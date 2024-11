日安焦慮獲選安古蘭漫畫節新銳作者 文策院助深耕歐洲市場

歐洲最大漫畫節暨市場展─「法國安古蘭國際漫畫節」今(2023)年邁入第 50 周年,將於 1 月 26 日至 29 日盛大開展,特別舉辦國際新銳作者展,選出 10 位來自全球的年輕世代漫畫家,臺灣創作者日安焦慮獲選,展出作品《Road to Nowhere 1&2》。文化內容策進院(文策院)為協助國內產業持續深耕歐洲市場,除了設立臺灣館、舉辦跨國出版社媒合交流會議,促成版權銷售與國際合製,更首度規劃「CCC 數位平台」展示介紹臺漫,並於大會版權中心「Shoot the Book」單元舉辦臺灣專場活動,向歐洲影視業者推介具改編潛力的原創漫畫內容,期待促成跨領域的海外版權合作;另外,文策院也與「Mangas.io」法國數位漫畫平台合作刊登臺漫,針對法語消費者推廣臺漫,協助業者拓展法語市場。

文策院今(18)日舉辦參展記者會,邀請將前往展會現場的臺灣漫畫家出席,包含2022台北國際書展大獎「兒童及青少年獎」首獎得主周見信、獲2020日本國際漫畫賞金賞肯定的韋蘺若明、2020金漫獎新人獎小峱峱、入選本屆大會新銳作家特展的日安焦慮、2021金漫大獎得主小島、2018金漫獎年度漫畫獎得主李隆杰,以及入選大會 FIBD Challenge 數位競賽前十強的Eli LIN 依萊、牛 Niu,與海豹等人。記者會中,創作者們也結合「臺漫綻放」和「大會 50 週年」兩個主題進行簽繪,現場氣氛熱絡,凝聚獲選的喜悅與出發前的期待。

創作者現場簽繪-1。圖/文策院提供 創作者現場簽繪-2。圖/文策院提供

文策院副院長張文櫻於會中表示,臺漫在法國市場的授權佔比在近年不斷成長,更有法國出版社直接與臺灣創作者合作開發全新內容,顯見臺灣作品題材與畫風極具法國市場潛力。文策院除了鼓勵業者向海外市場拓展,也透過與法國線上漫畫平台的合作,協助臺漫更深入法語消費者的生活,擴大產業合作與外銷機會。文化部人文及出版司副司長朱砡瑩表示,在各界的合作下,臺漫在國際市場正逐漸崛起,未來將借鏡日本與韓國的發展經驗,如跨域應用、版權交易,與角色經濟等方面,都值得更加投入資源。

負責臺灣館策展的大塊文化出版股份有限公司董事長郝明義表示,臺灣這座島嶼提供了漫畫家在故事創作所需的各種能量,發展出臺漫獨特的多樣性題材,從白色恐怖受難者的傳記,到民間的日常靈異鬼怪小品,創作者以漫畫重新轉譯臺灣文化,在世界各地百花齊放,因此這次臺灣館的視覺設計,以繽紛、陽光等色彩意象,展現出多元創作的臺漫特色,也期待在疫情紓緩後,迎向新的國際市場面貌。

臺灣館今年聚焦於「多元文化孕育出的臺漫故事」、「百花齊放的創作風格與形式」,以及「外語市場的成果展示」,邀請漫畫家左萱繪製主視覺,搭配文策院 2023 出版展會年度主題「Stories Ahead: Taiwan Comics Now」,透過遞出花束的少女以及繁花盛開的鮮豔視覺,展現「臺漫能量綻放」的意象。臺灣館於 Manga City 及國際版權中心(Angoulême Rights and Licensing Market)規劃多元內容展示及專業版權服務,並透過版權團隊協助臺灣漫畫家們和年度漫畫作品實體參展,向各國買家推介獨具特色的原創故事,其中更有作品將在展會期間正式推出法文版本,包含周見信《來自清水的孩子》、李隆杰《1661 國姓來襲》,以及小島《獅子藏匿的書屋》等。

展會期間將舉辦超過 30 場的臺灣創作者簽繪活動及專業論壇,讓法國讀者與產業人士更了解臺灣創作,媒合更多國際內容合製的機會,如2022年,法國 Patayo Editions 出版社透過臺灣館活動,與隨團參展的陳筱涵及葉長青開啟國際合製專案。

另外,為協助臺漫出版業拓展影視改編市場,臺灣館規劃舉辦媒合交流及雙向版權推介會,包含來自瑞士與比利時等國的法語出版社,並透過大會版權中心「 Shoot the Book 」單元舉辦臺灣專場活動,向歐陸影視業者分享具改編潛力的臺漫 IP,期待促成更多跨域版權合作。

文策院為了讓臺漫更深入法語消費者的生活,首度與擁有超過 3,000 部涵蓋全球優質漫畫作品「Mangas.io」法國數位漫畫平台合作,希望拓展臺漫的法語市場。

2023 安古蘭漫畫節特別舉辦的國際新銳作者展,聚焦於不同文化與成長環境背景的新銳漫畫家,從全球的年輕世代漫畫家中選出 10 位代表,以各自的手法突破漫畫形式框架,其中臺灣創作者日安焦慮受邀,將於安古蘭新秀館展出作品《Road to Nowhere 1&2》,並藉此次大會盛況,行銷全新長篇作品《2073 年的電子玩具》的版權外譯。

創作者現場彩繪合照,左起周見信、日安焦慮、韋蘺若明、Eli LIN 依萊、小峱峱、海豹、牛 Niu。圖/文策院提供

安古蘭國際漫畫節線上臺灣館

臺灣館型錄