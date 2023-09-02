反戰片「N不O」邀300學生演屍體 桃園電影節焦點單元

第10屆桃園電影節今年推出4個焦點影人單元，其中金門反戰導演董振良，堅持記錄金門至今36年，過往經費總是拮据，今年反戰新作「N不O」難得獲300多位金門學生免費支援，呈現遍地死亡的殘酷壯觀畫面。桃影將放映他5部作品。另在「生命廣角鏡」及「魔幻嘉年華」單元則有前田敦子、李佳穎、金瑞亨各自參演的亞洲新作。

另外，桃影「生命廣角鏡」及「魔幻嘉年華」單元有不少亞洲作品。台日合製、岸本司執導的「無邊界島嶼」，由台灣甜美女星李佳穎主演，「不良執念清除師」羅偉恩擔任攝影指導，描述女孩在鬼月第一天早上，意外發現一張風景照背面寫著陌生父親的名字，因而邀好友展開日本自行車之旅，途中意外發現小島不可告人祕密。

去年入選東京影展的日片「躍動吧！我的胸」（The Lump in My Heart），前偶像成員的前田敦子和常盤貴子參演其中。該片選用女性的「胸」作為象徵符號，帶領觀眾走入青春少女的內心煩惱；溫暖的夏日絮語裡也包含對青春、對性與身體的探索。

另外，同樣在去年入選釜山影展的南韓新銳導演李率熙首部長片「隱匿的真相」（Green House），金瑞亨飾演的女主角，兒子被關入少年監獄，母親又長期臥病，她居家照護一對年邁夫婦，其老婦竟常妄想她要殺害自己。黑色喜劇惡趣味遇上吊人胃口的心理驚悚，被讚如「燃燒烈愛」南韓名導李滄東碰上「粉紅火鶴」邪典教父約翰．華特斯。

最後，桃園在地導演徐紫柔的紀錄片「邀阿公阿嬤拍B級殭屍片」，描述94歲失智奶奶，因模仿饒舌歌手的趣味短片，意外暴紅獲邀至桃園失智症關懷協會演出。在孫女導演的異想天開下，召集了鄰居與奶奶拍攝1部阿公阿嬤金剛戰士大戰殭屍的B級片。打破框架限制與想像，用歡笑創造夢想。第10屆桃園電影節將於今年9月28日至10月10日展開。

前田敦子（右）主演「躍動吧！我的胸」也將在桃園電影節首映。圖／桃園電影節提供