《左撇子女孩》《女孩》闖入「釜山國際影展」多部臺灣作品亦入選影展各大單元

「釜山國際影展」（Busan International Film Festival）昨 (17) 日熱鬧揭幕，與影展平行舉辦的「亞洲內容暨電影市場展」（Asian Contents & Film Market）也將於本週六 (20) 登場，文化內容策進院（文策院）今年持續於市場展設立臺灣館，並攜手紀錄片團隊及出版作品於釜山亮相，積極尋求海外商機；同時推動「非常演員」海外造勢，進行針對亞洲市場的全方位佈局。此外，多部臺灣作品亦入圍或入選影展各大單元，展現臺灣影視創作的多元能量與國際競爭力！

今年臺灣電影表現亮眼，奧斯卡最佳國際影片獎臺灣代表片《左撇子女孩》以及甫於威尼斯影展首映的《女孩》，雙雙入圍釜山國際影展首設「主競賽」單元，將角逐各項大獎。短片《原來海上沒有島》則入選「廣角鏡短片」競賽單元（Wide Angle: Asian Short Film Competition）。

蔡明亮導演的經典作品《不散》入選「特別焦點」單元（Special Program in Focus），其最新長片《回家》則入選「Icons」單元。此外，文策院運用國發基金投資的兩部國際合製片亦獲青睞，包含由桂綸鎂與西島秀俊主演的臺日合製片《Dear Stranger》入選「亞洲電影之窗」單元 (A Window On Asian Cinema)，《女孩不平凡》也將於「展望」單元（Vision）世界首映。

《原來海上沒有島》入選「廣角鏡短片」競賽單元。(圖/文策院 提供)

甫於威尼斯影展首映的《女孩》亦入選釜山國際影展「主競賽」單元。(圖/文策院 提供)

市場展方面，今年共有五部臺灣與合製電影企劃案入選針對創投及募資的官方單元「亞洲創投市場」（Asian Project Market），其中包括《該死的阿修羅》導演樓一安的新片企劃《夢蛇》、金馬導演陳潔瑤的《聖女頭顱》、導演安邦的《下流老人》，以及兩部國際合製片《女兒》與《從明天起，做一個幸福的人》，作品橫跨不同類型，探索歷史、社會與性別議題，展現當代臺灣電影成熟的視角與製作能量。文策院也於「亞洲創投市場」及「AFiS（韓國釜山亞洲電影學院）提案專場」設立「文策院獎 (TAICCA AWARD) 」。

「亞洲創投市場」獲選企劃可於 2025 TCCF 提案大會發表，並獲得申請「前期開發支持（CCDP）」資格；「AFiS 提案專場」依據市場潛力與臺灣合製可能性選案，並提供獎金支持，期望進一步推動臺灣與國際影視產業的合作。

今年臺灣館共有超過兩百件作品亮相，並有 62 家臺灣業者現場參與，積極與國際市場交流。文策院今年也深化與市場展的合作，在展會新設立的紀錄片單元 WIP Doc Square 中，攜手國家電影及視聽文化中心舉辦臺灣專場，支持《重_力》、《廢墟的獨白》、《德日尚》、《被生下來的孩子》等四部臺灣紀錄片前往釜山，為紀錄片團隊打造與國際業界接軌、交流與銷售的平台。

在 IP 轉譯單元「Busan Story Market」，由大會評審遴選六部臺灣出版品，包含頁漫《妖怪五星好評》，小說《拼裝家庭》、《救生員派遣中》與《獸醫五年生》，以及網路小說《童探Bodacious!：極夜之晝》與《樂園》，將於展期間進行商務媒合會議，展現臺灣原創內容的轉譯潛力；並推薦五位臺灣製片與導演參與「Producer Hub」，透過媒合會議、國際合製座談及產業交流，積極建立國際連結，拓展未來合作契機。

此外，文策院與台北電影節合作的「非常演員」企劃，致力為臺灣演員打造更穩健的國際舞台，串聯更多海外合作與影展曝光機會。今年文策院與釜山國際影展大會合作，支持演員曾敬驊、張榕容與鍾欣凌於上月在釜山舉行的「全球 OTT 大獎」擔任頒獎人，今（18）日晚間舉辦的「釜山國際影展美麗佳人亞洲大賞」，張榕容與傅孟柏亦受邀擔任頒獎嘉賓，傅孟柏更將於典禮後於出席主演作品《回魂計》的世界首映，與國際觀眾見面。

文策院董事長王時思表示，今年臺灣作品在釜山的亮眼表現，展現臺灣創作的多元與跨國合作的深厚實力，文策院將持續扮演橋樑與產業後盾，協助業者與人才走向世界。此行是王時思首次以文策院代表出訪國際，適逢釜山影展30週年，期盼藉此重要時刻，積極推動與各國機構及公司建立長遠合作關係，強化臺灣影視的國際布局，讓臺灣不僅是內容的輸出者，更能成為全球影視生態中不可或缺的合作夥伴。

第30屆釜山國際影展於 9 月 17 日至 9 月 26 日展開，亞洲內容暨電影市場展則於 9 月 20 日至 9 月 23 日舉行。文策院並將於 21 日於釜山舉辦「臺灣之夜」，邀請國內外業界人士齊聚一堂，共同見證臺灣影視成果並促進跨國交流。亞洲內容暨電影市場展與「臺灣之夜」暨臺灣作品造勢，獲文化部影視及流行音樂產業局支持，持續向國際展示臺灣影視能量與人才。