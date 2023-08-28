「失衡凶間之罪與殺」香港都市傳說改編 林嘉欣挑戰SM床戲

香港驚悚電影「失衡凶間之罪與殺」以三段式故事，揭開香港都市傳說的神密面紗，集合金馬影后林嘉欣、香港實力派的劉俊謙、蔡思韵、衛詩雅、黃又南、朱栢康等演員共同演出。林嘉欣更突破以往文清又美麗形象，大擔挑戰SM肉搏床戲場面，以皮帶讓對手黃錠江窒息，她表示第一次拍如此大膽尺度場面，心情很緊張，但忍不住笑說：「他的身材竟然比我還好，讓我很生氣。」

「失衡凶間之罪與殺」以三段驚悚故事揭開香港都市傳說的神秘面紗，三段故事為「頭髮」、「貓劫」、「闇室」，分別由香港新生代導演許學文、陳翊恆及黃千殷執導。林嘉欣與劉俊謙和朱栢康共同合作「闇室」，她扮演溫柔的牙科護士，但上班卻必須面對好色的牙醫，突然出現了對她有好感的廚師劉俊謙，引發了一連串失控的情節。

林嘉欣以往也曾演出多部驚悚恐怖作品「救命」、「怪物」等，獨樹一格的恐怖演技非常吸睛，這回再展影后級演技，更大膽首度挑戰SM床戲，劇組在現場準備充份，不但有身材好、胸肌壯的男星黃錠江扮演床戰對手，皮鞭、鎖鍊、頸箍甚至塑膠袋應有盡有，似乎要上演一場窒息性愛場面。

林嘉欣現場演來非常專業，不但目露凶光，更毫不猶豫的用塑膠袋套住黃錠江的頭部，鎖上頸箍更加上鎖鍊，讓對方動彈不得，更無法呼吸而不停掙扎，完全要讓觀眾看得血脈賁張。演出畫面驚悚但現場氣氛卻很輕鬆，林嘉欣看到黃錠江的鋼條式身材及壯碩的胸肌，忍不住笑說：「難怪我會想殺死你，你的身材竟然比我還好，讓我太生氣了。」笑翻全場。

但林嘉欣表示首度挑戰SM場面，很怕失手弄傷對方，「因為我一定要真的出力，真的勒緊他脖子上的皮帶才會有真實感，才會好看，不然一看到皮帶鬆鬆的，就會很假。但皮帶弄緊了很難立刻鬆開，我怕他會非常難受，希望儘量不NG，讓他少受點苦。」只要導演一停機，林嘉欣會立刻幫忙鬆開皮帶，關心對方身體狀況，她說：「安全是最重要的。」「失衡凶間之罪與殺」將於8月25日上映。

林嘉欣大擔挑戰SM肉搏床戲場面。圖／華映提供

「闇室」劉俊謙和林嘉欣。圖／華映提供