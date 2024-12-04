《星際效應》10週年重映 安海瑟威感慨：他給了我最美麗的角色

由導演克里斯多夫諾蘭執導的科幻電影《星際效應》，憑藉令人大開眼界的場景，以及動人親情戲，收獲全球影迷的眼淚，將該片奉為必看的經典神作。今年正逢該片上映十週年，女主角安海瑟威日前在Instagram上發文紀念此事時，先是回味片中經典台詞「愛是唯一可以超越時間與空間的事物」，接著直言「如果沒有這部片，我的生涯會完全不同！」。

她表示自己對這部電影的愛「猶如大海一般」，並將導演諾蘭形容為天使，「因為他給了我一個最美麗的角色，這是我參與過最棒的電影之一」。這篇貼文獲得超過37萬位粉絲按讚力挺，而背後其實有著一段令人動容的故事。

《星際效應》。圖/華納兄弟

原來安海瑟威在2013年以《悲慘世界》拿下奧斯卡最佳女配角獎後，網路上意外掀起一波惡意攻擊，不僅影響到她的生計，也大大打擊她的自信心。安海瑟威表示「當時很多人不願意給我演出機會，因為他們非常在意我在網路上的名聲並不好。而諾蘭完全不在意這些」。雖然安海瑟威不確定導演是否意在那場風波中支持她，但她也指出「因為演出《星際效應》，才讓我的職涯沒有因網路風波而停滯」，道出這部電影在她的生涯中有多麼重要。

《星際效應》。圖/華納兄弟

這部改變演員生涯的電影《星際效應》是由諾蘭擔綱導演，並找來弟弟強納森諾蘭共同執筆劇本。針對故事中大量科幻背景的設定，他邀請到諾貝爾物理學獎得主基普索恩，來擔任電影的科學顧問，為電影打造出令人信服的世界觀，讓觀眾更能投入其中。電影在全球叫好又叫座，不僅獲得5項奧斯卡獎提名，更締造超過6億美金的全球票房，其中台灣也創下新台幣2.8億票房佳績。

《星際效應》由馬修麥康納、安海瑟威、潔西卡雀絲坦及米高肯恩主演，故事描述一群探險家運用新發現的蟲洞，計劃一場遠超越過去人類太空旅行極限，展開一場遙遠距離的星際航行。電影雖已上映十年，仍不斷累積新的影迷，在IMDb電影網評分高踞8.7分，足見全球觀眾對本片的熱愛程度。台灣觀眾則可進電影院，享受在大銀幕重溫這部電影帶來的感動。《星際效應》將於12月5日(週四) 2D · IMAX · 4DX版本重返大銀幕。

《星際效應》。圖/華納兄弟

《星際效應》。圖/華納兄弟

《星際效應》。圖/華納兄弟