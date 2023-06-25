經典科幻神作「基地」 第2季挑戰影集史最難拍極限

Apple TV+ 科幻史詩鉅作影集「基地」再度回歸，並於7月14日推出第二季，改編自「科幻大師」以薩艾西莫夫的經典科幻神作「基地」系列，被譽為「有史以來最具影響力的科幻小說」，原小說甚至還是「星際大戰」、「沙丘」的靈感來源。

「基地」（Foundation）第二季於昨日釋出最新預告，不僅橫跨愛爾蘭、西班牙、加那利群島、布拉格等地製作和拍攝，更是砸重金打造堪比電影級的超強視覺效果，故事方面則加入更多令人期待的新角色和故事轉折，延續第一季結局展開精彩篇章，將再次迎來「謝頓危機」面臨比前一季更加致命的極大威脅，挑戰電視影集史上最盛大鉅作。

「基地」第二季將再次請到「黑暗騎士」三部曲系列編劇大衛Ｓ高耶（David S. Goyer）擔任製作人，他日前表示：「我從小就夢想能夠看到哈里謝頓和丹莫刺爾真人化，並想知道端點星和川陀是什麼模樣」隨著第二季的到來，觀眾們將會看見更多艾西莫夫所帶來的不可思議的角色和世界觀。

大衛Ｓ高耶也大力推薦「基地」（Foundation）是一場「前所未見的史詩冒險故事、電視史上規模最大的史詩冒險故事、攸關著人類犧牲與希望的故事，不是科幻迷也沒關係，只要熱愛這樣令人震撼的冒險故事，觀眾們都可以追劇追起來！」

「基地」第一季重要角色傑瑞德哈里斯（Jared Harris）、李佩斯（Lee Pace）、盧洛蓓爾（Lou Llobell）、莉亞哈維（Leah Harvey）、蘿拉伯恩（Laura Birn）皆回歸演出。「基地」第二季集結「黑暗騎士」三部曲系列編劇大衛Ｓ高耶（David S. Goyer）擔任製作人，將再次帶領觀眾體驗令人震撼的特效畫面以及壯闊宇宙的帝國故事，7月14日於Apple TV+全球上線 。