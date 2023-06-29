大陸「豬景房」正夯 現代豬舍打造文創賣點

聯合報／ 記者 謝守真／即時報導
「豬景房」之所以能如此高價，主要是因可以看到的豬是被稱為「金華兩頭烏」的「熊貓豬」，該品種豬隻主要用於製作美味的金華火腿。（取自上觀新聞）
「豬景房」之所以能如此高價，主要是因可以看到的豬是被稱為「金華兩頭烏」的「熊貓豬」，該品種豬隻主要用於製作美味的金華火腿。（取自上觀新聞）

度假住海景房已經沒什麼稀罕了，現在正夯的是一晚人民幣8,888元（約合新台幣3.8萬元）的「豬景房」。這是大陸養豬業者推出的新噱頭，房間與豬圈僅隔著一片玻璃，躺在床上就能欣賞豬圈裡大的日常生活。儘管房價高得驚人，卻仍吸引不少遊客前來體驗。

上觀新聞指出，「豬景房」之所以如此貴，因為能看到的豬是特殊品種的豬，被稱為「金華兩頭烏」的「熊貓豬」。「熊貓豬」之名是由於這種豬「頭尾烏黑、身軀呈白色，體色接近熊貓」，是被大陸官方列為全國重點保護的八種地方豬種的第一位。

「豬景房」並不是設在一般的豬圈，而是位在業者特別設計如花園般的「豬樂園」之中。樂園裡空間最大處就是豬舍。豬舍採全封閉式管理，就是為了讓遊客看得到豬，但聞不到一絲臭味。

據悉，樂園不僅把咖啡廳、會議大廳都安排在豬舍樓上，讓旅客們在濃郁的咖啡香氣裡觀看小豬從懷孕、哺乳再到育肥等養殖過程。

業者還以熊貓豬為主題，開發出一系列產品，旅客在逛完金華兩頭烏豬後，可以再去歡樂小豬村、城堡花園裡拍照打卡，最後還可以在熊貓豬餐廳裡品嚐用兩頭烏料理出的紅燒肉。

「豬景房」業者觀察，「不少入住『豬景房』的小朋友喜歡趴在窗邊看小豬，都捨不得睡覺。」而且因為親眼見過奔跑的小豬，遊客更願意花錢買價格不斐的豬肉。

「豬景房」之所一晚要價人民幣8,888元，其中一個原因是，遊客次日退房時能帶走一頭豬。而一頭豬最多能出100多斤肉，市值就要人民幣6,000多元，因此扣下來，實際住宿費約人民幣2,000多元。

過去有句俗話：「沒吃過豬肉，也看過豬走路」。大陸經濟日報稱，今天，這話得倒過來說了，多數年輕人和孩子都只吃過豬肉，還真沒見過豬走路。文章稱讚，「豬景房」是一個有創意的引流工具，是現代豬舍為自己打造的賣點，反映當今大陸鄉村振興的新氣象、新思路。

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