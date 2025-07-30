故事不止於文字：首屆「琅琅原創大賞」為IP點燈

隨著社群及自媒體崛起，創作與傳播的界線變得模糊。對「說故事」有企圖心的文字創作者，可不能再守著小說的一畝三分田，更要將自己視為品牌行銷、企劃提案人。單一媒介依然可以乘載一個好故事全部的生命，但那遠遠不是終點——就像一個孩子呱呱落地後，還有大好的未來等著他。

故事不僅要在字裡行間精采，更要延伸至有聲書、影視、漫畫、遊戲，跨過文化語言藩籬，站上國際舞台。傳統文學獎在此背景下仍有不可取代的價值，但勢必得要有其他型態的新賽事，它們不僅僅關注文字技藝，更要發掘文本可被轉譯的潛能。

主張「故事無界、創作無限」，首屆「琅琅原創大賞」正是此一趨勢的具體實踐。

由琉璃工坊打造第一屆琅琅原創大賞首獎獎座。圖／聯合線上提供

第一屆琅琅原創大賞，係由聯合線上主辦，偕同來自新加坡的IFA Media、北京後浪出版社、韓國ODE MIND，以及台灣大哥大My Video、澤緯影藝（緯來電視網旗下影藝製作公司）、三立電視、聯合數位文創、聯合文學出版社，共同打造的創作者與產業對話平台。這樣的組合跨越出版、影視、OTT平台，顯示主辦單位整合內容產業上下游的雄心，藉此促成從創作到轉譯的完整路徑。

評審全神貫注聆聽創作者提案，捕捉故事中的潛力與亮點。圖／聯合線上提供

決選現場，評審聚焦舞台簡報畫面，感受每一部作品背後所蘊含的想像力與可能性。圖／聯合線上提供

在7月17日琅琅原創大賞決選提案暨頒獎典禮上，聯合線上總經理官振萱於致詞時指出：琅琅原創大賞的誕生是源自品牌對社會責任的回應。台灣從來不乏優質創意，為什麼在輸出表現上卻相對弱勢？「聯合線上作為媒體、作為內容服務提供者，我們還能為台灣的創作者多做一點什麼？」

琅琅原創大賞並非自省後的結論，而是起點，旨在締造內容與產業的實質連結，為好故事爭得應享的IP化與曝光機會。因此琅琅原創大賞特別擘劃跨國、跨類、跨域三大軸線，「跨國」，係指每屆均有來自不同國家地區的協辦單位，借重國際視野，為入圍者作品後續拓展打開更多空間；「跨類」則反映了當前網路文學創作中普遍存在的元素融合趨勢，相較於多數賽事將愛情、靈異、奇幻、歷史等類型分開評比，琅琅原創大賞採一致評選，視「混搭」為優勢，更貼近當代創作現實。

聯合線上執行長孫志華（右二）於提案大會暨頒獎典禮現場參與交流，促進創作與產業之間的對話契機。圖／聯合線上提供

「跨域」，即是文本轉譯。琅琅原創大賞致力於讓寫作不只為完成一本書，而是開啟生生不息的內容宇宙。評審審閱時關注語言表現力，更在乎故事喚起的視覺想像及角色延展性。官振萱強調，琅琅原創大賞的責任正是讓充滿潛力的好故事被適時承接，站穩施力點後再度躍起。

「創作是一條漫長且孤獨的道路，」官振萱說：「它須要一點點天分及運氣，更須要堅強的決心和持續不斷地努力。我想對每一位與會的創作者說，謝謝你們對創作的堅持與熱情，我們才能在這裡相遇。」

聯合線上總經理官振萱在台上致詞。圖／聯合線上提供

首屆琅琅原創大賞共頒發五項大獎，除講究平均實力的首獎，其餘皆以特定媒介轉譯為評選標準，包括影視開發潛力獎、圖書出版潛力獎、漫畫轉譯潛力獎與網路人氣獎。主辦單位也提醒，特定獎項僅是評審對作品轉譯潛力的初步觀察，不意味其他形式的發展遭到否決。一個故事即使被評價適合改編為漫畫，未來也可能被影視、遊戲業者相中其價值。

