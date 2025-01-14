《長生不死：矽谷富豪的逆齡人生》47歲富豪追求18歲肉體 開啟抗老計劃

Netflix紀錄片《長生不死：矽谷富豪的逆齡人生》(Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever)聚焦美國富豪布萊恩·約翰遜（Bryan Johnson）的非凡生活方式與追求長壽的極端實驗，探索他能否活到200歲的可能性。該片由克里斯·史密斯（Chris Smith）執導，追蹤了布萊恩12個月，記錄了布萊恩的抗衰老計劃對自身及周圍人的深遠影響。本片片長88分鐘，2025年1月1日上映。

布萊恩的日常生活是什麼樣的呢？

布萊恩，生於1977年8月22日，現年47歲，是美國企業家、創投家、寫作者。2021年，布萊恩開啟了嚴格的抗衰老計劃「藍圖計劃」（Project Blueprint）為了讓身體保持在18歲的狀態，每年重砸200萬美元接受回春療法，極端抗衰老的手段令人稱奇。他的日常生活如同精密的實驗：

清晨儀式：每天早上5點起床後，服用24種補品，進行1小時高強度健身，再喝下一杯含有肌酸和膠原蛋白的綠色果汁。

極致清潔：使用茶樹油和抗氧化凝膠刷牙，並用牙線徹底清潔牙齒。

每周鍛煉：每周3次高強度鍛鍊，搭配每天服用超過100種補品。

飲食限制：實行嚴格的素食主義，純素食餐上的每一種食材都經過精心挑選，扁豆、花椰菜、亞麻籽...搭配精確計量的橄欖油和香料。每天僅攝入1977卡路里，進食時間限定在清晨6點至上午11點之間。

布萊恩還藉助尖端科技對抗衰老，例如：

藍光屏蔽：睡前佩戴抗藍光眼鏡，確保睡眠質量。

生理數據監控：睡眠時連接專用機器，追蹤夜間陰莖勃起次數。

先進治療：接受「陰莖低能量體外震波治療」（LI-ESWT），預防勃起功能障礙。

布萊恩的抗衰老計劃隨劇情推進愈發激進，其實驗劇本甚至帶有些許魔幻色彩。他嘗試未經臨床驗證的療法，包括服用免疫抑制劑雷帕黴素（Rapamycin）、將17歲兒子一公升的血液注入體內，試圖減緩老化速度，以及遠赴洪都拉斯探索基因治療，這些舉措令旁觀者瞠目結舌，但對他而言，這是追求永生的必要過程。

宣布停止服用雷帕黴素，因為這種藥物「弊大於利」

布萊恩在Netflix紀錄片拍攝結束後，宣布自己決定停止服用雷帕黴素，因為這種藥物「弊大於利」。

布萊恩透露，他在服用雷帕黴素5年後，身體出現了皮膚感染、血脂異常、血糖升高，以及靜止心率（RHR）加快等副作用，經調整劑量後，問題仍未改善，促使他最終放棄使用相關藥物。布萊恩也指出，近期一項研究顯示，雷帕黴素可能加速某些生物衰老指標的進程，使其益處受到質疑。

布萊恩的故事折射出科技狂熱與人性脆弱的交織。他的「逆生長」計劃是對人類壽命的挑戰，但其高昂的代價與未確定的長期效果，也讓人質疑永生是否真的值得追求。紀錄片的核心不僅在於探索抗衰老技術的可能性，更在於揭示這些技術背後的哲學命題——當我們不惜一切追逐永生時，究竟是在改寫命運，還是逃避人性的宿命？

On September 28th, I decided to stop rapamycin, ending almost 5 years of experimentation with this molecule for its longevity potential.



I have tested various rapamycin protocols including weekly (5, 6, and 10 mg dose schedules), biweekly (13 mg) and alternating weekly (6/13mg)… — Bryan Johnson /dd (@bryan_johnson) 2024年11月14日

《長生不死：矽谷富豪的逆齡人生》(Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever)。圖/擷取自Netflix

《長生不死：矽谷富豪的逆齡人生》(Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever)。圖/擷取自Netflix

《長生不死：矽谷富豪的逆齡人生》(Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever)。圖/擷取自Netflix