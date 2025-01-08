2025重磅韓劇8部：《揭密最前線》懸案追蹤《狂醫魔徒》黑市行醫《山寨人生》假貨市場等Disney+獨家上線

Disney+ 在2024年為觀眾帶來一次次追劇熱潮，不只憑藉《MOVING 異能》、《殺人者的購物中心》、《惡中之惡》和《暴君》斬獲了多項大獎，更推出《照明商店》、《江南B-Side》、及《紅天鵝》等不可錯過的話題佳作。2025 年Disney+ 也將攜手夢幻卡司陣容，隆重推出題材橫跨動作、劇情、懸疑、以及背叛的全新作品。

繼迪士尼日前於2024華特迪士尼亞太內容發布會上宣布的一系列驚喜消息後，今年將推出許多由強大卡司主演、讓人無比心動的韓國影集，以下為全球觀眾盤點即將在2025年登場的8部必追韓劇！

📺《揭密最前線》（1月15日上線）

由金憓秀、鄭星一、及朱鐘赫主演的《揭密最前線》講述了一支精幹的調查記者小組，在報導了一則爭議新聞後為守住自己職業生涯而奮鬥的故事。隨著時間流逝，小組必須完成一個不可能的任務來挽救自己的工作：偵破一樁長達二十年、涉及一名失踪的著名演員的懸案。

《揭密最前線》。圖/Disney+

📺《狂醫魔徒》（3月19日上線）

由朴恩斌搭檔影帝薛景求主演的《狂醫魔徒》，劇情講述前途一片光明的神經外科醫生世玉，她天賦異稟、手術技藝精湛無比、更瘋狂追求極致的完美，卻因為一次與指導教授的爭執被吊銷醫生執照。無法放棄對醫療的熱愛的她淪落成為在黑市進行手術的非法醫生，直到某天，她的前指導教授突然回頭找上世玉並請求她的幫忙。

《狂醫魔徒》。圖/Disney+

📺《山寨人生》

國際巨星金秀賢首次於Disney+亮相！將在這精采的影集中與曹寶兒一同揭開假貨市場的黑暗面。《山寨人生》講述遭遇1997年的亞洲金融風暴後變得身無分文的男子成俊，試圖在假貨市場中崛起以重建曾經擁有的生活。

《山寨人生》。圖/Disney+

📺《血謎拼圖》

首次於Disney+登場的金多美攜手《地下菁英》孫錫求強勢回歸，這部黑暗的犯罪懸疑劇講述一名擁有悲慘過去的犯罪側寫師尹伊娜，被捲入了一個由連環殺手創造的扭曲遊戲中。為了在殺手再次行兇前偵破案件，伊娜被迫與對她懷有極大敵意的調查員同事金瀚泉攜手合作。這個故事將讓觀眾不斷猜測兇手到底是誰，直到最後一刻。

《血謎拼圖》。圖/Disney+

📺《下流大盜》

由《MOVING 異能》柳承龍、梁世宗、林秀晶等人主演，《下流大盜》的故事設定在1970 年代的韓國，講述一對叔姪為了賺錢，什麼工作都來者不拒。僅能勉強維持生計的兩人得到尋找一件古老寶藏的任務，但隨著來自全國各地的尋寶者逐漸聚集，兩人能否擊敗競爭對手，獲得他們一直渴望的財富呢？

《下流大盜》。圖/Disney+

📺《暴風圈》

《暴風圈》以現代韓國為背景，講述事業有成的外交官暨前聯合國大使「聞柱」，和一名國際特工「山湖」之間的故事。他們即將揭開一場威脅朝鮮半島和平的恐怖攻擊的真相。《暴風圈》由好萊塢與韓國跨界打造，由傳奇韓國演員全智賢和姜棟元，與趙約翰、麥克加斯頓、史賓賽嘉瑞特、克里斯多福·高哈姆、艾莉西亞漢娜金、及雅各貝特朗等明星聯手打造。

《暴風圈》。圖/Disney+

📺《濁流之爭》

第一部在Disney+首播的韓國古裝劇《濁流之爭》來了！背景設定在沒有法律約束的朝鮮王朝時期。劇情講述了隱藏自己的過去成為當地黑幫的張時律（暫譯）、夢想成為正直軍官的鄭天（暫譯）；以及聰慧且正義的崔恩（暫譯）等人的故事。該劇由路雲、辛叡恩、朴栖含、朴智煥主演。

《濁流之爭》。圖/Disney+

📺《操控遊戲》

動作韓劇《操控遊戲》則將於今年稍晚登場，講述因為滔天罪名而坐了冤獄的泰政，他發現自己會跌落谷底是由一個名為耀翰的神祕人物所精心策劃。在復仇心的驅使下，泰政打算讓耀翰付出代價。該劇由池昌旭、都敬秀、李光洙和趙允秀主演。

《操控遊戲》。圖/Disney+

隨著以上作品以及更多不容錯過的韓國影集即將上線，Disney+還有超多知名的國際影視內容與重磅作品，立刻加入Disney+把握享受豐富影視內容的最佳時機！