轉譯是持續開放的過程，並非單選題。「我們期待也努力為每一部作品找到適合的呈現方式。」琅琅原創大賞執行團隊，聯合線上數位出版部資深總監劉俊良表示。

本屆琅琅原創大賞入圍作品涵蓋奇幻、科幻、懸疑、愛情、歷史與社會寫實多個類型，展現華文創作活力。奇幻類有《神明救援中》、《疾風夏曲傳》、《豐收祭》及融入道教信仰的《彼岸盡頭的那棵草》；懸疑推理路線包括《誰在雨夜低聲說謊》和《緋川規則怪談》，《鐘聲》屬於都市驚悚；軟科幻則見《棄子》與探問AI未來的《她的最後運算》。

入圍最終決選的15位創作者與評審及主辦方合影，展現原創故事的多元面貌。圖／聯合線上提供

愛情療癒故事像《遙見清風邀明月》、《媒有理想情人》、《回春樹/術》描寫女性心理及成長；歷史題材有重返日據時代台灣的《辯護士小姐》，《女將，陣勢》融合民俗與競技；社會寫實則有《斷掌山》，聚焦青少年與原生家庭的創傷羈絆。值得留意的是新生代作家的搶眼表現，剛從校園畢業的平洋，憑超能力科幻故事《棄子》闖進十五強；大一新鮮人挽月則以校園青春作品《遙見清風邀明月》，同樣擠進決賽。

鑒於創作者日漸有面對市場的需求，創作者必須具備將寫作願景可視化的表達能力，琅琅原創大賞也特別安排現場提案環節。每位作者均有機會站上舞台，在五分鐘時限內，向評審與潛在媒合夥伴闡述創作核心、故事世界觀、角色魅力、市場定位及跨媒體可能性。劉俊良指出，提案大會的目的不在於考驗簡報技巧，而是期盼創作者透過對自身作品的重新梳理，提出轉譯的可能。寫好故事，只是第一步，能夠說服他人相信故事值得出版、改編、甚至投資開發才是IP成長的關鍵，「琅琅原創大賞想發掘的，是作家在寫作階段便已經『做好轉譯可能性』的故事。」

專家對談講座，解碼IP成功契機

專家對談講座「原創IP大未來」為琅琅原創大賞的創新環節，由來自影視平台、出版社、影劇製作等業界專家，與創作者分享第一手觀察與實務建議。出席人士有台灣大哥大MyVideo影音事業處處長邵珮如、聯合文學出版社總經理李文吉、三立影視節目部戲劇中心監製劉光騏、知名台灣小說家楊富閔，與聯合線上數位出版部資深總監劉俊良，聚焦角色世界觀塑造、商業考量、轉譯策略三大面相。

楊富閔以自身經驗鼓勵創作者放下對標籤的顧慮。他指出，現代人對於文學的閱聽次序已經轉變，改編作品反而成為潛在讀者進入文本的起點。「雅」與「俗」的界線逐漸模糊，一名創作者即使汲取的是影視改編養分，也有機會發展出嚴肅文學的深度，且是預先做好文本跨媒介轉譯的準備。

知名台灣小說家楊富閔。圖／聯合線上提供

被問及作品如何能獲得評審青睞，楊富閔認為關鍵是鮮明的角色刻畫，「吳承恩死了但孫悟空還在，曹雪芹死了但賈寶玉還在。」歷經掙扎與轉折的角色，生命力甚至比作者旺盛。楊富閔也建議為人物寫傳記，即使該角色在故事中相對次要，一旦擁有完整生命與功能性，亦能為故事增添層次及深度。

在評審會議上，也有多位評審指出台灣原創小說在敘事節奏與畫面感方面仍有進步空間，主張創作者若能提供更多可視化細節（如角色臉部線條、神情、服裝）有利於提升故事張力，進而讓出版商、影視或製作漫畫團隊更容易把握文本潛力。

劉光騏提醒創作者，在題材選擇上便可兼顧製作成本。玄幻仙俠固然迷人，特效製作卻所費不貲，與現實生活中就能找到場景的在地題材一比更形吃虧，「IP轉譯的考量相當現實，『預算』，一翻兩瞪眼。」劉光騏說：「創作可以天馬行空，但如果一開始就通盤思考影視化可行性，在關鍵時刻就會產生影響力。」

