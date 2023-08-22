「兩岸青年網路文學大賽」徵稿中 快來投稿吧！

「第四屆兩岸青年網路文學大賽」已正式開跑，持續徵稿至2024年3月31日，於2024年下半年舉行頒獎典禮。曾分別參與第二、第三屆活動的台灣獲獎者，鼓勵仍在文學領域努力的創作者，勇於參賽、善加利用大賽的平台，使自己的作品讓更多人看見。

本屆大賽由浙江省作協、浙江出版聯合集團、兩岸企業家峰會現代服務業及文化創意產業合作推進小組、浙江出版傳媒、聯合文學共同主辦。

以《小黃貼哪裡？》獲得第二屆優秀獎的洛克思表示，得獎作品是根據自己真實人生經驗寫作，「文學是心靈抒發和思想的碰撞，也是跨越時間和空間的橋梁。」更多的兩岸文學創作者，可善加利用大賽的平台，積極分享自己的作品。

以《晚安信》獲得第三屆三獎的微讀指出，作品想傳達，看完後能讓人感受到溫暖，相信文學是可以救人，一句無心的問候，一個溫暖的告白，以及一篇動人的文章，都可以自成閃光，照耀無數的黑暗時刻。

「因為疫情的阻隔，這是一場遲到的大賽。但是在海峽兩岸蓬勃發展的網路文學卻會永遠『線上』。」浙江出版聯合集團董事長程為民表示，經過多年的積累，如今的兩岸青年網路文學大賽，已成為兩岸文學青年暢敘友情、碰撞思想、互學互鑑的重要平台。

程為民指出，文化永遠是海峽兩岸同胞心靈和情感的紐帶，兩岸青年網路文學大賽永遠是海峽兩岸同胞雙向奔赴的盛會，參與大賽的兩岸文學青年發自內心的文化認同也永遠不會受到阻隔。

聯合文學總經理李文吉表示，希望在整個大賽當中有三多，第一多是稿件真的很多。第二多是內容多。第三個是良善方面，也就是正面的能量多。

大陸國台辦發言人陳斌華指出，大賽已舉辦三屆，這是兩岸青年交流的重要平台大賽注重拓展延伸網路文學的產業鏈，探索新的運營模式。

第四屆兩岸青年網路文學大賽共分投稿及初評、複評、終評三個階段。終評階段，大陸賽區、台灣賽區的優勝者將同台競技，最終選出特等獎、一等獎、二等獎、三等獎。

有興趣投稿的台灣寫作者，可投稿至聯合文學郵箱（unitas.udngroup@gmail.com）。投稿時，請注意採用「兩岸青年：書名」的投稿格式。