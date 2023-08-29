「太平媽祖」鬼月讓好兄弟安心 Q版貼圖保護信眾24小時
配合農曆鬼月第1天到來，雲林縣福興宮太平媽祖，今天依慣例舉行「太平有愛封鐘息鼓感恩月」儀式，在誦經後將大殿的鐘鼓貼上封條，在七月一整月將封鐘息鼓，以免干擾好兄弟到人間享用普度美食，同時廟方也推出「平安緣籤」及Q版平安貼圖，只要貼在家前，好兄弟路過便知你家已有參加普度，可保平安。
福興宮董事長楊文鐘指出，農曆七月初一「鬼門開」，為讓好兄弟、好姊妹可以安享一整個月平靜悠閒的普度時光、接受普施濟度，福興宮特別選在七月初一的前一天，舉行封鐘息鼓儀式，避免在七月鳴鐘擊鼓驚擾太平媽的護駕兵馬戒備警示。
楊文鐘說，同時也為感念農曆七月來到陽間的四生六道孤苦孤魂，難得返回陽間參與法會聽經聞法，封鐘息鼓也為避免打擾有情眾生接受人間款待的平靜的時光，這也象徵人與未知世界的相互尊重。
福興宮延續百年慶讚中元傳統，今年訂於農曆七月廿三日（國曆9月4日）舉辦慶讚中元拔薦法會，可捐贈普桌物資做公益，另設祖先、冤親債主、動物靈、嬰靈等超薦牌位、功德牒文與財帛資糧包等，讓信眾們能夠透過七月普度儀式，可以對思念與追憶的親屬，邀請全臺信善一起參與為自身積福德祈福願。
今年還特別以功德緣籤進行發想，設計「限量平安籤」，凡是農曆七月至太平媽文創品區定額消費即可獲贈，廟方指出，參加廟方贊普的民眾可獲「限量平安籤」，依俗帶回家貼在龍側，一旦好兄弟路過看到，便知該家戶已有參加普攤，便可保平安，此外Q版平安貼圖寫有「好人一生平安」「本場所24小時太平媽保護中」等字樣，可貼在想要保佑的地方。
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
📣「神明相隨」短篇小說募集！書寫信仰與命運交織的故事
由琅琅悅讀與讀創故事共同主辦、大甲鎮瀾宮協辦的「神明相隨」徵文活動，將募集信仰與命運交織的短篇故事。
神明是什麼？是一種力量，一種形象？一種安慰，一種考驗？或是一種傳統，一種創新？「神明相隨」短篇小說徵文活動，邀請你用文字探索信仰的多元面向！
本次投稿內容：以「民俗信仰」為主題的小說，須包含「媽祖」、「神明」、「習俗」、「靈異」、「職人」任一元素。不論是親身經歷的職人故事或是天馬行空的虛構想像，都歡迎2023/9/30(六)前來投稿！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言