三立影視節目部戲劇中心監製劉光騏。圖／聯合線上提供

李文吉則從出版人角度表達憂慮：為迎合IP浪潮，作品的文學性與探索深度可能被犧牲。他認為一味以市場需求掛帥，可能導致作家以創造力為代價，換取加速轉譯進程的機會，並強調歐美及中國大陸地區不乏成功改編案例，既謹守文學作品核心價值，又贏得市場滿堂喝采。

他也反對坊間普遍存在的一種說法：有無將著作出版發行，在當前時空背景下已無關緊要。李文吉說，出版社能提供給創作者的協助包括篩選創意、行銷推廣，讓作品接觸到更廣泛的受眾，為後續合作創造條件，「出書（含紙本書、電子書、有聲書）仍然是作品累積跨域轉譯能量的起點，當作品經由出版獲得聲量，行家自然會主動徵求作者的改編意向。」

聯合文學出版社總經理李文吉。圖／聯合線上提供

其他與會者亦認同聲量累積的重要性。邵珮如直言，網路聲量在數位時代是評估作品轉譯潛力的重要指標，即便是非主流題材，只要點閱量、觀看量、討論度表現良好，照樣具備IP潛力。「《她的最後運算》、《緋川規則怪談》、《棄子》、《誰在雨夜低聲說謊》、《回春樹/術》在我的團隊獲得很高的評價，只是每位成員偏愛的作品有所不同，這代表每部作品都有各自的客群。最終結果差異，往往只是作品強項剛好不符合加權項目而已。」

劉俊良也建議創作者動員親朋好友建立流量基礎，他並強調提案能力的重要性——寫好故事是一回事，說好故事是另一回事。劉俊良以琅琅原創大賞的五分鐘提案，指出這項挑戰雖然不易，卻能成為寫作生涯的養分，「分享可以讓寫作生涯更豐富，發表作品、參加比賽、與他人交流、聽取建議都是種分享。創作的孤獨是種選擇，你可以選擇在深夜裡獨自爬格子，也可以選擇讓作品接受各種不同的回饋。這是創作者自己可以決定的方向。」

劉光騏補充他在創作者提案時留意到的細節，指出部分創作者傾向於宣稱作品適合各種改編；然而，缺乏市場區隔的說詞，反會令旁人無從判斷作品的實際價值。創作者應明確指出最合適的轉譯形式與市場定位，「把立基點放大，讓投資方立刻掌握文本改編的最佳管道。如果作品聚焦女性視角，就要強調在女性市場的號召力；如果認為作品適合影視改編，則應突出角色塑造或故事結構的視覺化潛力。」

邵珮如最後提到，她對是否應該在創作初期便納入商業考量存有疑慮——誠然，商業思維有助於作品被市場接受，但過早受制於預算、市場需求也是畫地自限。例如因擔心製作成本而削弱角色深度。她強調創作者仍應專注在故事的核心命題及原創性，「實際上，文字與轉譯成果不一定有直接關係。轉譯的後續過程往往有專業團隊介入，根據不同媒介的特性和市場需求對故事進行調整，最終成果可能與原始構想截然不同。」

「每個人對文字的理解和感受深度都不相同，但文字是最容易構築世界觀、傳達想法的媒介，它真正的挑戰是如何觸動人心，讓人感動落淚。我鼓勵大家勇於接受這項挑戰，因為那才是累積聲量、吸引投資者注意的捷徑，進而實現出版或影視化的夢想。」

台灣大哥大MyVideo影音事業處處長邵珮如（左二）。圖／聯合線上提供

故事本身的市場定位，所能喚起的情感共鳴固然重要，預算意識、聲量經營、提案技巧同樣不可或缺。毋寧說，琅琅大賞要帶給創作者的是種創作視角的擴張，既要意識到從文本到產品的推進是險阻重重，也須明白如今的創作者不可僅僅滿足單一職能，自我設限。

作家，就是作品品牌的第一推手。那並非向市場妥協，而是對創造力提出更高的標準以及期待。主辦單位聯合線上期許每一位有志於書寫的創作者，在說好原創故事的同時，亦成為文化的造浪者，將台灣的獨特聲音推向全球。