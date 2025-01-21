《大力水手》版權釋出 初代猛男卜派吃菠菜變強壯

2025年1月1日起《大力水手》（Popeye the Sailor）的原始形象正式進入美國公有領域，可以在無需特別授權或支付版權費用的情況下，免費使用、改編這些角色。

但僅限1929年最早版本的形象得以自由使用，包括當時的角色設計與故事內容，而經典標誌性的「菠菜超能力」元素並未包含在內，這一設定直到後來才被引入並受到版權保護。同樣，1933年以其含混聲音和滑稽風格著稱的動畫短片，仍屬受版權保護範疇。

卜派的誕生與發展

《大力水手》由美國漫畫家埃爾克·西格爾（Elzie Crisler Segar）創作，1919年這位畫家在《紐約晚報》上創作了一幅名為《Thimble Theater》的連環畫。1929年「大力水手」作為漫畫中的新角色首次亮相。該連環畫最終被改名為《Thimble Theatre Starring Popeye》。漫畫已先後多次被改編為動畫、電影、電視、真人版，及遊戲、玩具等。

主角卜派（Popeye），又譯波派、波佩、波比、普派，職業是水手，獨眼、大鼻子、歪嘴巴、永遠叼著煙鬥、鼓鼓的前臂、說話含混不清，有一個女友奧莉薇（Olive），常常受到一個反派胖子布魯托（Bluto）的騷擾。然而關鍵時刻他就會吃下菠菜，力量+9999，打敗反派胖子，然後與女友撒狗糧。

《大力水手》。圖/擷取自網路

1933年Fleischer Studios將《大力水手》搬上銀幕，推出動畫短片，由派拉蒙電影公司發行，大受歡迎。此後，該系列由不同製作公司接棒，從1933年至1957年間製作了數百部動畫短片，使卜派成為全球家喻戶曉的動畫角色之一。

《大力水手》在影視領域持續發展，1960年代推出了電視版卡通，1999年漫畫中的卜派與奧莉薇的婚姻，更為這段長達70年的愛情故事畫下了圓滿句點。1980年羅賓威廉斯曾主演真人版電影，2024年又再度被好萊塢鎖定，正在著手全新版本的真人電影，由威爾史密斯主演。

《大力水手》。圖/擷取自網路

《大力水手》。圖/擷取自網路

《大力水手》。圖/擷取自網路

《大力水手》。圖/擷取自網路

《大力水手》公仔玩具。圖/擷取自網路

《大力水手》公仔玩具。圖/擷取自網路

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