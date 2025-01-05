《末日小隊請登入》虛擬世界試煉登場 讓你看見人性真相

★世界首部在遊戲中拍攝的紀錄片

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關於電影：世界首部在遊戲中拍攝的紀錄片

猶如紀錄片版的《陰屍路The Walking Dead》，在《末日小隊請登入 KNIT’S ISLAND 》中，三位創作者進入全球知名的喪屍生存遊戲《DayZ》，對玩家與他們所組成的隊伍進行 963 小時的跟拍與訪談。在生成式 AI 與深偽技術可以製造某人說出指定的話、做出指定行為的時代中，導演團隊打破對紀錄片的想像，線上遊戲成為探索人性和社會關係的實驗場。從中與各式玩家們在虛擬世界中探索生命的本質，通過數位化的生存挑戰反思真實人生，尋找自我和存在的意義。

《末日小隊請登入 KNIT’S ISLAND 》。圖/好威映象

在虛擬遊戲中才能看見隱藏的人性真實

在虛擬世界中，存在著一個 250 平方公里的神秘島嶼，這裡是玩家的生存戰場，也是解放的樂園。有人追求殘酷快感，有人結群祈禱，更有人結交志同道合的夥伴，盡情享受愉悅的末日光景。對許多玩家來說，這裡是虛擬幻境也是自由靈魂的應許之地。

當三位創作者登入虛擬世界，透過扮演角色進行訪問、拍攝，並觀察遊戲裡的居民。探索他們為何逃離現實？又希望在這片虛擬領域中獲得什麼？當遊戲逐漸吞噬真實生活，為何他們依然無法抗拒再次進入這個世界？

《末日小隊請登入 KNIT’S ISLAND 》。圖/好威映象

軍事訓練軟體轉型的開放式生存遊戲

《末日小隊請登入》是一部在知名生存遊戲《DayZ》裡拍攝的獨特紀錄片。《DayZ》源自軍事訓練模擬程式，以蘇俄車諾比為藍本，模擬真實世界的晝夜與季節變化。在這喪屍末日的世界裡，玩家必須尋找資源以求生存，選擇與他人合作或競爭，適應充滿挑戰的環境。遊戲的高度自由與真實感，加上支援模組的擴展，讓許多玩家在遊戲裡組建新社群，即使在末日景象中，也能找到屬於自己的生存方式，創造獨特的數位人生。

《末日小隊請登入 KNIT’S ISLAND 》。圖/好威映象

跨界影像實驗：融合技術與真實的藝術

電影畫面全為遊戲引擎運算，開創虛實融合的紀錄片新形式。製作團隊更運用多種專業軟體：採用開源直播軟體 Open Broadcast Software 為基礎，結合 StreamFX 外掛工具，以專業級ProRes422 格式錄製影像，WAV 格式錄製音軌。他們更開發了自動錄製與即時檢查系統，確保素材的品質。為呈現真實感，團隊去除遊戲界面元素，並設計分離錄音系統，大幅提升後期製作效率。這套自創的遊戲內拍攝技術，不僅克服了虛擬世界拍攝的挑戰，更為紀錄片開闢了嶄新的影像美學和敘事可能。

《末日小隊請登入 KNIT’S ISLAND 》。圖/好威映象

走進遊戲裡拍攝真實人物 重新定義紀錄片的無限可能

2016年，艾齊．巴比耶 (Ekiem Barbier)、吉廉．寇斯 (Guilhem Causse) 和康坦．雷古許 (Quentin L'helgoualc'h) 組成研究小組，探索著線上遊戲與現實生活的關係。次年，他們以知名遊戲《俠盜獵車手V》為基礎，創作短片《馬洛大道》，記錄真實玩家操控的虛擬角色生活，探討現實與虛擬環境的交集，並透過遊戲中的美國消費主義進行深入思考。2018年，他們開始創作長篇紀錄片《末日小隊請登入》。這次，三位創作者不再只是旁觀者，而是深入生存模擬遊戲《DayZ》，創造自己的虛擬角色與遊戲中各式玩家進行深度互動，共同挑戰並探索真實與虛擬之間的界限。

《末日小隊請登入 KNIT’S ISLAND 》。圖/好威映象

《末日小隊請登入 KNIT’S ISLAND 》。圖/好威映象

《末日小隊請登入 KNIT’S ISLAND 》。圖/好威映象

《末日小隊請登入 KNIT’S ISLAND 》。圖/好威映象

《末日小隊請登入 KNIT’S ISLAND 》

《末日小隊請登入 KNIT’S ISLAND 》。圖/好威映象