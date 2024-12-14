《回到20歲》70歲南韓國民媽媽重拾青春 變身女團新星

LINE TV 12月18日即將播出韓國浪漫喜劇《回到20歲》（수상한 그녀）改編自同名電影，請來有南韓國民媽媽之稱的金海淑挑大樑，男女主角由《雲畫的月光》鄭振永，攜手《寄生上流》、《黑暗榮耀》中的「小文同珢」鄭知蘇共同主演！劇情講述愛講髒話的70歲老奶奶吳末順意外回春成了20歲花樣少女吳杜莉，重新追逐遺失已久的歌手夢，變成女團成員走向音樂舞台的成長喜劇羅曼史。

這部已有6國以上改編的電影，這回翻拍成電視劇，全劇融合音樂、愛情、親情等元素，延續了電影版的精彩又增添更多樣的角色和劇情令觀眾充滿期待。《回到20歲》LINE TV 12月18日起，每週三、四晚上8點50分同步跟播韓國。

《回到20歲》金海淑飾演有明星夢的70歲奶奶。圖/LINE TV

「演技豆」代表鄭振永近年戲劇作品不斷，以《雲畫的月光》拿下最佳男子新人賞之後開啟演員之路，今年又接下韓版《那些年，我們一起追的女孩》化身韓國「柯景騰」，演技備受矚目，原本就10年前就出演過《回到20歲》電影的鄭振永，此次在劇版裡飾演前人氣男團隊長、現為娛樂公司製作人韓丹尼爾，正在規劃推出自身最後的女團項目，但某天女團中心練習生艾蜜莉突然失蹤，被迫展開坎坷的「替身計畫」，提到當時接到出演邀請時，他說：「感到非常激動也相當榮幸，同時也在想，怎麼時間過得這麼快！十年就這樣過去了。」聊到這個角色跟自身相似的部分，他說：「我們都是事情一但要做了，就會堅持到最後的類型！」

當被問到此次《回到20歲》電視劇跟原版電影的差異，他說：「在原版電影裡我是飾演奶奶的孫子，而這次電視劇版裡飾演製作人，角色完全不同，是一個到了我現在的年齡才能飾演的角色；而兩個版本在內容設定上就有很大的不同，電視劇版將更有音樂性，不僅有現代潮流的節奏，也有懷舊的曲風，可以感受到音樂多面向的樂趣。」提到跟鄭知蘇的對手戲，鄭振永道：「拍攝前進行了很多交談，知蘇的演技很好，透過她學到了很多，期待兩個人之間的協同跟化學反應！」對此次的合作充滿信心。

《回到20歲》鄭振永飾演娛樂公司的天才製作人。圖/LINE TV

童星出生的鄭知蘇，因飾演《黑暗榮耀》宋慧喬童年時期再次受到注目，此次在《回到20歲》裡扮演內心70歲外表20歲，憑藉著表裡不一、難以捉磨的個性挑戰女團出道，開啟第二人生的吳杜莉。在劇中將挑戰女團出道的她，今天記者會現場也獻唱了《回到20歲》的主題曲，被問到選擇這部作品的原因，鄭知蘇表示：「一開始覺得很有壓力，但讀劇本時，角色性格在20歲跟70歲之間來回切換的樣子，相當有魅力」。

提到跟原作比較，他說到：「我不敢比較她的演技。也沒有試圖讓自己與眾不同，而是更多地關注在這次的故事上。」為了表現出20歲跟70歲之間的差異，鄭知蘇道：「我仔細研究了語調、語氣、走路的姿勢和臉部表情。」並補充：「在觀察金海淑前輩的表演時，我能從70多歲的人身上看到20多歲的人。」聊到角色，鄭知蘇特別表示自己跟角色的高度契合，她說：「吳杜莉擁有開朗積極的心態，散發出的能量，跟我本身的真實個性很符合！」

《回到20歲》鄭知蘇飾演20歲外表但靈魂是70歲奶奶的少女。圖/LINE TV

擁有南韓國民媽媽之稱的金海淑，飾演一夜回春到20多歲的奶奶吳末順，重新獲得完成歌手夢的機會，金海淑表示選擇出演《回到20歲》的原因是：「這是一部我非常喜歡看的電影，一部深受觀眾喜愛的作品被重新詮釋為一部戲劇，這真的很有吸引力，還可以跟劇中跟年輕人們一起表演，收穫了很多快樂能量」她說，並補充：「吳杜莉代表了我這個年紀的每個人的夢想，希望每個人在觀看電視劇時，都能對他們無法實現或無法實現的夢想感到滿意。 」同時也提到鄭知蘇很美，在現場也會聊天也發現鄭知蘇會觀察自己演戲，可以跟他一起演同一個角色感到滿意，也不忘向觀眾打招呼：「這部作品充滿了許多與電影不同的樂趣、情感和魅力。我保證，如果你看了，你一定會愛上這部劇。」

關於推薦《回到20歲》，鄭振永跟鄭知蘇都不約而同的說到：「這是一部適合闔家觀賞，會讓人又哭又笑的戲劇，一定要來看喔！」《回到20歲》LINE TV 12月18日起，每週三、四晚上8點50分同步跟播韓國。

《回到20歲》金海淑。圖/LINE TV

《回到20歲》鄭知蘇飾演20歲外表但靈魂是70歲奶奶的少女。圖/LINE TV

《回到20歲》鄭知蘇飾演20歲外表但靈魂是70歲奶奶的少女。圖/LINE TV

《回到20歲》鄭振永、鄭知蘇攜手主演浪漫音樂喜劇。圖/LINE TV

《回到20歲》鄭振永飾演即將打造全新女團的天才製作人。圖/LINE TV

《回到20歲》鄭振永飾演即將打造全新女團的天才製作人。圖/LINE TV

《回到20歲》演員右起鄭振永、金海淑、鄭知蘇、徐令姬、印喬鎮。圖/LINE TV

《回到20歲》金海淑（右）稱讚鄭知蘇很漂亮，對她出演自己年輕時候感到很滿意。圖/LINE TV