《魷魚遊戲2》佔領高雄港16天「1.2.3.高雄人」等你來狂歡

2021年韓國原創影集《魷魚遊戲》播出後風靡全球，在Netflix上線28天內，觀看時數突破16.5億小時，吸引超過1.42億用戶收看，更在全球94個國家的Netflix Top 10榜單中名列第一。

三年後，456號選手成奇勳（李政宰 飾）帶著上一季的傷痕回歸。本想遠走高飛的他，在搭機前臨陣改變心意，決定重新投身這場殘酷的生存遊戲，與全新的參賽者競爭456億韓元的獎金，再次踏入那座致命迷宮。第二季中，他將以更堅毅的姿態重返遊戲，誓要揭開幕後黑手。熟悉的迷宮階梯、經典的「123木頭人」遊戲，都將再次登場，並帶來更多驚喜與挑戰。

為慶祝《魷魚遊戲2》將於12月26日上線，Netflix特別選定高雄作為台灣的主要宣傳據點，於12月21日至2025年1月5日在高雄亞灣舉辦「1.2.3.高雄人」活動。高雄港將化身為劇中的神秘島嶼，打造大型的遊戲場景，讓粉絲身歷其境。

高雄是全台唯一被列入宣傳活動的城市，高雄市長陳其邁表示，《魷魚遊戲》是全球性的IP，希望藉由高雄的港灣美景和特色文化，讓第二季在國際間引發更大回響，同時將高雄的魅力推向世界。

活動期間為12月21日至2025年1月5日，Netflix邀請所有民眾前來高雄港參與這場獨特的《魷魚遊戲》盛宴。不論你是忠實粉絲，還是初次接觸，都能在這場國際級的活動中找到屬於自己的樂趣。

《魷魚遊戲2》高雄港魷戲攻略「1.2.3.高雄人」活動。圖/Netflix

《魷魚遊戲2》高雄港魷戲攻略「1.2.3.高雄人」活動。圖/Netflix

《魷魚遊戲2》高雄港魷戲攻略「1.2.3.高雄人」活動。圖/Netflix

《魷魚遊戲2》高雄港魷戲攻略「1.2.3.高雄人」活動。圖/Netflix

《魷魚遊戲2》高雄港魷戲攻略「1.2.3.高雄人」活動。圖/Netflix

《魷魚遊戲2》高雄港魷戲攻略「1.2.3.高雄人」活動。圖/Netflix

《魷魚遊戲2》高雄港魷戲攻略「1.2.3.高雄人」活動。圖/Netflix

《魷魚遊戲2》高雄港魷戲攻略「1.2.3.高雄人」活動。圖/Netflix