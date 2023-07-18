《人面魚：紅衣小女孩外傳》電影化為漫畫 木可柯詮釋「魔神仔」元素
1990年代，台灣盛傳「人面魚」都市傳說，電影「人面魚：紅衣小女孩外傳」以此為靈感，如今也將由台灣漫畫家木可柯執筆，化為恐怖漫畫，從中更為細膩描寫令人窒息的母愛。
台灣「人面魚」都市傳說源自1995年一則報導，記載民眾釣完魚，準備烤魚來吃時，卻聽到有人以台語詢問：「魚肉好吃嗎？」尋找聲音來源，才發現魚身上有1張人臉，不僅引起熱烈討論，還曾登上電視節目，成為家喻戶曉的傳說。
2018年，台灣電影「人面魚：紅衣小女孩外傳」以「人面魚」傳說為藍本，將「魔神仔」元素導入劇情中。beanfun!漫畫星發布新聞稿表示，獲得電影授權，木可柯將再改編電影為漫畫。
木可柯分享，漫畫沒有聲音，原先討論度很高、由演員徐若瑄飾演的「家豪媽媽」，在電影中有段近似瘋狂的彈鋼琴橋段，將取捨劇情改編，「相比電影，漫畫比較聚焦在人與人之間情感上的『恐怖』，像是讓人窒息的母愛。」預計將利用較多篇幅，堆疊親密關係帶來的壓迫感。
木可柯過去有許多插畫、漫畫作品，這是首次繪製彩色條漫，嘗試呈現出電影分鏡感。例如「人面魚」侵入主角家後，漫畫就運用電影中常見的「長鏡頭」手法，藉由主角家豪架設的攝影機，記錄同角度、卻有人面魚不同活動軌跡的影像。
執筆恐怖漫畫，木可柯卻表示，自己生性淡定，並沒有特別懼怕的東西，包含鬼怪也是，「原本就蠻喜歡漫畫家駕籠真太郎及伊藤潤二的作品，有再回去閱讀一些作品參考。」
漫畫版「人面魚」即日起於每週三在beanfun!漫畫星連載。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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