打造華語IP改編新紀元 柯震東主演星子原著作品《乩身》

旗下擁有超過600個IP作品的華星娛樂，與近年台灣影視最強推手之一的滿滿額娛樂和娛樂版圖橫跨亞太的影視集團mm2日前宣布跨產業、跨地域合作，三方將共同攜手開發華星娛樂旗下IP作品，預計將強勢轉譯成影視、遊戲及周邊等多元化面向範疇，其中首波進行改編的作品包含Netflix日前宣布開拍的影集《乩身》，由星子同名系列小說改編，成果備受外界矚目。

華星娛樂自2013年起致力推動台灣優秀類型小說家、編劇等職人經紀事務，歷年來推動許多舉足輕重的創作者作品進行影視、遊戲等改編授權，例如被譽為「女版金庸」當代武俠文學大家的鄭丰，及被視為「台版JK羅琳」的陳郁如等。近期已授權製作的案子，包含日前已經開拍的Netflix影集《乩身》、正在後製階段的電影《禁忌：化劫》、影集《你敢不敢？》、及尚在籌備中的電影《死亡樹海》、影集《1/2的女主角》。

在推動影視改編版權多年後，華星娛樂於2018年開始走向合製開發的模式，陸續與多位導演和製作公司開啟共同合作，目前亦緊鑼密鼓地投入劇本的前期開發，包含：榮獲2018金馬創投、2019富川奇幻創投DHL現金獎、2021優良電影劇本優等獎的電影《乩身：踏火伏魔的罪人》；入選2022金馬創投、《火神的眼淚》蔡銀娟導演和李志薔導演又一影集力作《急診室的奇蹟》；入圍2021電視劇本創作獎的影集《她們的夢想航道》（原名《愛情停機坪》）；以及與《咒》監製楊旭奮合作的影集《符紙婆婆》等多項影視鉅作，多次獲得國內外創投會議與獎項的肯定，可見華星娛樂旗下創作者的作品，具有相當豐沛的影視改編能量。

華語影視近年重要的推手mm2及滿滿額娛樂股份有限公司，選擇在此時參與華星娛樂的發展極具重大意義，各方強強聯手的合作以Netflix影集《乩身》打頭陣，持續讓台灣在類型及娛樂性影視、小說IP改編的製作上有重要的推進。《乩身》的主演柯震東興奮回應：「身為一名演員，我很開心看到全世界有越來越多人對於亞洲影視作品感興趣，這不僅給了我更多演出機會，也讓我更有信心去挑戰不同類型和角色的演出。」《乩身》的原著作者星子感動的表示：「看到自己的小說作品變成電影或劇集，相信是任何作家或創作者的夢想，就像見證自己的孩子誕生一樣，看著演員們重新詮釋自己腦海中塑造的角色，也是感動萬分。」

對此次攜手合作，華星娛樂總經理李良玉由衷表示：「我們很高興今年推出多部叫好叫座的台灣影視公司滿滿額娛樂和娛樂版圖橫跨新、馬、港、中和台灣的mm2集團合作，為國際市場開發強大的故事IP。華星娛樂始終堅信故事來自熟悉的文化背景，會普遍對觀眾更具有吸引力，很高興我們能夠共同投資這些故事並與世界分享。」滿滿額娛樂總經理陳其遠表示：「亞洲文學和傳說中有很多引人入勝的故事，主題與角色都可以和好萊塢超級英雄相提並論，身為影視創作者，我們可以把這些故事帶入現代氛圍，是件非常興奮的事！」