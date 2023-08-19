嘉義好神！火燈夜巡、大士爺祭 帶你認識神明文化

嘉義縣布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」、民雄鄉大士爺廟「大士爺祭」有百年歷史，每年農曆7月舉辦，吸引上萬名遊客朝聖。縣府結合宗教信仰推出「嘉義好神」活動，因物價上漲，今年首次提高預算至300萬元，設計主視覺、拍攝形象影片，並邀請藝文團體表演，為宗教活動加值。

縣長翁章梁說，嘉義縣有許多廟宇，但說到農曆7月，最著名的就是布袋鎮建德宮火燈夜巡、民雄鄉大士爺廟文化祭。雖然這2個活動就算沒有政府補助，還是會照常舉辦，但透過政府整合行銷及宣傳，提升到文化性連結，就能讓宗教文化有更強影響力。

文觀局指出，嘉義好神活動已邁入第12年，往年預算編列250萬元，今年因物價上漲編列300萬元，委外舉辦嘉義好神活動，設計活動主視覺、拍攝形象影片、邀請藝文團體；另，火燈夜巡、大士爺祭仍由廟方主辦，尊重傳統宗教儀式。

過溝建德宮董事長余璧輝說，火燈夜巡是嘉義縣布袋鎮過溝地區特有民俗活動，農曆6月底最後3天舉行，每年吸引逾千人高舉火把夜巡，祈安遶境驅逐鬼魅，今年與在地團體合作，推出過溝祈安小旅行，8月12日還有歌仔戲、闖關遊戲，參加活動可拿50元市集券。

民雄大士爺廟董事長周漳炎說，每年農曆7月21至23日舉辦大士爺文化祭，建法會壇連續3天誦經超渡魂野鬼，民雄街上齊聚上百攤攤販相當熱鬧，今年與在地團體合作推出放水燈活動，也與民雄商圈協會共同舉辦辦桌文化體驗，邀大家共襄盛舉。

文觀局表示，主視覺由平面設計師盧翊軒、羅盛皇操刀，透過設計將傳統文化轉譯，塑造嘉義文化的品牌形象。表演團體包括台語歌手「喬幼」、布袋鎮內田慶和軒北管、迓火燈主唱玟靈「靈聲天團」、Dreamer織夢者金曲樂團裝咖人Tsng-kha- lang、島嶼都市浪漫譚，詳細可至嘉義縣文化觀光局臉書粉專查詢。

嘉義縣布袋鎮過溝火燈夜巡、嘉義縣民雄鄉大士爺文化祭將登場，縣長翁章梁（左三）今參加嘉義好神記者會。記者黃于凡／攝影

嘉義縣民雄鄉大士爺文化祭9月5日登場，今年還有放水燈、體驗辦桌等活動。記者黃于凡／翻攝