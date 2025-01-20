《丁丁歷險記》版權解禁 比利時人帶你看1934年的中國

《丁丁歷險記》（法語：Les Aventures de Tintin et Milou）是比利時漫畫家艾爾吉（Georges Remi）創作的一套連環漫畫系列。自1920年代問世以來，在歐洲廣受歡迎。隨後更遍及世界各地，先後被翻譯成七十多種文字，全球銷量超過3億冊。漫畫已先後多次被改編為電影、電視劇及戲劇。

2025年1月1日起，《丁丁歷險記》版權保護期屆滿，正式進入公共領域，根據美國的著作權法規定，即書籍、電影和其他藝術作品的版權生命為95年，進入公有領域後，任何人都可以復制、共享、翻印或改編作品，無需向版權所有者付費。

《丁丁歷險記》百年歷程：經典冒險的永恆傳奇

《丁丁歷險記》的靈感來源於丹麥作家和演員帕勒·哈爾德的環球旅行經歷，當時年僅15歲的他44天環遊了世界。 《丁丁歷險記》漫畫故事以冒險為主，輔以科學幻想的內容，內容幽默，同時倡導反戰、和平和人道主義思想。百年來，丁丁與他的忠誠夥伴白雪陪伴全球讀者踏上了一場場奇妙旅程，也見證了文化、藝術與科技的發展進程。

1929年丁丁與白雪的誕生

1929年1月10日，《丁丁歷險記》在比利時《二十世紀日報》的副刊《小二十世紀》上首次連載。從此，這位勇敢的年輕記者和他的忠犬白雪正式登場，開啟了一系列扣人心弦的冒險故事。

1934年中西文化的奇妙交會

作者艾爾吉在1934年結識了中國留學生張充仁，開啟了《丁丁歷險記》的全新篇章。張充仁來自一個富有文化與學術背景的家庭，其外太公馬相伯曾任北大校長，並曾是李鴻章的幕僚。留學比利時期間，張充仁受到了著名外交家陸徵祥的照顧。

兩人結識後，張充仁成為艾爾吉的重要文化顧問。在他的幫助下，艾爾吉開始創作《藍蓮花》，一部以中國為背景的經典故事。張充仁憑藉對中國的了解，為作品注入了豐富的中國文化元素，幫助作者避免了西方視角下的刻板印象，呈現出更加真實、準確、生動的中國形象。

《藍蓮花》的創作得益於張充仁的指導，呈現了對中國文化和社會的細膩描繪，也提升了《丁丁歷險記》的文化深度與藝術價值。這段合作不僅讓《藍蓮花》成為《丁丁歷險記》系列中最具文化深度的作品之一，也使其成為西方讀者了解中國文化的窗口。

丁丁歷險記《藍蓮花》。圖/擷取自網路

丁丁歷險記《藍蓮花》。圖/擷取自網路

1944年走向科幻領域的突破

《月球探險》和《奔向月球》讓丁丁的冒險觸及未知的太空世界。在科技尚未成熟的年代，這些作品激發了讀者對宇宙探索的無限想像，成為早期科幻漫畫的經典之作。

1950年艾爾吉工作室成立

艾爾吉成立自己的工作室，進一步完善了《丁丁歷險記》的製作體系。經典的10部版本至今仍是讀者心中的不朽之作，其精美的畫風與巧妙的故事設計為全球漫畫藝術樹立了標杆。

《丁丁歷險記》2025年1月1日版權解禁。圖/擷取自網路

1969年影視化的開端

動畫片《太陽神的囚徒》上映，標誌著《丁丁歷險記》進入影視化時代。動畫的形式讓更多觀眾認識了這位勇敢的記者和他的冒險故事，成為後續影視改編的奠基之作。

1983年艾爾吉的告別與未竟之作

艾爾吉因病去世，《丁丁與字母藝術》成為未完成的遺作，留下了粉絲無限的遺憾與想像。

2011年3D動畫電影的驚艷登場

史蒂芬·史匹柏與彼得·傑克森攜手打造的《丁丁歷險記：獨角獸號的秘密》，以尖端技術呈現丁丁的冒險，將這部經典作品引入新的世代，也讓丁丁在數位時代繼續煥發光彩。

3D動畫電影《丁丁歷險記：獨角獸號的秘密》。圖/擷取自網路

《丁丁歷險記》2025年1月1日版權解禁。圖/擷取自網路

《丁丁歷險記》2025年1月1日版權解禁。圖/擷取自網路