日安焦慮獲選安古蘭漫畫節新銳作者 文策院助深耕歐洲市場

歐洲最大漫畫節暨市場展─「法國安古蘭國際漫畫節」今（2023）年邁入第 50 周年，將於 1 月 26 日至 29 日盛大開展，特別舉辦國際新銳作者展，選出 10 位來自全球的年輕世代漫畫家，臺灣創作者日安焦慮獲選，展出作品《Road to Nowhere 1&2》。文化內容策進院（文策院）為協助國內產業持續深耕歐洲市場，除了設立臺灣館、舉辦跨國出版社媒合交流會議，促成版權銷售與國際合製，更首度規劃「CCC 數位平台」展示介紹臺漫，並於大會版權中心「Shoot the Book」單元舉辦臺灣專場活動，向歐洲影視業者推介具改編潛力的原創漫畫內容，期待促成跨領域的海外版權合作；另外，文策院也與「Mangas.io」法國數位漫畫平台合作刊登臺漫，針對法語消費者推廣臺漫，協助業者拓展法語市場。

文策院今（18）日舉辦參展記者會，邀請將前往展會現場的臺灣漫畫家出席，包含2022台北國際書展大獎「兒童及青少年獎」首獎得主周見信、獲2020日本國際漫畫賞金賞肯定的韋蘺若明、2020金漫獎新人獎小峱峱、入選本屆大會新銳作家特展的日安焦慮、2021金漫大獎得主小島、2018金漫獎年度漫畫獎得主李隆杰，以及入選大會 FIBD Challenge 數位競賽前十強的Eli LIN 依萊、牛 Niu，與海豹等人。記者會中，創作者們也結合「臺漫綻放」和「大會 50 週年」兩個主題進行簽繪，現場氣氛熱絡，凝聚獲選的喜悅與出發前的期待。

創作者現場簽繪-1。圖／文策院提供 創作者現場簽繪-2。圖／文策院提供

文策院副院長張文櫻於會中表示，臺漫在法國市場的授權佔比在近年不斷成長，更有法國出版社直接與臺灣創作者合作開發全新內容，顯見臺灣作品題材與畫風極具法國市場潛力。文策院除了鼓勵業者向海外市場拓展，也透過與法國線上漫畫平台的合作，協助臺漫更深入法語消費者的生活，擴大產業合作與外銷機會。文化部人文及出版司副司長朱砡瑩表示，在各界的合作下，臺漫在國際市場正逐漸崛起，未來將借鏡日本與韓國的發展經驗，如跨域應用、版權交易，與角色經濟等方面，都值得更加投入資源。

負責臺灣館策展的大塊文化出版股份有限公司董事長郝明義表示，臺灣這座島嶼提供了漫畫家在故事創作所需的各種能量，發展出臺漫獨特的多樣性題材，從白色恐怖受難者的傳記，到民間的日常靈異鬼怪小品，創作者以漫畫重新轉譯臺灣文化，在世界各地百花齊放，因此這次臺灣館的視覺設計，以繽紛、陽光等色彩意象，展現出多元創作的臺漫特色，也期待在疫情紓緩後，迎向新的國際市場面貌。

臺灣館今年聚焦於「多元文化孕育出的臺漫故事」、「百花齊放的創作風格與形式」，以及「外語市場的成果展示」，邀請漫畫家左萱繪製主視覺，搭配文策院 2023 出版展會年度主題「Stories Ahead: Taiwan Comics Now」，透過遞出花束的少女以及繁花盛開的鮮豔視覺，展現「臺漫能量綻放」的意象。臺灣館於 Manga City 及國際版權中心（Angoulême Rights and Licensing Market）規劃多元內容展示及專業版權服務，並透過版權團隊協助臺灣漫畫家們和年度漫畫作品實體參展，向各國買家推介獨具特色的原創故事，其中更有作品將在展會期間正式推出法文版本，包含周見信《來自清水的孩子》、李隆杰《1661 國姓來襲》，以及小島《獅子藏匿的書屋》等。

展會期間將舉辦超過 30 場的臺灣創作者簽繪活動及專業論壇，讓法國讀者與產業人士更了解臺灣創作，媒合更多國際內容合製的機會，如2022年，法國 Patayo Editions 出版社透過臺灣館活動，與隨團參展的陳筱涵及葉長青開啟國際合製專案。

另外，為協助臺漫出版業拓展影視改編市場，臺灣館規劃舉辦媒合交流及雙向版權推介會，包含來自瑞士與比利時等國的法語出版社，並透過大會版權中心「 Shoot the Book 」單元舉辦臺灣專場活動，向歐陸影視業者分享具改編潛力的臺漫 IP，期待促成更多跨域版權合作。

文策院為了讓臺漫更深入法語消費者的生活，首度與擁有超過 3,000 部涵蓋全球優質漫畫作品「Mangas.io」法國數位漫畫平台合作，希望拓展臺漫的法語市場。

2023 安古蘭漫畫節特別舉辦的國際新銳作者展，聚焦於不同文化與成長環境背景的新銳漫畫家，從全球的年輕世代漫畫家中選出 10 位代表，以各自的手法突破漫畫形式框架，其中臺灣創作者日安焦慮受邀，將於安古蘭新秀館展出作品《Road to Nowhere 1&2》，並藉此次大會盛況，行銷全新長篇作品《2073 年的電子玩具》的版權外譯。

創作者現場彩繪合照，左起周見信、日安焦慮、韋蘺若明、Eli LIN 依萊、小峱峱、海豹、牛 Niu。圖／文策院提供

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