漫畫家小莊「潮浪群雄」續集 回顧「削蘋果事件」

1983年，電影「兒子的大玩偶」籌備上映，遭黑函檢舉部分橋段「暴露台灣黑暗面」，經媒體揭發，造就「削蘋果事件」。漫畫家小莊在「潮浪群雄2」中爬梳這段歷史，回顧禁錮的年代。

「潮浪群雄」為小莊去年起推出的紀實漫畫系列，以1980年代發生的台灣新電影浪潮為主題，續集近日出版。大辣出版與台北市電影主題公園以漫畫出發，舉辦「潮浪群雄」台灣新電影展，除展出漫畫原稿，也將於戶外播放電影及舉辦座談活動等，今天開幕。

「削蘋果事件」關鍵人物、電影導演萬仁今天也出席開幕酒會，他說，「潮浪群雄」首集與續集他看了2遍，當年氛圍描繪得鉅細靡遺。關於「削蘋果事件」，他直言，是新電影被起死回生的關鍵。

電影「兒子的大玩偶」由中央電影公司發行，改編自作家黃春明作品，包含「兒子的大玩偶」、「小琪的那頂帽子」及「蘋果的滋味」3段故事。萬仁執導部分為「蘋果的滋味」，故事描述到一名工人被美軍車輛撞傷住院，美軍負責醫護，還送了工人當時台灣罕見的蘋果。

當時仍處戒嚴時期，中影電影劇本還須經過內部高級人員及國民黨中央文化工作會審查，足見政權對創作自由的影響。在「兒子的大玩偶」試映會後，遭中國影評人協會密函檢舉至文工會，指控電影內容「暴露台灣黑暗面，打擊民心士氣」，要求刪減電影片段，否則禁演。

萬仁提及，那封黑函中列舉許多須「修正」片段，例如違章建築、國旗飄揚片段等都要刪掉，「最好玩是『蘋果的滋味』裡，男主角與家人咬美軍蘋果微笑的片段，他們說應該要改成皺眉頭。」他還記得試映會時，許多當時重要的文化界人士來看，編劇吳念真進去後，「是哭著出來。」

在「潮浪群雄2」中，小莊細細描繪當年事件始末。萬仁後來在作家小野協助下，將黑函影印本交給媒體，由記者楊士琪披露這起意圖修改電影的政治事件，「削蘋果」3字入標，也就成為「削蘋果事件」的由來。媒體大幅報導下，也引發社會輿論，讓電影免於修改命運，被視作台灣新電影浪潮重要里程碑。

小莊表示，新電影至今看來仍然驚人，這些創作者們當年所受到的環境壓迫，遠比創作壓力大，他們經歷社會轉變的時刻，滿足知識分子想要的「不一樣」，也帶給許多民眾刺激，「拍片的人都有故事可以講，但他們當時不見得知道自己正在創造歷史。」他也期望以漫畫努力記錄一些「值得紀念」的事情。

「潮浪群雄–台灣新電影展」8日起在台北西門電影公園登場，展區中呈現多幅影響台灣新電影發展的人物肖像圖。中央社記者王寶兒攝 112年7月8日