《PUI PUI 天竺鼠車車 電影版 MOLMAX》入場特典超可愛

風靡台灣的日本動畫《PUI PUI天竺鼠車車》終於推出第一部CG電影！製作團隊特別邀請日本天團「嵐」的成員相葉雅紀，以及資深配音員大塚明夫為電影中的人類角色配音。天竺鼠車車則都是由真實的天竺鼠獻聲演出，PUI PUI叫聲超療癒！2025年寒假必看動畫電影，1/17(五)一起到電影院與天竺鼠車車一起冒險吧！

本次劇情描述天竺鼠城市開始出現高科技的AI天竺鼠車車，駕駛員們接連開始轉而駕駛最新的AI天竺鼠車車，迎來高科技時代！有一天，馬鈴薯他們被捲入謎之集團和AI天竺鼠車車「卡農」的車車追逐中，這時一位技術高超的駕駛員出現，幫助他們脫離危機。這位駕駛員正在尋找消失的搭檔天竺鼠車車，聽到這件事的馬鈴薯他們，使用了「卡農」的AI功能，開啟一場尋找失蹤天竺鼠車車的旅途，然而……途中他們卻發現了AI天竺鼠車車的驚人秘密？！

第一波入場特典超吸睛！

這次電影的第一波特典是特別從日本原裝進口「電影限定 天竺鼠車車軟膠公仔」，裡面還有隱藏版「炙燒鮭魚壽司天竺鼠車車」，非常有紀念價值。1/17至1/30凡購買兩張電影票，即可兌換乙個贈品，數量有限，粉絲不要錯過！

《PUI PUI 天竺鼠車車 電影版 MOLMAX》。圖/木棉花

親朋好友包場也有小禮物！超可愛「電影版 PUI PUI造型紙帽」！

在上映期間包場，如果想包場與親朋好友同樂，可以向影城申請包場限定特典「電影版 PUI PUI造型紙帽」，一起戴上紙帽拍照打卡超吸睛！數量有限，送完為止。

《PUI PUI 天竺鼠車車 電影版 MOLMAX》。圖/木棉花

《PUI PUI 天竺鼠車車 電影版 MOLMAX》。圖/木棉花