角色塑造上的不足，讓這對劇中的CP缺乏應有的火花。無論是情感爆發還是細膩的互動，都未能達到讓觀眾滿意的效果，反而讓人感到更多的遺憾。

低成本製作？劇情和場景設計的瑕疵

《相思令》被批評為低成本製作，許多場景似乎都在棚內拍攝，布景與特效的效果過於粗糙。例如，第二集中的沙漠戲，呈現出來的效果相當滑稽，完全無法展現出沙漠的壯觀氛圍。特別是女主角的逃亡戲，讓人感覺過於做作，像是虛擬遊戲中的場景，這些場景中的摳圖感強烈，造成一種粗製濫造的印象。

《相思令》。圖/擷取自網路視頻

《相思令》。圖/擷取自網路視頻

《相思令》。圖/擷取自網路視頻

《相思令》。圖/擷取自網路視頻

《相思令》。圖/擷取自微博

《相思令》。圖/擷取自微博

《相思令》。圖/擷取自微博

《相思令》。圖/擷取自微博

《相思令》。圖/擷取自微博

《相思令》。圖/擷取自微博

《相思令》。圖/擷取自微博

《相思令》。圖/擷取自微博

《相思令》。圖/擷取自微博

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