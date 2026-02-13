#限時免費# 翻開《台灣現代犯罪事典》，了解世紀血案爭議背後的真實罪惡！
隨著時間流逝，許多歷史事件的細節逐漸模糊。《台灣現代犯罪事典》以近八十年的台灣社會為背景，系統整理大量犯罪案件，試圖呈現社會實相與歷史脈絡，建構專屬於台灣的犯罪史。
在書寫本書的過程中，作者既晴坦言，自己發現對早期台灣社會的認知與實際狀況存在落差。為了提供更完整的閱讀經驗，他回溯當年的新聞報導，透過文字整理資料與脈絡，使事件背景與細節得以清晰呈現。
即日起，《台灣現代犯罪事典》中記錄「高雄美麗島事件」與「林宅血案」的兩大章節開放限時免費閱讀，讀者可透過客觀敘述與當時新聞資料了解事件始末。
免費章節開放時間：即日起~3月15日
點擊閱讀限時免費章節：
1979/12/10【高雄美麗島事件】
1980/02/28【台北・林宅血案】
誠摯邀請你翻閱這部紀實作品，參考當時新聞資料，完整理解事件脈絡與背景。
終戰後，台灣歷經近八十年的和平，在逐步邁向繁榮、開放的過程中，犯罪亦如伏流隱匿於日常深處，與時代的變遷交織並進。本事典網羅了大量社會案件，試圖折射台灣社會實相、探究台灣精神暗面，建構專屬於台灣的犯罪史……看更多
