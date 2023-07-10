漫畫家小莊「潮浪群雄」續集 回顧「削蘋果事件」

中央社／ 台北8日電
漫畫家小莊2022年推出紀實系列漫畫「潮浪群雄」，以1980年代發生的台灣新電影浪潮為主題，大辣出版與台北電影主題公園則以漫畫出發，8日起推出「潮浪群雄–台灣新電影展」，小莊也出席開幕活動。中央社記者王寶兒攝 112年7月8日
漫畫家小莊2022年推出紀實系列漫畫「潮浪群雄」，以1980年代發生的台灣新電影浪潮為主題，大辣出版與台北電影主題公園則以漫畫出發，8日起推出「潮浪群雄–台灣新電影展」，小莊也出席開幕活動。中央社記者王寶兒攝 112年7月8日

1983年，「兒子的大玩偶」籌備上映，遭黑函檢舉部分橋段「暴露黑暗面」，經媒體揭發，造就「削蘋果事件」。家小莊在「潮浪群雄2」中爬梳這段，回顧禁錮的年代。

「潮浪群雄」為小莊去年起推出的紀實漫畫系列，以1980年代發生的台灣新電影浪潮為主題，續集近日出版。大辣出版與台北市電影主題公園以漫畫出發，舉辦「潮浪群雄」台灣新電影展，除展出漫畫原稿，也將於戶外播放電影及舉辦座談活動等，今天開幕。

「削蘋果事件」關鍵人物、電影導演萬仁今天也出席開幕酒會，他說，「潮浪群雄」首集與續集他看了2遍，當年氛圍描繪得鉅細靡遺。關於「削蘋果事件」，他直言，是新電影被起死回生的關鍵。

電影「兒子的大玩偶」由中央電影公司發行，改編自作家黃春明作品，包含「兒子的大玩偶」、「小琪的那頂帽子」及「蘋果的滋味」3段故事。萬仁執導部分為「蘋果的滋味」，故事描述到一名工人被美軍車輛撞傷住院，美軍負責醫護，還送了工人當時台灣罕見的蘋果。

當時仍處戒嚴時期，中影電影劇本還須經過內部高級人員及國民黨中央文化工作會審查，足見政權對創作自由的影響。在「兒子的大玩偶」試映會後，遭中國影評人協會密函檢舉至文工會，指控電影內容「暴露台灣黑暗面，打擊民心士氣」，要求刪減電影片段，否則禁演。

萬仁提及，那封黑函中列舉許多須「修正」片段，例如違章建築、國旗飄揚片段等都要刪掉，「最好玩是『蘋果的滋味』裡，男主角與家人咬美軍蘋果微笑的片段，他們說應該要改成皺眉頭。」他還記得試映會時，許多當時重要的文化界人士來看，編劇吳念真進去後，「是哭著出來。」

在「潮浪群雄2」中，小莊細細描繪當年事件始末。萬仁後來在作家小野協助下，將黑函影印本交給媒體，由記者楊士琪披露這起意圖修改電影的政治事件，「削蘋果」3字入標，也就成為「削蘋果事件」的由來。媒體大幅報導下，也引發社會輿論，讓電影免於修改命運，被視作台灣新電影浪潮重要里程碑。

小莊表示，新電影至今看來仍然驚人，這些創作者們當年所受到的環境壓迫，遠比創作壓力大，他們經歷社會轉變的時刻，滿足知識分子想要的「不一樣」，也帶給許多民眾刺激，「拍片的人都有故事可以講，但他們當時不見得知道自己正在創造歷史。」他也期望以漫畫努力記錄一些「值得紀念」的事情。

「潮浪群雄–台灣新電影展」8日起在台北西門電影公園登場，展區中呈現多幅影響台灣新電影發展的人物肖像圖。中央社記者王寶兒攝 112年7月8日

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
電影 歷史 漫畫 台灣

逛書店

餐旅法規：餐旅業管理與實務案例

NT$ 400

科學刮痧修復全書：【圖解】8大部位X 34個對症手法，從痧圖回推傷害，讓身體再也不疼痛【電子書加值版】

NT$ 315

底層邏輯2：帶你升級思考，挖掘數字裡蘊含的商業寶藏

NT$ 294

中年好秋：人生如騎行，不論面對上坡或下坡，我們都要好好的把路走下去

NT$ 315

延伸閱讀

《春花焰》劉學義x吳謹言 男版「蛇蠍美人」是最大亮點

《熱血司祭2》原班人馬回歸 金海日神父帶隊再戰

《戀上換裝娃娃》真人版不對勁 海夢醬不像辣妹

《惡夢偵相》真相浮現 顫慄指數媲美《陰兒房》

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。