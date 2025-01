《長生不死：矽谷富豪的逆齡人生》47歲富豪追求18歲肉體 開啟抗老計劃

Netflix紀錄片《長生不死:矽谷富豪的逆齡人生》(Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever)聚焦美國富豪布萊恩·約翰遜(Bryan Johnson)的非凡生活方式與追求長壽的極端實驗,探索他能否活到200歲的可能性。該片由克里斯·史密斯(Chris Smith)執導,追蹤了布萊恩12個月,記錄了布萊恩的抗衰老計劃對自身及周圍人的深遠影響。本片片長88分鐘,2025年1月1日上映。

布萊恩的日常生活是什麼樣的呢?

布萊恩,生於1977年8月22日,現年47歲,是美國企業家、創投家、寫作者。2021年,布萊恩開啟了嚴格的抗衰老計劃「藍圖計劃」(Project Blueprint)為了讓身體保持在18歲的狀態,每年重砸200萬美元接受回春療法,極端抗衰老的手段令人稱奇。他的日常生活如同精密的實驗:

清晨儀式:每天早上5點起床後,服用24種補品,進行1小時高強度健身,再喝下一杯含有肌酸和膠原蛋白的綠色果汁。

極致清潔:使用茶樹油和抗氧化凝膠刷牙,並用牙線徹底清潔牙齒。

每周鍛煉:每周3次高強度鍛鍊,搭配每天服用超過100種補品。

飲食限制:實行嚴格的素食主義,純素食餐上的每一種食材都經過精心挑選,扁豆、花椰菜、亞麻籽...搭配精確計量的橄欖油和香料。每天僅攝入1977卡路里,進食時間限定在清晨6點至上午11點之間。

布萊恩還藉助尖端科技對抗衰老,例如:

藍光屏蔽:睡前佩戴抗藍光眼鏡,確保睡眠質量。

生理數據監控:睡眠時連接專用機器,追蹤夜間陰莖勃起次數。

先進治療:接受「陰莖低能量體外震波治療」(LI-ESWT),預防勃起功能障礙。

布萊恩的抗衰老計劃隨劇情推進愈發激進,其實驗劇本甚至帶有些許魔幻色彩。他嘗試未經臨床驗證的療法,包括服用免疫抑制劑雷帕黴素(Rapamycin)、將17歲兒子一公升的血液注入體內,試圖減緩老化速度,以及遠赴洪都拉斯探索基因治療,這些舉措令旁觀者瞠目結舌,但對他而言,這是追求永生的必要過程。

宣布停止服用雷帕黴素,因為這種藥物「弊大於利」

布萊恩透露,他在服用雷帕黴素5年後,身體出現了皮膚感染、血脂異常、血糖升高,以及靜止心率(RHR)加快等副作用,經調整劑量後,問題仍未改善,促使他最終放棄使用相關藥物。布萊恩也指出,近期一項研究顯示,雷帕黴素可能加速某些生物衰老指標的進程,使其益處受到質疑。

布萊恩的故事折射出科技狂熱與人性脆弱的交織。他的「逆生長」計劃是對人類壽命的挑戰,但其高昂的代價與未確定的長期效果,也讓人質疑永生是否真的值得追求。紀錄片的核心不僅在於探索抗衰老技術的可能性,更在於揭示這些技術背後的哲學命題——當我們不惜一切追逐永生時,究竟是在改寫命運,還是逃避人性的宿命?

On September 28th, I decided to stop rapamycin, ending almost 5 years of experimentation with this molecule for its longevity potential.



I have tested various rapamycin protocols including weekly (5, 6, and 10 mg dose schedules), biweekly (13 mg) and alternating weekly (6/13mg)… — Bryan Johnson /dd (@bryan_johnson) 2024年11月14日

《長生不死:矽谷富豪的逆齡人生》(Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever)。圖/擷取自Netflix

